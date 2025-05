Nowa Kia PV5 już w Polsce. Co to za samochód?

Kia do 2030 roku zamierza sprzedawać 4,2 mln samochodów rocznie. W tym 2,33 mln mają stanowić auta zelektryfikowane. Rozmach może imponować. By dopiąć swego w ciągu najbliższych 5 lat rozbuduje gamę 15 modeli elektrycznych i 10 modeli hybrydowych. Rewolucja właśnie nabiera kształtów...

Na polski rynek wjeżdża nowa Kia PV5, która zagra w lidze kompaktowych vanów osobowych i dostawczych. Jej bezpośrednim rywalem jest Volkswagen ID. BUZZ. Czego mogą spodziewać się kierowcy po koreańskiej nowości?

Tak wygląda nowa Kia PV5 i to nie jest prototyp

Kia PV5 wygląda jak prototyp, który uciekł na ulicę, jednak to seryjne auto o niesamowitej urodzie. Wyróżniający design to zasługa sztuczek stylistycznych. Pierwszą z brzegu są pionowe reflektory na krańcach gładkiego nadwozia, które optycznie poszerzają sylwetkę. Przewaga karoserii nad powierzchnią szyb zbliża koreańską nowość do samochodów z półki premium.

Kia PV5 zaskakuje wyposażeniem i jakością wykonania

Kia PV5 od progu wita wyposażeniem i jakością wykonania na poziomie samochodów osobowych. Kierowca ma przed sobą schludny kokpit. Do tego są dwa ekrany (o przekątnej 7,5 cala oraz 12,8-calowy dotykowy systemu multimedialnego), bezprzewodowe Android Auto i Apple CarPlay, cyfrowy klucz Digital Key 2.0, systemy asystujące (aktywny tempomat, utrzymywania auta na środku pasa ruchu, monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach zewnętrznych z korektą toru jazdy i wyświetlaniem obrazu z kamer na cyfrowych wskaźnikach, monitorowania ruchu pojazdów podczas cofania z funkcją automatycznego hamowania w razie wykrycia ryzyka kolizji) oraz czujniki parkowania z przodu, z boku i z tyłu, a także kamery monitorujące otoczenie wokół auta.

Nowa Kia dla dużej rodziny zamiast SUV-a. Wnętrze podatne na aranżację i gigantyczny bagażnik

Kia PV5 w wersji osobowej może być świetną alternatywą dla SUV-ów. Samochód ma dwa lub trzy rzędy siedzeń i oferuje liczne możliwości konfiguracji układu foteli np. klasyczne 2 fotele przednie oraz 3 miejsca w drugim rzędzie (2-3-0), wariant 7 osobowy z dwoma miejscami w drugim rzędzie oraz trzema miejscami w trzecim rzędzie (2-2-3). Bagażnik jest przepastny – zapewni od 1320 l do 2300 l pojemności.

Przewidziano także wersje specjalne jak np. do przewozu osób niepełnosprawnych, czy wariant przeznaczony do przewozu osób z miejscem na bagaże obok kierowcy (1-2-3) – taki samochód może pełnić funkcję taksówki czy salonki używanej w hotelach.

Dostawcza Kia PV5 to trzy warianty nadwozia do wyboru

Dostawcza Kia PV5 to trzy warianty do wyboru – samochód o standardowej długości nadwozia (L1), przedłużonej (L2) i z wysokim dachem (H2). Ostatni będzie dostępny w wersji z przejściem z kabiny do części towarowej. Przestrzeń ładunkowa zapewni maksymalnie 5,2 m³ i zmieści dwie europalety. Do tego jest najniższy w segmencie próg załadunku na wysokości 41,9 cm. Wśród różnych wersji PV5 Kia zaoferuje vana z wysokim dachem i podwozie z kabiną przygotowane do konwersji np. na samochód chłodnię czy mobilny warsztat. W przyszłości Koreańczycy planują także wprowadzenie autonomicznego modelu Robotaxi, opracowanego we współpracy z firmą Motional (spółką joint venture HMG i Aptiv).

Nowa Kia PV5 daje dwa silniki do wyboru

Wreszcie napęd. Bazowa Kia PV5 w podłodze przypominającej deskorolkę skrywa akumulator o pojemności 51,5 kWh. Z przodu pracuje silnik o mocy 122 KM. W tej konfiguracji auto ma zapewnić ok. 290 km zasięgu. Przyspieszenie od 0 do 100 km potrwa 12,8 s (wersja osobowa).

Odmiana Long Range to silnik 163 KM i akumulator, który zmagazynuje 71,2 kWh energii elektrycznej, co przekłada się na 400 km zasięgu. Samochód jest też żwawszy - przyspieszenie od 0 do 100 km zajmie 10,7 s. Szybkie ładowanie akumulatora od 10 proc. do 80 proc. potrwa mniej niż 30 minut.

Nowa Kia PV5 jest najtańsza w Polsce. Jakie ceny i gwarancja?

Kia PV5 w wersji osobowej z akumulatorem 51,5 kWh kosztuje od 168 200 zł. Po uwzględnieniu rządowej dopłaty NaszEauto cena może spaść maksymalnie o 40 000 zł do 128 200 zł. To świetna cena za przestronne, rodzinne auto. Podobnej kwoty wymaga mniejsza Kia EV3. PV5 z większa baterią 71,2 kWh to wydatek od 185 600 zł (-40 000 zł dopłaty = 145 600 zł). Dostawcza Kia PV5 kosztuje od 141 400 zł netto (51,5 kWh) i od 155 500 zł netto (71,2 kWh).

Bezpośredni rywal – osobowy Volkswagen ID. BUZZ z akumulatorem 79 kWh kosztuje od 277 300 zł. Odmiana Cargo to cena na poziomie 280 300 zł.

Kia na potrzeby nowych samochodów PBV zbudowała w Hwaseong w Korei fabrykę EVO. Produkcja ruszy jeszcze w 2025 roku, a rocznie taśmy ma opuszczać 150 000 szt. W Polsce nowa Kia PV5 jest objęta 7-letnią gwarancją (lub do 150 000 km).

Nowa Kia PV5 - dane techniczne, wymiary, osiągi