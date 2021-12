Jak wynika z danych PZWLP całkowita sprzedaż nowych samochodów osobowych w Polsce była w 3. kwartale aż o 9,6 proc. niższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Choć chętnych do zakupu nie brakuje, już od kilkunastu miesięcy na rynku motoryzacyjnym coraz bardziej widoczny staje się problem z dostępnością nowych pojazdów spowodowany przede wszystkim brakiem półprzewodników, które są kluczowymi elementami podzespołów elektronicznych. W efekcie czas oczekiwania na nowe auto może wynosić obecnie nawet 12 miesięcy i dłużej. Jednocześnie w 3. kwartale niemal o 5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku zmniejszył się import pojazdów używanych z zagranicy. Według Elżbiety Żychowicz, Kierownik Działu Sprzedaży Samochodów Używanych w Carefleet S.A. oba te czynniki spowodowały znaczne ożywienie na rynku aut poleasingowych.

- Popyt na samochody po zakończonych umowach wynajmu długoterminowego rośnie systematycznie już od kilku lat, jednak w ostatnich miesiącach możemy mówić wręcz o boomie na auta poleasingowe. Główna przyczyna to oczywiście bardzo wydłużony czas oczekiwania na pojazdy nowe. To sprawia, że zarówno przedsiębiorcy, jak i klienci indywidualni, którzy dotychczas nie byli zainteresowani zakupami na wtórnym rynku motoryzacyjnym, coraz chętniej przekonują się do aut poleasingowych – mówi Elżbieta Żychowicz. – A korzyści wynikających z zakupu tego rodzaju samochodów jest wiele. Przede wszystkim są znacznie młodsze niż statystyczne pojazdy używane sprowadzane z zagranicy, gdyż mają zazwyczaj od 2 do 6 lat, a ponadto pochodzą z w pełni wiarygodnego źródła, mają kompletną historię serwisową oraz potwierdzony przebieg – dodaje.

Poleasingowe za gotówkę, w leasingu i w kredycie

Jak zaznacza Elżbieta Żychowicz, zakup auta „z drugiej ręki” w Polsce wciąż często przypomina grę na loterii. Na porządku dziennym są korygowane liczniki, powypadkowa przeszłość i różnego rodzaju problemy techniczne. Dotyczy to zwłaszcza samochodów sprowadzanych z Niemiec, Francji czy Belgii. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w przypadku aut poleasingowych Carefleet, które można nabyć w stacjonarnych punktach sprzedaży w Katowicach, Magnicach, Ożarowie Mazowieckim, Piasecznie, Poznaniu i Warszawie, a także na uruchomionym w tym roku portalu poleasingowe.carefleet.pl.

- Pod adresem poleasingowe.carefleet.pl przedsiębiorcy oraz klienci indywidualni znajdą obecnie ponad 400 używanych samochodów większości marek dostępnych na polskim rynku. Wśród nich są zarówno małe auta miejskie i kompakty, jak też SUV-y, vany czy samochody dostawcze o DMC do 3,5 tony – wylicza Elżbieta Żychowicz. - Oferujemy auta poleasingowe z różnych segmentów, roczników oraz z różnymi przebiegami, w tym luksusowe modele klasy premium. Co istotne, wszystkie samochody zostały zakupione przez Carefleet od polskich dealerów i przez czas trwania umów wynajmu znajdowały się pod naszym bezpośrednim nadzorem – zaznacza.

Przedsiębiorcy oraz klienci indywidualni mogą kupić auta poleasingowe Carefleet ze środków własnych lub skorzystać z finansowania w formie leasingu, w ramach którego płacą stałą ratę miesięczną za użytkowanie samochodu, a po zakończeniu umowy wykupują je za 1% wartości. Kolejną możliwością oferowaną przez Carefleet jest kredytowanie przez bank Credit Agricole w ramach oferty KREDYT W JEDEN DZIEŃ.

- Wystarczy, że przy okazji oglądania pojazdów w jednym ze stacjonarnych punktów sprzedaży Klient złoży odpowiedni wniosek, a informację zwrotną otrzyma jeszcze tego samego dnia. Kredyt w wysokości do 20 000 zł można uzyskać w oparciu o oświadczenie o dochodach. Aby ubiegać się o wyższą kwotę, trzeba dostarczyć podstawowe dokumenty potwierdzające dochody, np. zaświadczenie od pracodawcy lub wyciąg wpływów na rachunek bankowy za ostatnie pół roku. Bez zgody współmałżonka można sfinansować zakup do 50 000 zł, a w przypadku potrzeby podwyższenia zdolności kredytowej można dołączyć dowolnego, również niespokrewnionego, współkredytobiorcę. Maksymalna kwota kredytowania to 150 000 zł – mówi Elżbieta Żychowicz.

Poleasingowe dla Kowalskiego i jego firmy

Oferta Carefleet obejmuje zarówno poleasingowe samochody osobowe, jak i dostawcze w różnych cenach. I tak na przykład Skodę Octavię 2.0 TDI Ambition EU6 Kombi z rocznika 2017 kupimy już za nieco ponad 81 000 złotych brutto. W wyposażeniu samochodu znajdziemy m.in. ABS, ESP, a także czujniki parkowania i tempomat. Z kolei za niespełna dwuletniego Nissan Qashqai 1.3 DIG-T Acenta Hatchback z napędem przód/tył i nieco ponad 23 000 kilometrów na liczniku zapłacimy 93 000 złotych brutto. Dla osób, które szukają lekkich samochodów do przewożenia niewielkich ładunków, interesującą propozycją może być chociażby Opel Combo Van 1.3 CDTI L1H1 z rocznika 2017 (niecałe 60 000 km przebiegu) już za 55 000 zł brutto.