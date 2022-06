Na trasie S8 w kierunku Łodzi, na wysokości Marymontu motocyklista wjechał pod samochód ciężarowy. Na hamująca ciężarówkę najechały auta jadące za nią. W sumie doszło do kolizji 11 samochodów.

Reklama

Poszkodowany motocyklista został przewieziony do szpitala.

- Ma złamaną rękę. Poza tym nikomu nic się nie stało – poinformował mł. kpt. Łukasz Płaskociński z Zespołu Prasowego Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy.

Choć do wypadku doszło ok. godz. 6 trasa jest zakorkowana od Centrum Handlowego Targówek do Marymontu. Ruch odbywa się bardzo powoli. Przejechanie tego odcinka zajmuje ponad 2 godz.