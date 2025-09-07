Nowe ceny paliw od 8 września. Tyle zapłacisz za benzynę 95, ON i gaz LPG

Ceny benzyny 95, diesla i LPG przez ostatnie tygodnie nie wywoływały wśród kierowców emocji. Jednak od poniedziałku sytuacja na stacjach paliw zepsuje świetny humor. Pierwsze dni września przyniosły dawno niewidziane podwyżki cen tankowania.

– W tym roku drożejące paliwa są rzadkością i mogliśmy odzwyczaić się od takich zmian na stacjach. Na przestrzeni 8 miesięcy tygodniowy wzrost cen 95-oktanowej benzyny zanotowaliśmy tylko dziewięć razy. W przypadku oleju napędowego taki kierunek zmian był jeszcze rzadszy i podwyżka z tego tygodnia jest zaledwie siódmą w tym roku – zauważają analitycy e-petrol.pl. To ile zapłacą kierowcy od 8 września?

Benzyna 95 drożeje najbardziej. I nie licz na obiżki

Drożejąca od połowy sierpnia ropa naftowa wpłynęła wzrost cen w detalu. Najmocniej, bo aż o 5 groszy wzrosła ogólnopolska cena benzyny 95. Na początku września za to paliwo płacimy średnio 5,79 zł/l. Diesel podrożał o grosz, do poziomu 5,90 zł/l. Tankujący autogaz płacą o 2 grosze więcej niż przed tygodniem – 2,61 zł/l.

W dodatku na szybki powrót obniżek na stacje nie mamy co liczyć. Benzyna 95 od 8 września ma kosztować 5,74-5,85 zł/l. Kierowcy samochodów z silnikiem Diesla zapłacą 5,89-6,01 zł za litr oleju napędowego. Wzrośnie też cena gazu LPG – to paliwo ma kosztować 2,59-2,66 zł/l.

Zmiany niekorzystne dla kierowców

Także analitycy BM Reflex zapowiadają podwyżki cen paliw. Ich zdaniem od 8 września za benzynę 95 kierowcy zapłacą 5,85 zł/l (drożej o 3 grosze). Benzyna 98 ma kosztować 6,63 zł/l, a diesel - 5,95 zł/l. Najmniej podrożeje LPG o 2 gr do 2,68 zł/l.

– Zgodnie z wcześniejszymi prognozami od nowego miesiąca zaczęła się zmieniać sytuacja na krajowym rynku paliw. Widzimy to przede wszystkim w poziomach cen na stacjach – nie mówimy już o kontynuacji obniżek, lecz o zmianie kierunku na wzrost – ocenili eksperci.

Orlen włączył promocję na paliwo

Ulgę kierowcom mogą dać promocje. Orlen wylicza, że dzięki nowej akcji kierowcy mogą liczyć nawet na 20 zł zniżki przy jednym tankowaniu. Do tego rabaty obowiązują codziennie do końca miesiąca, czyli inaczej niż w wakacje – wtedy tańsze były wyłącznie weekendy.

Jakie są zasady promocji na stacjach Orlen?

Promocja na stacjach Orlen ma proste warunki – im więcej zatankujesz, tym wyższy rabat dostaniesz. Zasady są proste:

zatankujesz od 30 do 39,99 l – upust 10 zł,

tankowanie od 40 do 49,99 l – 15 zł zniżki,

do zbiornika wlejesz powyżej 50 l – dostaniesz 20 zł rabatu.

Nie ma ograniczenia liczby tankowań, a zniżka zostanie naliczana przy każdej transakcji. Warunkiem skorzystania z promocyjnej akcji jest aplikacja ORLEN VITAY z aktywowanym kuponem wielkokrotnego użytku.

Sieć stacji MOYA: Paliwo tańsze o 35 groszy, gaz LPG taniej o 10 groszy

Sieć stacji MOYA także uruchomiła promocję. Użytkownicy aplikacji Super MOYA dostaną cztery nowe kupony rabatowe. Każdy z nich pozwala zatankować do 50 litrów paliwa z rabatem 35 groszy. Zniżka naliczana jest przy tankowaniu minimum 30 litrów paliwa i jednoczesnym zakupie kawy, przekąski lub płynu do spryskiwaczy. Z kolei rabat na LPG wynosi 10 groszy na litrze i nie ma minimalnego progu tankowania. Akcja potrwa do końca września.