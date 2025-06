9330 zł kary. Zmiany od 1 stycznia 2026 roku. Każdy kierowca ma na to jeden dzień

Każdy zarejestrowany samochód, nawet ten nieużywany czy uszkodzony, musi mieć ubezpieczenie OC. Takie jest prawo w Polsce. Co więcej, nie może zdarzyć się nawet jeden dzień przerwy w ochronie polisą, bez względu na to, czy korzystamy z danego pojazdu.

Wyjątkiem są m.in. auta czy motocykle historyczne i do jazd testowych – w tych przypadkach jest dozwolone OC krótkoterminowe na czas korzystania z pojazdu. Co się stanie, jeśli jednak ktoś zapomni o tej polisie?

Wyższa płaca minimalna - nowa stawka to 4806 zł. Zarobisz więcej, zapłacisz wyższą karę za brak OC

Wysokość kar za brak OC jest powiązana z płacą minimalną, stąd przy każdej waloryzacji najniższej krajowej rośnie opłata za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC. Najnowsza propozycja rządu mówi, że od 1 stycznia 2026 roku płaca minimalna ma wynosić 4806 zł, czyli o 140 zł więcej w stosunku do kwoty obowiązującej obecnie. Jeśli stawka zostanie przyjęta, wówczas to oznacza wzrost opłaty karnej za brak OC pojazdu. Jakie stawki w takiej sytuacji zapłacą spóźnialscy lub zapominalscy kierowcy?

Jak UFG wyliczy kary dla kierowców?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) przy wyliczaniu kary poza wysokością najniższej krajowej uwzględnia również rodzaj pojazdu, a także długość okresu bez ochrony ubezpieczeniem. Opłata za brak OC ze względu na rodzaj pojazdu jest obliczana według wzoru:

Za samochód osobowy – 2 x płaca minimalna;

Za samochód ciężarowy, ciągnik samochodowy lub autobus – 3 x płaca minimalna;

Pozostałe pojazdy – 1/3 płacy minimalnej.

Wysokość opłaty karnej za brak OC również zależy od spóźnienia. Im dłuższa przerwa w ochronie, tym kierowca musi głębiej sięgnąć do kieszeni. UFG od 1 stycznie 2026 roku będzie miał prawo zażądać odpowiednio:

Brak OC od 1 do 3 dni – 20 proc. pełnej opłaty; Spóźnienie od 4 do 14 dni – 50 proc. pełnej opłaty; Brak ubezpieczenia OC powyżej 14 dni – 100 proc. opłaty.

Nowe kary za brak ubezpieczenia OC. Zamiast 9330 zł będzie 9620 zł

W ten sposób dochodzimy do kwot. Dzięki wyższej pensji minimalnej kara za brak OC od 1 stycznia 2026 roku wyniesie odpowiednio:

1930 zł za brak OC od 1 do 3 dni, czyli o 60 zł więcej niż obecnie 1870 zł;

4810 zł za brak OC od 4 do 14 dni – to 140 zł więcej niż aktualnie 4670 zł;

9620 zł za brak OC powyżej 14 dni – podwyżka o 290 zł z obecnej stawki 9330 zł.

Maksymalna kara za brak ubezpieczenia OC powyżej 14 dni w przypadku samochodów ciężarowych wzrośnie z 14 000 zł do 14 420 zł w 2026 roku. W przypadku innych pojazdów (np. motocykl i skuter) najwyższa opłata karna wyniesie 1600 zł.

Kiedy będzie kara z UFG? Kiedy OC nie przedłuży się automatycznie?

Kierowca, który wykupił OC nie musi martwić się o jego ciągłość. Dotychczasowa firma ubezpieczeniowa sama przedłuży umowę na następy rok i wyśle pismo z informacją o wysokości składki do zapłaty.

Wystarczy jednak, że właściciel pojazdu popełni jeden z 5 najczęstszych błędów i polisa OC nie przedłuży się automatycznie. Wówczas do akcji wkracza Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Kiedy może dojść do kosztownych konsekwencji?

