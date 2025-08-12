Oto nowa cena za badanie techniczne auta. Od września kierowcy zapłacą drożej

Po przeszło 20 latach rząd zdobył się na męską decyzję i ogłosił podwyżkę opłat za badania techniczne samochodów. To pierwsza zmiana od 2004 roku, kiedy ustalono aktualnie obowiązującą stawkę na poziomie 98 zł za auto osobowe. Ministerstwo Infrastruktury nowe kwoty wprowadzi za pomocą rozporządzenia. To zaskakująca zmiana, bo wcześniej resort upierał się przy ustawie.

Reklama

– Przyjęliśmy rok 2020 jako rok bazowy. Proponujemy, aby urealnienie opłaty za badanie techniczne samochodu osobowego wynosiło około 50 zł więcej, a więc do kwoty 149 zł. Opłaty za inne rodzaje badań wzrosną proporcjonalnie. Wyliczenia oparte są na wskaźniku inflacji – powiedział Stanisław Bukowiec, wiceminister infrastruktury. Doprecyzował jednocześnie, że nowe opłaty wejdą w życie we wrześniu 2025 roku.

Masz samochód z LPG? Zapłacisz ponad 240 zł za badanie techniczne

Reklama

Drożej za badanie techniczne zapłacą również użytkownicy samochodów z LPG, w których instalacja zasilania gazem podlega dodatkowej procedurze kontrolnej na SKP. Obecnie diagnosta za sprawdzenie takiego auta bierze 163 zł. Od września kierowca pojazdu z LPG za obowiązkowy przegląd zapłaci 243 zł.

Kwota inna niż zakładano. W Polsce jak w Węgrzech. Niemcy mogą zazdrościć

Bukowiec zaznaczył, że dotychczasowa wysokość opłaty za badanie techniczne w Polsce należała do najniższych w Europie. Po podwyżce nadal będzie znacznie niższa niż np. w Niemczech czy we Włoszech – tam przegląd kosztuje nawet 2–3 razy więcej. Ukształtuje się na poziomie Węgier, Finlandii, Portugalii czy Grecji.

Przedsiębiorcy prowadzący Stacje Kontroli Pojazdów mogą czuć się niezadowoleni. Branża wcześniej mówiła o stawce 246 zł za badanie techniczne auta osobowego.

Trudniej o pozytywny wynik badania technicznego

– Urealnienie opłat za badanie techniczne pojazdów jest tylko elementem zapowiadanej wcześniej reformy całego systemu badań technicznych pojazdów w Polsce – ocenił Bukowiec. – Ministerstwo Infrastruktury ma już plany na polepszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, co zostanie odzwierciedlone w projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym. Ten projekt jest procedowany, został zgłoszony przez resort do zespołu programowania prac rządu. Projekt ma na celu uszczelnienie systemu badań technicznych pojazdów, stworzenie spójnego nadzoru nad prawidłowością ich przeprowadzania. Wprowadzony zostanie m.in. nowy system szkolenia diagnostów, dzięki któremu będą oni mogli cyklicznie podnosić kompetencje i kwalifikacje, tak aby sprostać wyzwaniom wynikającym z nieustannego postępu technologicznego – zapowiedział. Na tym jednak nie koniec...

Zrobią 5 zdjęć samochodu podczas badania technicznego w SKP

Sztandarowa nowość w procedurach to fotografowanie samochodu na ścieżce diagnostycznej podczas badania technicznego. Dziś diagności nie prowadzą dokumentacji fotograficznej każdego kontrolowanego pojazdu. Reforma ma to zmienić i do bazy CEP diagnosta będzie musiał wysłać po 5 zdjęć każdego auta. Lista obejmuje:

Przód i tył pojazdu,

Dwa boki – lewa i prawa strona auta czy motocykla także będzie mogła być ujęta po przekątnej,

Drogomierz z przebiegiem auta (licznik kilometrów).

Zdjęcie licznika ułatwi potwierdzenie przebiegu np. w razie błędnego lub nieczytelnego zapisania przez diagnostę. Łatwiej też będzie ustalić, kiedy doszło do pomyłki. To również oznacza koniec podbijania pieczątki w dowodzie rejestracyjnym auta, które nawet nie pojawiło się ścieżce diagnostycznej SKP.

