CHERY wjeżdża do polskich salonów. To kluczowy rynek

Koncern działa już niemal 30 lat, a w samym 2024 roku sprzedał ponad 2,6 miliona samochodów. CHERY, czyli największy chiński eksporter aut, ma przed sobą przełomowy rok. Marka wchodzi na rynek europejski, a pierwszym przystankiem w tej ekspansji jest Polska. Spółka, która zajmie się rozwojem sieci sprzedaży i obsługi to OMODA AUTO POLAND. Brzmi znajomo? Nic dziwnego - zyskujące popularność marki Jaecoo i Omoda należą do koncernu CHERY.

„Główna” marka CHERY Holding Group wyprodukowała w 2024 roku ponad 2,6 milionów samochodów (wzrost o 38,4%), z czego ponad 1 milion trafił na rynki zagraniczne. Po Azji i Ameryce Południowej nadszedł czas na Europę. Na Starym Kontynencie oficjalnie oferowane będą niebawem SUV-y z linii Tiggo. Niewykluczone, ze z czasem gama powiększy się również o sedany sygnowane nazwą Arrizo.

Chiński koncern już w Polsce. Co to za marka?

Czym nowe modele przekonają klientów? Koncern, który na rodzimym rynku zasłynął osiągnięciami w obszarach nowych technologii, skutecznie przenosi swoje kompetencje na rynek motoryzacyjny. Doskonale świadczy współpraca z DeepSeek - spółką technologiczną zajmującą się sztuczną inteligencją i praktycznym zastosowaniem modeli AI. Dokonania te znajdują bezpośrednie zastosowanie w projektowanych modelach samochodów, co pod względem zaawansowania technologicznego przewyższa wiele innych marek motoryzacyjnych.

Europejska ekspansja to strategiczny kierunek rozwoju CHERY. Nie chodzi jedynie o rozwinięcie sieci sprzedaży aut. Chińczycy zdają sobie sprawę również z tego, że kierowcy w Europie mają nieco inne wymagania i oczekiwania względem samochodów. Właśnie z tego powodu, przedstawiciele koncernu utworzyli jedno z kluczowych centrów badawczo-rozwojowych w Niemczech, pod Frankfurtem. Jego pracownicy mają za zadanie szybko adaptować technologie oraz strategie produktowe do potrzeb europejskiego rynku. To jednak nie koniec, bo istotny punkt na mapie CHERY znajduje się również Polsce - utworzony tu magazyn części zamiennych pozwoli uniknąć wyzwań logistycznych podczas serwisowania aut. Mówiąc krótko - argument o braku części do chińskich aut nie jest już aktualny…

Przykładowe egzemplarze CHERY TIGGO 7 i TIGGO 8 dotrą do Polski w kwietniu. Oba modele otrzymały już certyfikację WVTA. Dzięki otwartości i dynamicznemu rozwojowi polskiego rynku, Polska będzie pierwszym krajem, w którym CHERY zadebiutuje pod własną marką. Mamy nadzieję, że CHERY będzie mogło w przyszłości dostarczyć polskim rodzinom bezpieczne, komfortowe, ekologiczne i inteligentne rozwiązania mobilne. Wraz z markami OMODA i JAECOO chcemy oferować polskim konsumentom więcej i lepszych produktów oraz usług. – mówi Binbao Hong, Brand Manager CHERY.

4 nowe SUV-y. To hybrydy i auta spalinowe

Debiut CHERY oznacza, że w polskich salonach marki w 2025 roku pojawią się 4 modele. To SUV-y z linii Tiggo, napędzane układami spalinowymi, hybrydowymi oraz hybrydowymi plug-in. Szeroka gama odpowiada na zróżnicowane potrzeby - jakie modele niedługo wyjadą na drogi?

TIGGO 4 HEV (napęd hybrydowy)

TIGGO 7 ICE, PHEV (spalinowy, hybrydowy, plug-in)

TIGGO 8 ICE, PHEV (spalinowy, hybrydowy plug-in)

TIGGO 9 PHEV (hybrydowy plug-in)

Modele TIGGO 7 i TIGGO 8 trafią do sprzedaży już w trzecim kwartale, natomiast TIGGO 4 i TIGGO 9 wyjadą na drogi w czwartym kwartale. Dokładne daty premier zostaną ogłoszone za pośrednictwem oficjalnych kanałów.

Wszystkie auta proponują nowoczesne wzornictwo, inteligentne technologie oraz wysoki poziom bezpieczeństwa. Przykładowo, TIGGO 7 w wersji top trim (AWD) oferuje 24 zaawansowane systemy wspomagania kierowcy (ADAS), panoramiczny dach, system kamer 540° oraz 24,6-calowy ekran multimedialny. Pod maską pracuje silnik 1.6TGDI z 7-biegową dwusprzęgłową skrzynią biegów.

Salony CHERY wkrótce otworzą drzwi. Sieć sprzedaży i serwisów

Wśród inwestycji chińskiego giganta istotna jest budowa sieci sprzedaży i serwisów w Polsce. W najbliższych tygodniach kluczowi polscy partnerzy handlowi jadą do Chin, aby sfinalizować strategie sprzedażowe i rozwój sieci dealerskiej i serwisowej. W ilu salonach będą sprzedawane auta marki? Do końca 2025 roku w Polsce ma być już 25 takich punktów.

Pierwsze samochody zostaną zarejestrowane w Polsce już w drugim kwartale 2025 roku. Pierwsze salony otworzą drzwi w drugiej połowie tego roku. Spółka, która poprowadzi prace już działa - auta CHERY mają jednak być oferowane w salonach osobnych od tych, które sprzedają obecnie modele marek Jaecoo i Omoda. W kwietniu tego roku CHERY weźmie udział w Międzynarodowych Targach Motoryzacyjnych w Szanghaju, gdzie zostaną zaprezentowane nowe modele i technologie - możemy więc spodziewać się kolejnych nowinek i imponujących premier.