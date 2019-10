Oddanie do użytku całego odcinka tunelowego zakopianki planowane jest na marzec 2021 r.

- Jeżeli by to się udało, bylibyśmy niezmiernie zadowoleni. Zadowoleni by byli kierowcy, którzy jadą i wracają spod Tatr. Oczywiście to wymaga wielu inicjatyw, uzgodnień, zgód między innymi straży pożarnej oraz generalnego wykonawcy, ale z tego miejsca pragnę zwrócić się publicznie o to, aby wszyscy pochylili się nad tym problemem i skrócili tę często gehennę polskich kierowców, którzy godzinami spędzają czas na Zakopiance w zatorach drogowych, szczególnie w weekendy - mówił minister infrastruktury.

Prace na budowie tunelu na Zakopiance / Polska Agencja Prasowa / Grzegorz Momot

Adamczyk zwrócił uwagę, że tunele w trakcie użytkowania wymagają wielu zabezpieczeń technicznych. Konieczne są też drogi ewakuacyjne.

– Bezpieczeństwo jest najważniejsze i wszystko zależy od zgody służb. Mam nadzieję, że wykonawca i zamawiający będą nad tym pracowali – mówił.

Prace na budowie tunelu na Zakopiance / Polska Agencja Prasowa / Grzegorz Momot

Dyrektor krakowskiego oddziału GDDKiA Tomasz Pałasiński powiedział, że jest rozważana możliwość wcześniejszego uruchomienia prawego tunelu dla kierowców, ale ta opcja musi brać pod uwagę przede wszystkim względy bezpieczeństwa.

W środę ekipy drążące tunel od strony północnej i południowej spotkały się. Uroczyście przebito ostatnie cztery metry skał. Prace przy drążeniu tunelu trwają od marca 2017 r.