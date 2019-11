Adwokat Agnieszka Szczodra-Hajduk

odpowiedzialna za Praktykę Prawa Pracy w Kancelarii Hogan Lovells

Odpowiedzialne zarządzanie personelem, uczciwe i etyczne zachowania pracodawcy i pracowników przynoszą obopólne korzyści. Warto o nie zadbać i promować kulturę społecznej odpowiedzialności we wszystkich procesach związanych z zatrudnieniem: od przejrzystych zasad rekrutacji, zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków pracy, dbanie o równowagę między życiem prywatnym a zawodowym pracowników, po jasne zasady rozwoju i awansu aż po uczciwe zasady rozstawania się z podwładnymi.



Społeczna odpowiedzialność firmy motywuje podwładnych

Mimo że pracodawca i pracownik są po dwóch przeciwnych biegunach zatrudnienia, nie muszą i nie powinni ze sobą walczyć. W interesie obu stron jest ułożenie relacji w taki sposób, by szef był zadowolony z pracy podwładnych, realizował założenia biznesowe, rozwijał firmę, a jednocześnie motywował pracowników i przyczyniał się do ich zawodowego i osobistego wzrostu. Nie ma wątpliwości, że etyczne zachowania pracodawcy wpływają na korzystny wizerunek firmy i jej reputację. A to z kolei przyciąga talenty, którym nie jest wszystko jedno, gdzie będą zdobywać doświadczenie zawodowe i jaką organizację będą reprezentować. Praca w firmie kierującej się zasadami społecznej odpowiedzialności daje większą satysfakcję i przekłada się na wzrost zaangażowania jej członków. Wydaje się, że szczególnie młodsze pokolenia pracowników, dopiero wchodzące na rynek pracy, cenią sobie zatrudnienie w miejscach, w których nie myśli się o bezwzględnym zwiększaniu zysków. Młodzi chcą się przyczyniać do korzystnych zmian w społeczeństwie i środowisku, lokalnie i globalnie. Firma, która propaguje społeczną odpowiedzialność biznesu budzi zaufanie podwładnych i zachęca tych najbardziej wartościowych do poczucia się jej częścią i dążenia do rozwoju zawodowego i osobistego w przyjaznym środowisku pracy.



Przejrzysta rekrutacja i rzetelne CV

Odpowiedzialne zarządzanie ludźmi zaczyna się już na etapie rekrutacji. Pracodawca powinien uczciwe przedstawić swoje oczekiwania co do poszukiwanego pracownika, wymagane kwalifikacje i kompetencje, zakres obowiązków, charakter zadań. W ten sposób kandydat będzie mógł uzyskać wiarygodne informacje na temat charakteru pracy. Pozwoli to zrewidować jego wyobrażenia, przeanalizować umiejętności, a następnie świadomie zdecydować, czy ubiegać się o dane stanowisko, czy nie. Przekłamana oferta szybko zrodzi frustrację pozyskanego pracownika i nie zatrzyma go na długo w firmie.

Z kolei pracownik, który przedstawia swoje kwalifikacje i kompetencje w sposób uczciwy, ale też wskazuje na obszary, które wymagają poprawy, bez wprowadzania pracodawcy w błąd co do posiadanych umiejętności, oszczędza sobie niepotrzebnego stresu związanego z podjęciem niewłaściwego zatrudnienia i ponownym poszukiwaniem pracy.



Transparentność

Społeczna odpowiedzialność biznesu przejawia się też w transparentności, która pozwala uniknąć wielu problemów wynikających z braku informacji na temat zasad funkcjonowania firmy. Nie chodzi tu tylko o merytoryczny zakres obowiązków, strukturę i schemat raportowania, ale również o wartości i zasady, których przestrzeganie jest szczególnie ważne w danej organizacji. Takimi wartościami są równe traktowanie zatrudnionych, zakaz dyskryminacji, zasady zgodności, polityka różnorodności, działalność charytatywna. Brak pełnego przepływu informacji i transparentności powoduje niedoinformowanie pracowników, wywołuje demotywacje, poczucie niepewności i zagrożenia.



Ochrona własności

Z uwagi na powyższe warto poświęcić czas na zapoznanie pracownika z przyjętymi politykami i wyjaśnienie, jakie zachowania są pożądane, a jakie eliminowane. Dobrze jest już na samym początku zatrudnienia uzmysłowić pracownikowi, jak ważna jest dla firmy ochrona jej własności, intelektualnej i materialnej, czyli wszystkiego, co do niej należy: doświadczenia, know how, danych, sprzętu, materiałów itp. Warto podkreślać, że wszelka własność pracodawcy wymaga poszanowania i może być wykorzystywana tylko w celach związanych z działalnością gospodarczą firmy, udostępnianie jej osobom trzecim czy wykorzystywanie do celów prywatnych będzie konsekwentnie zwalczane przez pracodawcę. W kontekście samochodów służbowych dobrą praktyką jest wprowadzenie polityki regulującej zasady używania aut, stosowanie jej postanowień, a w przypadku naruszeń dawanie podwładnym jasnego sygnału, że takie zachowania zostały przez pracodawcę zauważone, są nieakceptowalne i podlegają określonym sankcjom.



Dialog zamiast konfliktu interesów

Warto też wprowadzić oceny roczne, podsumowujące sukcesy pracowników i osiągnięte cele oraz elementy, które wymagają poprawy. Jeszcze ważniejsze jest bieżące komunikowanie pracownikom, czy we właściwy sposób wykonują obowiązki, na co muszą zwrócić większą uwagę, a w jakim zakresie ich praca spełnia, czy nawet przerasta oczekiwania pracodawcy.

Wydaje się, że właśnie zapewnienie dialogu na linii pracodawca – pracownik jest jednym z najważniejszych elementów odpowiedzialnego zarządzania zasobami ludzkimi. Doświadczenie pokazuje, że organizacje, w których wysłuchuje się sfrustrowanego podwładnego, rozwiązuje konflikty, rozmawia z odchodzącymi pracownikami, zyskują cenne spostrzeżenia, które mogą wykorzystać do poprawy funkcjonalności procesów wewnętrznych.

Wysłuchanie pracownika nie jest prostą umiejętnością. Wymaga cierpliwości, odpowiedniego nastrojenia się do jego potrzeb i problemów. Jednak życzliwa rozmowa otwiera pracowników, budzi zaufanie i w konsekwencji poprawia motywację do pracy. Pracodawca, który wymaga należytego wykonywania obowiązków, poświęcania czasu pracy na obowiązki służbowe, pełnego zaangażowania, ale jednocześnie rozumie nagłe sytuacje życiowe, zachęca pracowników do koleżeńskiej pomocy i wzajemnego wsparcia, buduje przyjazną atmosferę pracy i zyskuje na atrakcyjności. Ludzie chcą pracować w takich miejscach i budować wspólny sukces.



Dbanie o dobre relacje

Dobre relacje pomiędzy przełożonymi i pracownikami przyczyniają się do sukcesu biznesu. Podwładni, który widzą, że firma inwestuje w rozwój pracowników, czują się docenieni i są w stanie dać z siebie więcej. Bycie częścią organizacji z wartościami, która dba o dobre praktyki, wykazuje się wrażliwością społeczną, wymaga nie tylko od pracowników, ale i od siebie, ciągle się doskonali i odpowiada na potrzeby zatrudnionych, zwiększa satysfakcję i efektywność pracy. Zadowoleni podwładni pracują lepiej.