Opłata karna zaskoczy kierowców. Nawet 600 zł za badanie techniczne

Ministerstwo wprowadzi także kary dla kierowców za spóźnienie na badanie techniczne. Sankcje przewidziano na trzech poziomach:

Spóźnienie o tydzień to stawka wyższa o 100 proc. – przy nowej cenie na poziomie 149 zł za badanie auta opłata karna wyniesie niecałe 300 zł za 7 dni poślizgu;

Po 3 tygodniach stawka rosłaby o 200 proc., czyli na dziś do prawie 450 zł;

90 dni opóźnienia cena wyższa od standardowej o 300 proc. – dziś w takiej sytuacji kierowca za badanie techniczne miałby zapłacić niemal 600 zł.

Pieniądze z dodatkowych opłat w części mają trafić na infrastrukturę służącą bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Część otrzyma Transportowy Dozór Techniczny, który nadzoruje SKP. Część tych środków ministerstwo chce również przekazać do stacji diagnostycznych, czyli byłby to dodatkowy dochód SKP.

O 30 dni wcześniej pojedziesz na badanie techniczne

Badanie techniczne będzie można przeprowadzić na 30 dni przed datą kolejnego przeglądu. Resort wziął pod uwagę, że właściciel auta nie zawsze może być na SKP w wyznaczonym dniu np. ze względu na zaplanowany wyjazd zagraniczny. Jednocześnie okres ważności badania technicznego zostanie wydłużony o miesiąc do 13 miesięcy.

Za badanie techniczne auta z 4x4 zapłacisz drożej niż za zwykłą osobówkę

Resort zaskoczy również użytkowników samochodów z napędem 4x4, czyli na cztery koła. – W takich autach badanie techniczne jest wykonywane w szerszym zakresie. Stąd skłaniamy się ku temu, żeby pojazdy z napędem 4x4 były wyżej wycenione niż inne auta osobowe – zapowiedział wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. Ktoś zapyta: Dlaczego mam płacić drożej?

– W przypadku badania technicznego pojazdów ze stałym napędem 4x4 istnieje duże ryzyko uszkodzenia auta na rolkach, które nie rozpoznają takiego napędu – mówi dziennik.pl Andrzej Dąbrowski. – Dlatego diagności rzeczywiście zobligowani są do zastosowania innych, bardziej pracochłonnych procedur z użyciem opóźnieniomierza. Zatem podwyższona opłata za takie badanie jest uzasadniona – ocenia ekspert.

Samochód z silnikiem Diesla i wycięty DPF? Żegnaj się z dowodem rejestracyjnym

Z podwyżką w opłatach za badania techniczne powiązane są zmiany w wyposażeniu stacji. Lista obejmuje m.in. wymianę obecnie stosowanych przez SKP dymomierzy na liczniki cząstek stałych, które pozwalają wykryć, czy pojazd z silnikiem Diesla ma uszkodzony lub wycięty filtr DPF.

Dziś na polskich stacjach do kontroli pojazdów z silnikami Diesla używa się dymomierzy (a przynajmniej powinno). Bada się nim przepuszczalność światła w spalinach. Jednak w przypadku nowych samochodów spełniających normy Euro 5 i wyższe to urządzenie jest nieskuteczne. Dlaczego?

Będzie więcej badań z negatywnym wynikiem. Kierowcy odejdą z kwitkiem

Wiele nowych aut ma zainstalowane ograniczniki prędkości obrotowej na postoju. Silnika nie da się "wkręcić" wyżej niż na przykład 1500 obr./min. Pomiaru dymomierzem należy dokonać przy pełnej prędkości obrotowej, nawet powyżej 4000 obr./min. Urządzenie liczy średnią z trzech pomiarów. Dlatego gdy diagnosta wykonuje pomiar dymomierzem, kierowcy boją się, czy nie dojdzie do uszkodzenia silnika. W skrajnych przypadkach, gdy jest on mocno wyeksploatowany, może dojść do rozbiegania silnika.

Konsekwencją zastosowania liczników cząstek stałych będzie wzrost liczby badań z wynikiem negatywnym. Wielu kierowców zapewne się zdziwi. Bez ponownego montażu DPF o pozytywnym wyniku badania technicznego nie ma mowy. A to oznacza koszt na poziomie kilku tysięcy złotych w zależności od marki i modelu auta. Czy będą kary za wycięcie DPF? Tym powinno zająć się Ministerstwo Sprawiedliwości.