Toyota pierwszy raz organizuje "Tydzień Aut Używanych". Od 23 czerwca ponad 6690 samochodów do wyboru

Toyota odkryła w Polsce żyłę złota? Rynek samochodów używanych nad Wisłą jest 6 razy większy od rynku nowych. Przy czym japońska marka nie ma sobie równych w sprzedaży "nówek" – zajmuje 1. miejsce – ale też nie zamierza przepuścić okazji do wycięcia kawałka tortu z rynku wtórnego. Dlatego rusza z ogólnopolską akcją Tydzień Aut Używanych.

Od dziś do 29 czerwca Toyota kusi atrakcyjny mi cenami na samochody z drugiej ręki. Można przebierać z przeszło 6690 modeli w 91 punktach sieci japońskiej marki. Na co mogą liczyć kierowcy?

Samochód używany kupisz z pewnego źródła

Samochody oferowane w programie Toyota Pewne Auto mają zweryfikowaną historię, przebieg i stan techniczny. Każde auto przechodzi szczegółowe badanie 140 punktów wykonane przez mechaników.

Lista inspekcji obejmuje m.in.: zgodność numeru VIN, działanie wszystkich elementów wyposażenia wnętrza, multimediów i systemów bezpieczeństwa, stan tapicerki i materiałów wykończeniowych, działanie świateł. Procedura uwzględnia także pomiar grubości lakieru oraz kontrolę stanu nadwozia pod kątem zarysowań, wgnieceń i rdzy czy pasowania zderzaków i drzwi. Z kolei podwozie, koła i układ napędowy są sprawdzane zarówno na podnośniku, jak i podczas jazdy testowej.

Używana Toyota z gwarancją na 12 miesięcy

Potwierdzeniem przeprowadzenia badania auta jest Certyfikat Kontroli Jakości. Dodatkowo każde auto jest objęte 12-miesięczną ochroną gwarancyjną.

Przy zakupie używanej Toyoty można skorzystać z finansowania. Do wyboru jest promocyjny leasing 105,99 proc. czy kredyt 50 - 50 z zerowym oprocentowaniem. Z kolei kredyt Pewna Rata charakteryzuje się niskimi ratami miesięcznymi, częściowo dzięki konstrukcji z ratą balonową (ostatnia rata może stanowić do 50 proc. wartości samochodu). Oprocentowanie jest stałe (7,39 proc.), a okres kredytowania można trwać od 36 do 48 miesięcy.

Toyota Corolla, C-HR i Yaris to największe hity. Ponad połowa to hybrydy

Przy szybujących cenach nowych samochodów pojazdy używane mają coraz większe wzięcie. Tylko w 2025 roku sieć Toyoty sprzedała już 15 641 sprawdzonych samochodów, spośród których 13 151 stanowiły Toyoty. Największą popularnością cieszy się Toyota Corolla (3805 sztuk), a także Toyota Yaris (2174 sztuk) i Toyota C-HR (2032 sztuk). Ponad połowę, bo aż 52 proc. sprzedanych modeli stanowiły auta z napędem hybrydowym.