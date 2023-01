Jak powiedział rzecznik prasowy wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak, "dzisiaj na terenie Poznania prowadzona była obława za osobą podejrzewaną o zabójstwo na terenie innego województwa".

Dodał, że ok. godz. 20.00 na ul. Opolskiej w Poznaniu doszło do wypadku samochodowego. Jak powiedział, "kierowca poruszający się skodą - właśnie ten poszukiwany - uderzył w inny samochód jadący ulicą Opolską, doprowadzając do wypadku, w wyniku którego on sam zginął".

- Natomiast kierowca drugiego auta, w które on uderzył, ma złamania; trafił do szpitala, jest pod opieką lekarzy - zaznaczył Borowiak.

Policja nie udziela bliższych informacji ani o zdarzeniu, ani prowadzonej akcji.

Anna Jowsa