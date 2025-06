Sprzedaż samochodów elektrycznych w Polsce, podobnie jak w innych europejskich krajach ma swoje wzloty i upadki. Popyt na nie w dużej mierze uzależniony jest od dopłat do ich zakupu z rządowych programów wsparcia. Dynamicznie natomiast rozwija się sieć dostępnych publicznie stacji ładowania. Co istotne, pojazdów z napędem elektrycznym zaczyna przybywać na rynku samochodów używanych, co korzystnie wpływa na wzrost zainteresowania elektromobilnością.

Na koniec kwietnia 2025 r. flota osobowych, dostawczych i ciężarowych samochodów całkowicie elektrycznych (BEV) w Polsce liczyła 90 720 sztuk - dowiadujemy się z ostatniego wydania raportu PEVO Index, do którego dane dostarcza również OTOMOTO, należąca do Grupy OLX wiodąca w Polsce internetowa platforma sprzedaży samochodów nowych i używanych, a także pojazdów ciężkich i maszyn rolniczych oraz części motoryzacyjnych.

Po naszych drogach 30 kwietnia jeździło już 81 927 szt. osobowych elektryków. To aż o 42 proc. więcej niż rok wcześniej, a liczba rejestracji nowych pojazdów tego typu sięgnęła 2 556 szt. – wzrosła więc o 102 proc. rok do roku.

Specjalna nagroda dla Honda JKK Moto

Jednym z wydarzeń celebrujących 20-lecie swojego istnienia, OTOMOTO zorganizowało konkurs Tytani OTOMOTO. Nagrody zostały przyznane w siedmiu kategoriach, najlepszych na platformie profesjonalnych sprzedających samochody, motocykle i maszyny ciężkie. Konkurs Tytani OTOMOTO wyłonił dealerów, którzy wyróżniają się jakością obsługi, efektywnym wykorzystaniem narzędzi platformy oraz dopasowaniem do zmieniających się trendów i oczekiwań klientów. Agnieszka Czajka, General Manager OTOMOTO/OLX Group podkreślała podczas gali wręczenia nagród znaczenie współpracy z partnerami biznesowymi.

Tytanem OTOMOTO w kategorii „Samochody elektryczne używane” został katowicki dealer Honda JKK Moto. Jak akcentuje firma na swojej stronie internetowej, filozofią, która przyświeca wszystkim związanym z Hondą, jest „Potęga Marzeń". I od 1999 roku jest to także filozofia wszystkich pracujących w Honda JKK Moto Katowice.

– Będąc autoryzowanym dealerem samochodów marki Honda pomagamy realizować marzenia naszych klientów o nowych samochodach – czytamy na stronie firmy.

Dealer Honda JKK Moto to również specjalista od sprzedaży używanych samochodów elektrycznych.

– Kupując używanego elektryka lub hybrydę, należy przede wszystkim zwrócić uwagę, od kogo się kupuje – podkreśla Michał Kostka z Honda JKK Moto Katowice. – Dokładamy wszelkich starań, by oddać auto w najlepszym stanie – dodaje.

Nowoczesne i intuicyjne narzędzia wspierają sprzedaż

Honda JKK Moto Katowice współpracuje z wiodącą w Polsce internetową platformą sprzedaży samochodów od 2016 roku.

– Prawie każdy w Polsce zaczyna poszukiwania samochodu od OTOMOTO – to tu nawiązujemy pierwszy, najważniejszy, kontakt z klientem – opowiada Michał Kostka.

Firma chętnie korzysta z narzędzi wspierających sprzedaż oferowanych przez OTOMOTO. Pakiet BIZNES ULTRA daje jej i innym profesjonalnym sprzedającym maksymalną widoczność ogłoszeń i pełną kontrolę nad procesem finansowania. Wszystkie jej ogłoszenia dzięki temu są wyróżniane i podbijane. Honda JKK Moto Katowice ma też możliwość aktywacji własnej oferty kredytowej. Bez pośredników i na jej zasadach, co przyspiesza proces zakupowy.

– Nasza ulubiona funkcja to „oferta dnia” – dzięki niej klient widzi nasze auto jako pierwsze, kiedy wchodzi na OTOMOTO – mówi Michał Kostka.

Cenną funkcją jest także manager połączeń. Dostępny jest we wszystkich pakietach biznesowych oferowanych przez OTOMOTO. Dzięki niemu profesjonalni sprzedający nie tylko nie przegapią żadnej próby kontaktu ze strony kupującego, ale też sprawdzą kto, kiedy i jak często dzwonił lub pisał w sprawie ich ogłoszeń w serwisie OTOMOTO.

OTOMOTO wspiera dealerów oraz cały rynek w transformacji cyfrowej. Na współpracy Honda JKK Moto z platformą zyskują wszyscy, a przede wszystkim – nabywcy aut.

Elektryki w niższej cenie

Pod koniec kwietnia 2025 r. liczba ogłoszeń używanych BEV na portalu OTOMOTO wynosiła 4 649, o 5 proc. więcej niż 12 miesięcy wcześniej. Najpopularniejszymi pod względem podaży modelami BEV na wtórnym rynku e-mobility w Polsce były Nissan Leaf (264 ogłoszenia w kwietniu 2025 r. ze średnią ceną 57 984 zł), Tesla Model 3 (258 ogłoszeń ze średnią ceną 117 649 zł) oraz BMW i3 (210 ogłoszeń ze średnią ceną 73 801 zł). To pokazuje, że używane elektryki mogą być atrakcyjną opcją dla osób, które chcą spróbować nowej technologii w niższym budżecie.