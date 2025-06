Polacy niezmiennie kochają samochody. W kwietniu aż 9,42 proc. respondentów ankiety nastrojów, przeprowadzanej przez GUS, deklarowało bardzo prawdopodobny lub dość prawdopodobny zakup auta w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Oznacza to wzrost o 1,49 p.p. w stosunku do stycznia. I dzieje się to w sytuacji – na co zwracają uwagę autorzy OTOMOTO INSIGHTS, comiesięcznego raportu o rynku motoryzacyjnym w Polsce – gdy nastroje konsumenckie w marcu i kwietniu lekko się obniżyły.

Nad Wisłą tylko w kwietniu zostało zarejestrowanych 362 566 samochodów. Aż w 65 proc. były to przerejestrowania aut używanych. 22 proc. stanowiły pierwsze rejestracje aut importowanych, a 13 proc. – nowych.

Grupa Dobrzański wykorzystała możliwości OTOMOTO

Podstawowym źródłem ofert i informacji dla szukających pojazdów są platformy internetowe. Wiodącą na naszym rynku jest OTOMOTO, która z okazji niedawno obchodzonego 20-lecia swojego istnienia, zorganizowany został konkurs TYTANI OTOMOTO.

– Wspólnie stworzyliśmy – i nadal tworzymy – lepszy motoryzacyjny świat. Wasze sukcesy są naszymi sukcesami, ale także codziennymi sukcesami kupujących, którzy robiąc zakupy z zacisza własnego domu, mają dostęp do pełnej wiedzy o kupowanym pojeździe – powiedziała w trakcie gali wręczenia nagród Agnieszka Czajka, General Manager OTOMOTO/OLX Group.

Jak mówiła, droga rozwoju OTOMOTO była długa i momentami wyboista.

– Na szczęście mieliśmy u boku was – naszych partnerów biznesowych, najlepszych z najlepszych – mówiła do nagrodzonych przedstawicieli sprzedawców.

Nagrodę Tytana OTOMOTO w kategorii samochodów używanych zdobyła Grupa Dobrzański. Dealer BMW z Krakowa sprzedaje nowe auta niemieckiej marki, ale w swojej ofercie ma również starannie wybrane i przygotowane używane pojazdy klasy premium.

– Samochody premium starzeją się dużo wolniej. Gdy poświęci się im serce i czas, nie odbiegają jakością od samochodów z salonu – podkreśla Maciej Smrek z BMW Dobrzański.

Grupa współpracuje z OTOMOTO już od 12 lat.

– Nasze auta są wyjątkowe. Nie ograniczamy się do sprzedaży lokalnej. Mamy klientów z całej Polski, właśnie dzięki współpracy z OTOMOTO – opowiada Maciej Smrek.

Cyfrowy salon sprzedaży i 100 lat tradycji

Grupa Dobrzański ma na platformie OTOMOTO od lat Stronę Sprzedającego PRO, co ułatwia budowanie wiarygodności oraz prezentację oferty. W pewnym uproszczeniu, jest to specjalna cyfrowa wizytówka firmy wraz z ofertą, rodzaj cyfrowego salonu sprzedaży. Prezentowany jest również zespół.

– Nasz biznes opiera się na zaufaniu. Dlatego cenimy sobie wizytówkę na OTOMOTO – tłumaczy Maciej Smrek.

Historia krakowskiej firmy i jej rozwoju jest wyjątkowa. Firma rodziny Dobrzańskich z motoryzacją związana jest od trzech pokoleń. W 1919 roku Zygmunt Dobrzański, dziadek obecnego właściciela firmy Wojciecha Dobrzańskiego, otworzył pierwszy w Krakowie warsztat automobili i motocykli. Pasję do samochodów odziedziczył jego syn, Jerzy Dobrzański, który praktykował w zakładzie ojca. Realizował też swoją pasję, uprawiając sporty motorowe. Na początku lat 50. Jerzy Dobrzański zdobył pierwsze punkty do licencji sportowej samochodem BMW, czyli marki, z którą firma związana jest do dziś. Startował w wielu rajdach, m.in. Gran Premio Argentina, Londyn-Sahara-Monachium, Lyon-Stuttgart, Monte Carlo czy Tour d’Europe. Trzykrotnie był też rajdowym mistrzem Polski. W latach 60. Jerzy Dobrzański uruchomił jedyny w Polsce autoryzowany serwis samochodów BMW, a 30 lat później otworzył salon sprzedaży.

Wojciech Dobrzański kontynuuje tradycje rodzinne. Przez lata z sukcesami startował w wielu wyścigach samochodowych. W 2005 r. zdobył tytuł mistrza Polski w wyścigach długodystansowych. Obecnie jest właścicielem firmy Dobrzański – Autoryzowanego Dealera i Serwisu samochodów i motocykli BMW, a także Autoryzowanego Dealera i Serwisu samochodów marki MINI.

Skuteczne wsparcie sprzedaży

OTOMOTO skupia wokół siebie ekosystem narzędzi wspierający w zakupie i sprzedaży samochodów osobowych i dostawczych, a także pojazdów ciężkich i maszyn rolniczych oraz części motoryzacyjnych.

Swoje oferty na stronach OTOMOTO prezentują zarówno sprzedawcy indywidualni, jak i dealerzy, komisy oraz importerzy z branży motoryzacyjnej. Statystyki ilustrują korzyści płynące z tej współpracy. Tylko w kwietniu choć liczba aktywnych ogłoszeń aut używanych w serwisie wzrosła o 4,5 proc. wobec marca, średni czas sprzedaży samochodu wystawionego w serwisie skrócił się z 66 do 63 dni.