Nowa Skoda Elroq RS debiutuje na rynku. Czesi dają popis

Nowa Skoda Elroq RS wjeżdża na rynek w 130.urodziny czeskiej marki. To najszybszy model w ofercie, który poza właściwościami jezdnymi i osiągami zaskakuje swoją prezencją.

Elroq jest nie tylko najbardziej przystępnym cenowo autem w swojej klasie, ale także rynkowym przebojem - od wprowadzenia nowego SUV-a na rynek czeska marka zebrała już ponad 70 000 zamówień w samej Europie. Efekt? W kwietniu tego roku był to najchętniej kupowany samochód elektryczny na Starym Kontynencie. Razem z debiutem odmiany RS rodzina rasowych aut Skody powiększyła się do pięciu modeli.

Tak wygląda nowa Skoda Elroq RS w stylu Modern Solid

Skoda Elroq to pierwszy model zaprojektowany zgodnie z nowym językiem stylistycznym Modern Solid, który w sportowym wydaniu RS wyróżnia się na tle klasycznych wariantów ostrzej zarysowanymi zderzakami, nawet 21-calowymi felgami oraz czarnymi osłonami lusterek, relingami dachowymi i obramowaniami okien. Czarny jest także dyfuzor, spojler nad tylną klapą bagażnika i atrapy wylotów powietrza wkomponowane w przednie błotniki, ozdobiona oznaczeniem RS. Aby jeszcze bardziej wyróżnić się na drodze, klienci mogą zamówić Elroqa RS w zielonym kolorze Mamba (foto).

Charakterystycznym elementem jest także czarny grill Tech-Deck Face, który za ciemnym szkłem skrywa radar i kamerę odpowiedzialne za prowadzenie auta. Wkomponowano w niego także cztery moduły tworzące pasek światła dziennego, zaś niżej zamontowano światła BiLED - jeden dla świateł mijania i jeden dla świateł drogowych. Łącznie to 36 indywidualnych segmentów matrycy. Każdy segment może być sterowany oddzielnie, aby nie oślepiać nadjeżdżających pojazdów podczas korzystania ze świateł drogowych lub do oświetlania znaków drogowych.

Elroq RS ma rasowe wnętrze i materiały premium

Bardzo dobre wrażenie robi również wystrój wnętrza Design Selection RS Lounge. W kokpicie znajdziemy dobrej jakości materiały, które zostały spasowane z wysoką starannością. Takiego wykonania mogłyby pozazdrościć niektóre auta klasy premium. Większość elementów w zasięgu ręki jest miękkich i przyjemnych w dotyku.

Kokpit wersji RS jest pełen sportowych smaczków w postaci limonkowych przeszyć, dekoracji przypominających karbon i mikrofibry Suedia, którą obszyto deskę rozdzielczą, boczki drzwi, tunel środkowy i częściowo sportowe fotele z wyszytym na zagłówkach logo RS. Siedzenia są szerokie, wygodne i zapewniają solidne podparcie w zakrętach, a dodatkowo mogą być wyposażone w funkcje masażu - także dla pasażera z pakietem Maxx.

Nowa Skoda Elroq RS - multimedia zaskakują prostotą obsługi

Skoda Elroq RS została również wyposażona w multimedia najnowszej generacji. System inforozrywki na 13-calowym ekranie działa płynnie i jest prosty w obsłudze. Co więcej, Skoda daje możliwość skonfigurowania paska skrótów, czyli pięciu najczęściej używanych funkcji. Docenią to zwłaszcza ci, którzy nie przepadają za jazdą przy wsparciu systemów informujących o zmianie ograniczenia prędkości czy asystentów pasa ruchu.

Przed kierowcą znajduje się wyświetlacz o przekątnej 5,3-cala prezentujący prędkość, dane na temat jazdy, wskazówki nawigacji i informacje z aktywnych systemów wspomagających. Te same informacje mogą być również wyświetlane na wysokości oczu przez wyświetlacz head-up z rzeczywistością rozszerzoną. Na pokładzie nowej Skody znajdziemy też cztery porty szybkiego ładowania USB-C o wyjściowej mocy 45 W czy chłodzony powietrzem z wentylacji Phone Box z funkcją bezprzewodowego ładowania o mocy 15 W.

Nowa Skoda Elroq RS - przestronna kabina z wygodnymi rozwiązaniami. Jaka pojemność bagażnika?