Zmiana właściciela pojazdu. Kupujący samochód używany często zapominają, że z ochrony OC poprzedniego właściciela można korzystać jedynie do końca okresu obowiązywania umowy. Taka polisa nie przedłuży się automatycznie. To nowy właściciel ma obowiązek wykupić własne ubezpieczenie OC na pojazd. Za dopuszczenie nawet do jednodniowej przerwy w ubezpieczeniu OC na posiadacza pojazdu może zostać nałożona opłata w wysokości minimum 1870 zł; Gdy nie zapłacisz pełnej składki. Kierowca, który opłaca ubezpieczenie OC w ratach musi szczególnie pilnować terminów. Nieopłacenie raty zgodnie z harmonogramem lub nawet pomyłka w kwocie (np. 701 zł zamiast 710 zł) sprawi, że polisa OC nie odnowi się automatycznie. Stąd dla świętego spokoju lepiej jednorazowo zapłacić za OC. Tym bardziej, że rozłożenie składki na raty wychodzi drożej; Gdy jesteś przekonany, że dla nieużytkowanego lub niesprawnego technicznie pojazdu nie jest potrzebne ubezpieczenie – obowiązek posiadania OC ciąży na każdym właścicielu auta. Ubezpieczenie OC należy kontynuować aż do momentu wyrejestrowania samochodu (lub sprzedaży). Nie ma tutaj znaczenia, jaki jest stan techniczny pojazdu i czy ktoś go obecnie użytkuje; Gdy korzystałeś z OC krótkoterminowego, zawartego na czas krótszy niż 12 miesięcy; Zakup samochodu z polisą OC wystawioną na inną osobę niż sprzedający. Dla własnego dobra należy skontaktować się ubezpieczycielem i sprawdzić, czy polisa nie została wypowiedziana.

Spóźnisz się o 1 dzień i skarbówka zabierze opłatę z pensji lub emerytury

Po otrzymaniu pisma z wezwaniem za brak OC sprawę można załatwić w trybie dobrowolnym np. przesłać odpowiednie dokumenty, zapłacić opłatę lub rozłożyć ją na raty. Jeśli jednak ktoś nie skontaktuje się z UFG, a takich "beztroskich" osób nie brakuje, wówczas sprawa przechodzi w tryb egzekucyjny. Oznacza to przekazanie dokumentacji do urzędu skarbowego. W efekcie fiskus może zabezpieczyć środki na koncie dłużnika – opłata karna może być ściągnięta z wynagrodzenia, emerytury, renty lub posiadanych nieruchomości.

Piątek i poniedziałek, to najbardziej pechowe dni dla kierowców

Z danych, które firmy ubezpieczeniowe przesyłały do UFG wynika, że na koniec marca 2025 roku aktywnych było ponad 30 mln umów OC. W pierwszym kwartale poszkodowani zgłosili blisko 250 tys. szkód z tytułu OC sprawcy wypadku. W tym zdecydowaną większość stanowiły szkody majątkowe, szkód osobowych było ponad 11 tys. Ubezpieczyciele w I kwartale 2025 roku wypłacili z tytułu ubezpieczenia OC komunikacyjnego łącznie ponad 2,9 mld zł wobec ponad 2,8 mld zł rok wcześniej. Do szkód z OC najczęściej dochodziło w piątki.

UFG zauważa, że wśród właścicieli pojazdów wyraźnie rośnie zainteresowanie ubezpieczeniem autocasco (AC), które pozwala zlikwidować szkodę w swoim pojeździe np. w sytuacji, gdy to my sami ponosimy za nią winę. Na koniec I kwartału 2025 roku aktywnych było 7,85 mln umów AC, a stosunek AC/OC wyniósł już 26,2 proc. W tym czasie z AC zgłoszono ponad 202 tys. szkód. Wartość wypłaconych z tego tytułu odszkodowań to blisko 2,2 mld zł (ponad 2,1 mld zł rok wcześniej). Do szkód zgłaszanych z AC najczęściej dochodziło w poniedziałki.