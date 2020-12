Warszawa staje się prawdziwie europejską stolicą co do nowoczesności infrastruktury - mówił premier Mateusz Morawiecki, otwierając we wtorek część Południowej Obwodnicy Warszawy. Trasa łączy Wilanów z drogą S17 Warszawa-Lublin i autostradą A2.

Premier podkreślił, że obwodnica wraz z dwukilometrowym tunelem, który zostanie oddany za pół roku, będzie nie tylko służył mieszkańcom, lecz także przyciągnie przedsiębiorców. To droga, która zwiększa atrakcyjność inwestycyjną nie tylko samej Warszawy, która jest oczywiście bardzo atrakcyjne, ale przede wszystkim również terenów wokół - wskazał. Reklama Warszawa staje się prawdziwie europejską stolicą co do nowoczesności infrastruktury, zaawansowania połączeń komunikacyjnych - ocenił szef rządu. Polski samochód elektryczny IZERA sensacją na zamkniętej obwodnicy Warszawy Zobacz również Koszty inwestycji Kierowcy mają do dyspozycji 15-kilometrową trasę od węzła Warszawa Wilanów (Przyczółkowa) do węzła Lubelska wraz z nowym mostem przez Wisłę. Oddane zostały w całości węzły: Warszawa Wilanów, Wał Miedzeszyński oraz Patriotów. Natomiast na węźle Lubelska otwarte zostaną dla ruchu relacje: Lublin - Warszawa, Warszawa - Lublin; Warszawa - Mińsk Mazowiecki, Mińsk Mazowiecki - Warszawa. Łączny koszt budowy trzech odcinków S2 stanowiących fragment Południowej Obwodnicy Warszawy to ok. 4,6 mld zł, z czego blisko 1,7 mld zł to wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - przekazała Małgorzata Tarnowska z GDDKiA.