Skoda Elroq RS zaskakuje przestronnością wnętrza, co jest zasługą jej płaskiej podłogi. Kierowca o wzroście ponad 180 cm z łatwością znajdzie wygodną pozycję do prowadzenia auta, ponieważ przestrzeń od siedziska do sufitu to aż 1056 mm. Miejsca na stopy, nogi i nad głową nie brakuje też w tylnym rzędzie, gdzie od siedziska do dachu jest aż 990 mm. Auto cieszy też ilością pojemnych schowków, kieszeni i mocowań do akcesoriów tj. uchwyty na tablety.

Rodzinom do gustu przypadnie też bagażnik, który jest większy niż w Golfie - ma od 470 l do 1580 l, gdzie kompakt Volkswagena oferuje od 380 do 1237 l.Całość dopełniają haczyki na torby czy elementy cargo do zabezpieczania ładunku przed przesuwaniem. Dodatkowo Elroq RS z pakietem nowych patentów spod znaku "Simply Clever" jest wyposażony w m.in. siatkę na przewód ładowania mocowaną pod regulowaną półką bagażnika. W kufrze wygospodarowano jeszcze dwie pokaźne wnęki po bokach.

Skoda Elroq RS ma 340 KM i zaskakuje prowadzeniem

Elektryczna nowość Skody imponuje osiągami i właściwościami jezdnymi. Elroq RS jest napędzany przez dwa silniki (po jednym na oś) o łącznej mocy systemowej 340 KM. W efekcie od 0 do 100 km/h przyspiesza w 5,4 sekundy, czyli o 1,4 s szybciej niż topowa Octavia RS z benzynowym silnikiem 2.0 TSI (265 KM). Tym sposobem Elroq RS jest obecnie najszybszym modelem w ofercie czeskiego producenta i podobnie jak Enyaq RS dysponuje największą mocą w 130-letniej historii marki.

Model wyposażony w litowo-jonową baterię o pojemności 84 kWh zapewnia zasięg do 550 km. Baterię można naładować prądem stałym (DC) od 10 do 80 proc. w ciągu 26 minut z maksymalną mocą 185 kW lub w 8 godzin prądem zmiennym (AC) o mocy 11 kW od 0 do 100 procent.

Topowa odmiana RS na drodze zachowuje się zdecydowanie lepiej od klasycznych wariantów. Stabilne prowadzenie i zwinność na zakrętach to zasługa adaptacyjnego zawieszenia DCC, którego charakterystyka różni się w zależności od wybranego trybu jazdy. Dostępne są Comfort, Normal, Sport oraz Individual. Ten ostatni pozwala dostosować pracę podwozia, klimatyzacji i układu kierowniczego do swoich preferencji. Jak na sportowy wariant przystało, Elroq RS ma zauważalnie cięższy układ kierowniczy i mocniejsze hamulce na przedniej osi z dwutłoczkowymi zaciskami.

Elroq RS odnajdzie się zarówno na długich i szerokich autostradach, jak krętych leśnych drogach. Przy wyższych prędkościach jest komfortowy i zaskakuje wyciszeniem kabiny, a na ciasnych łukach imponuje zwinnością. Podczas dynamicznych prób na zamkniętym torze wyższa masa będąca piętą achillesową aut elektrycznych dawała się we znaki, jednak podczas codziennej jazdy nie można mieć zastrzeżeń.

Ile kosztuje Skoda Elroq RS w Polsce?

Skoda Elroq w bazowej odmianie “50” o mocy 170 KM i akumulatorem o pojemności 55 kWh kosztuje nad Wisłą od 149 000 zł. Jednakże po uzyskaniu maksymalnej dopłaty 40 000 zł w ramach programu NaszEauto cena może wynieść nawet 109 000 zł. To naprawdę atrakcyjna cena biorąc pod uwagę ile model oferuje w standardzie i jak przestronne ma wnętrze. Wersja Sportline z bogatszym wyposażeniem, większym akumulatorem (63 kWh) i wyższą mocą (204 KM) w standardzie startuje od 152 000 zł. Topowa odmiana RS została w Polsce wyceniona od 189 200 zł, co z pełną kwotą dofinansowania oznacza, że jej cenę 340-konnego SUV-a można obniżyć do 149 200 zł.

Skoda Elroq RS - wyposażenie standardowe