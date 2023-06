Trasy wyznaczane przez nawigację TomTom dostosowane są do prowadzonego pojazdu bez względu czy jest to samochód ciężarowy, autobus lub samochód dostawczy. Wystarczy wprowadzić wymiary, masę, rodzaj ładunku i prędkość maksymalną pojazdu a urządzenie GO Expert Plus będzie unikać nieodpowiednich dróg mostów i tuneli. Dodatkowo po sparowaniu urządzenia z telefonem możesz otrzymywać szczegółowe ostrzeżenia o zbliżających się blokadach dróg, wypadkach i korkach, a także dokładne szacowane czasy przybycia. Informacje o korkach są dostarczane w czasie rzeczywistym z wielu źródeł. Subskrypcja usługi TomTom Traffic jest dołączona do zestawu bez dodatkowych kosztów.

Nowy model został dodatkowo wyposażony w funkcje unikania stref niskiej emisji spalin „LEZ”, zapisywania wielu profili pojazdów, lepszych wskazówek wizualnych oraz port USB-C. Dostawa zawsze na czas dzięki TomTom GO EXPERT PLUS.

Więcej informacji można znaleźć na stronie tomtom.com

Nie każdy kierowca pała entuzjazmem do montowania urządzeń na przedniej szybie auta. Kamera umieszczana bezpośrednio na lusterku wstecznym może być doskonałym rozwiązaniem dla osób, które cenią sobie minimalizm i dyskrecję.

Wideorejestrator Prido X6 GPS instalowany jest za pomocą wytrzymałych uchwytów właśnie w taki sposób. W zależności od preferencji kierowcy, na dużym ekranie dotykowym zajmującym całą przestrzeń lusterka wyświetlać może się obraz z kamery przedniej lub znajdującej się w zestawie kamery tylnej. Dla tradycjonalistów istnieje również opcja wyłączenia podglądu obrazu. Wówczas ekran będzie zachowywał się jak klasyczne lusterko wsteczne. Warto wspomnieć również o tym, że po odpowiednim podłączeniu (wszystkie niezbędne akcesoria znajdują się w pudełku) kamera tylna rejestratora Prido X6 GPS może pełnić rolę kamery cofania.

Prócz wysokiej jakości ekranu dotykowego oraz kamery tylnej Prido X6 GPS ma do zaoferowania szereg interesujących funkcji, takich jak lokalizacja GPS, tryb parkingowy, czy asystent pasa ruchu (LDWS). W połączeniu z doskonałym wykonaniem sprawia to, że rejestrator firmy Prido zadowoli nawet najbardziej wymagających kierowców.

Więcej informacji można znaleźć na stronie prido.pl