Dariusz Rajski z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu powiedział PAP, że policja znalazła auto, którym najprawdopodobniej jechał sprawca wypadku. "Nada trwają poszukiwania kierowcy" – dodał Rajski.

Do wypadku doszło przed południem na przystanku autobusowym przy ul. Zaporowskiej we Wrocławiu. Auto osobowe uderzyło w przystanek, na którym stała matka z dwojgiem kilkuletnich dzieci. Zostały one niegroźnie ranne.

Rajski poinformował, że sprawca wypadku uciekł z miejsca zdarzenia. Auto miał porzucić na jednej z ulic Wrocławia.

Dzieci zostały niegroźnie ranne. - Ze względu na wiek poszkodowanych, matka i dzieci zostały przewiezione do szpitala na badania - powiedział policjant.