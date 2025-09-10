Skradziono samochód premiera Tuska

Lexus RX należący do rodziny premiera Donalda Tuska została skradziony w nocy w Trójmieście. – Wpłynęło do nas zgłoszenie, funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku pracują nad sprawą – miała potwierdzić Komenda Głowna Policji.

Zarówno dom premiera w Sopocie, jak i warszawska willa, w której mieszka Tusk są pod ochroną Służby Ochrony Państwa. Dlatego na nogi postawiono również służby specjalne, które także badają sprawę – zauważa TVN24.

Lexus rodziny Tusków poszukiwany przez policję i służby

Toyota i Lexus to marki preferowane przez złodziei działających w Polsce. Na część aut złodzieje dostają zlecania od "konkretnych klientów". Reszta jest przeznaczona do sprzedaży w całości lub rozbierana na części. Niektóre jadą dalej na wschód, w tym na Białoruś i do Rosji.

Auta są kradzione na części lub na zamówienie z Rosji lub Białorusi

Kradzież na Game Boya od pewnego czasu zyskuje na popularności wśród złodziei samochodów. Przestępcy coraz częściej wolą ten sposób niż tzw. walizkę. Na czym polega "lepsza" metoda?

Zasada działania polega na wykorzystaniu wgranych tzw. kodów serwisowych (fabrycznych) umożliwiających otwieranie i uruchamianie silnika auta w przypadku utraty oryginalnych kluczyków. Problem polega na tym, że kody te pozyskały osoby wykorzystujące je do celów przestępczych. Za pomocą Game Boya można w kilkanaście sekund ukraść pojazd z dowolnego miejsca, wybierając z menu urządzania odpowiednią markę i model znajdujący się na liście obsługiwanych przez wgrany program.

Jak kradną samochody? Kradzież na game boya zyskuje popularność

W niektórych przypadkach kradzież dokonywana jest dwuetapowo. Najpierw przestępca podchodzi do zamkniętego pojazdu i czterokrotnie próbuje klamką otworzyć drzwi. W tym czasie elektroniczny system samochodu stwierdza, że użytkownik nie ma przy sobie kluczyka, a game boy przystępuje do akcji, dopasowując automatycznie kody serwisowe, co trwa kilka minut. Po zakończonym procesie złodziej jest informowany o pozytywnym przebiegu analizy i wówczas pojawia się ponownie przy aucie, które już staje przed nim otworem. Przestępca odjeżdża, nie wzbudzając podejrzenia osób postronnych. Atutem game boya są niewielkie rozmiary, łatwo mieści się w kieszeni, a kradzieży może dokonać jedna osoba. Metoda ta pozwala złodziejowi na zdobycie łupu w biały dzień w bardzo krótkim czasie.

Które samochody są podatne na kradzież z wykorzystaniem Game Boya?

Game Boy sprawdza się przede wszystkim w przypadku pojazdów japońskich i koreańskich, co wynika z zapotrzebowania zamawiających urządzenie. Nie ma jednak w zasadzie większych przeszkód, aby do grona samochodów – po aktualizacji oprogramowania – dołączyły auta innych marek.