Nowa Skoda Enyaq RS już na rynku. Czesi świętują sukces

Skoda w mocnym stylu rozpoczęła 2025 rok. Czeska marka wypuściła już na drogi ponad 240 000 samochodów. To przeszło 8 proc. więcej niż przed rokiem. Dostawy aut hybrydowych typu plug-in oraz elektrycznych wyniosły niemal 37 000 sztuk, to oznacza przeszło dwukrotny wzrost.

Rekordy popularności bije Enyaq – ponad 20 000 sprzedanych aut w pierwszym kwartale 2025 roku to 45 proc. wzrostu r/r i wynik, o którym wielu może pomarzyć. Stąd Czesi mają co świętować. Jednak konkurencja – szczególnie z Chin – mocno napiera. Dlatego Skoda powiększa gamę o najbardziej rasowy model RS. Czym chce do siebie przekonać?

Nowa Skoda Enyaq RS – tak wygląda duży SUV w stylu Modern Solid

Nowa Skoda Enyaq RS została stworzona w stylu Modern Solid. Stąd ten elegancki, usportowiony SUV wyróżnia się grillem Tech-Deck Face, który za ciemnym szkłem skrywa radar i kamerę odpowiedzialne za prowadzenie auta. Czarne są też obramowania okien, relingi dachowe, osłony lusterek i dyfuzor tylnego zderzaka.

Enyaq RS na świat patrzy przez matrycowe reflektory LED Matrix. Cztery górne moduły tworzą pasek światła dziennego. Niżej pracują dwa umieszczone obok siebie zestawy BiLED, jeden dla świateł mijania i jeden dla świateł drogowych. Łącznie to 36 indywidualnych segmentów matrycy. Każdy segment może być sterowany oddzielnie, aby nie oślepiać nadjeżdżających pojazdów podczas korzystania ze świateł drogowych lub do oświetlania znaków drogowych. Wyżej tuż pod krawędzią maski biegnie animowany pas świetlny Light Band, a nad tym zamiast znanego logo ze strzałą pierwszy raz mamy czarny napis SKODA.

Skoda Enyaq RS rekordowo opływowa. Nie zawstydzi się przed Mercedesem

Nowość Skody wyróżnia się także dopracowaną aerodynamiką. Współczynnik oporu powietrza dla Enyaq RS wynosi 0,251, zaś Enyaq Coupé RS to zaledwie 0,239 (dla porównania Mercedes EQS, który jest niższą i smukłą limuzyną: 0,20). W SUV-ie to znakomite rezultaty. Osiągnięto je dzięki zastosowaniu kilku technicznych trików, w tym aerodynamicznie ukształtowanych felg, tylnego spoilera wydłużającego dach, specjalnych kurtyn w przednim zderzaku i szczelin, które rozszerzają błotniki dla lepszego przepływu powietrza.

Nowa Skoda Enyaq RS – wnętrze zaskoczy jakością i wyposażeniem

W kabinie widać dbałość o detale wykraczającą poza standardy popularnych marek. Seryjny wystrój wnętrza Design Selection RS Lounge wnosi jakość ze świata aut premium. Materiały są porządnie spasowane, miękkie gdzie należy i przyjemne w dotyku. Sportowe, głębiej profilowane fotele ze zintegrowanymi zagłówkami pokrywa tapicerka z mikrofibry Suedia. Siedzenia mają szeroki zakres elektrycznej regulacji, stąd skutecznie podpierają ciało i w razie potrzeby potrafią masować czy podpierać krzyż (także pasażera – pakiet Maxx).

Kokpit nowego Enyaqa RS uszlachetniony ściegiem limonkowej nici i wstawkami przypominającymi karbon polega na cyfrowych interfejsach, a jego układ – z dużym, 13-calowym centralnym ekranem i umieszczonymi niżej otworami wentylacyjnymi – poprawia ergonomię miejsca kierowcy. Sam system multimedialny szybko reaguje na dotyk, do tego ma konfigurowalny pasek pięciu skrótów najczęściej używanych funkcji oraz przejrzyście rozplanowane menu z dużymi polami dotykowymi.

Ukryty pod daszkiem 5,3-calowy ekran prezentuje najważniejsze informacje: prędkość, dane na temat jazdy, wskazówki nawigacji i informacje z aktywnych systemów wspomagających. Wśród rozwiązań ułatwiających życie przewidziano m.in. podgrzewanie baterii przed ładowaniem (uruchamiane ręcznie ikonką na ekranie lub na podstawie danych z nawigacji).

Cyfrowym frykasem jest także zmodernizowany wyświetlacz head-up z funkcją rozszerzonej rzeczywistości, który ucieszy bardziej czytelną grafiką. Jak działa? Najważniejsze informacje zdają się być prezentowane kilka metrów przed autem – niebieskie animowane strzałki pomagają w porę skręcić, a kreska poniżej pokazuje, że aktywny tempomat zauważył samochód jadący z przodu. Z kolei pomarańczowe linie z lewej i prawej strony informują o interwencji adaptacyjnego asystenta pasa ruchu Adaptive Lane Assist (system pomoże nawet pokonać zakręty).

Nowa Skoda Enyaq RS – ogromna pojemność bagażnika

Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie właściwą pozycję do prowadzenia auta. Z tyłu rozsiadasz się niemal jak w kinie – na stopy, nogi i nad głową jest bardzo dużo miejsca. Pasażerowi podobnej postury siedzącemu w drugim rzędzie od kolan do oparcia fotela zostaje ok. 14 cm luzu. Jak przystało na Skodę Enyaq RS jest też pakowny. W rodzinnej eksploatacji do gustu przypadnie bagażnik o pojemności od 585 do 1710 litrów (570/1610 litrów w coupe). Na pokładzie przewidziano również mnóstwo sprytnych schowków. Komfort podróży podnoszą grubsze, laminowane szyby w przednich drzwiach.

Pomysłowości czeskiej marki dopełnią haczyki na torby, elementy cargo do zabezpieczania ładunku przed przesuwaniem czy zwijana pokrywa przestrzeni bagażowej, którą można obsługiwać jednym dotknięciem. W końcu rozwiązania polepszające funkcjonalność to popisowa dyscyplina Skody. Na liście jest jeszcze m.in. skrobaczka do lodu ze wskaźnikiem głębokości bieżnika opony zintegrowana z panelem klapy bagażnika, parasol w schowku drzwi kierowcy oraz kieszenie na telefony komórkowe na oparciach przednich siedzeń. Sprytna funkcja Heaters automatycznie włącza do czterech funkcji ogrzewania. Do tego są szybkie przednie i tylne porty USB-C o mocy ładowania do 45 W i chłodzony Phone Box z bezprzewodowym ładowaniem z mocą do 15 W.

Nowa Skoda Enyaq RS – jaka moc? Takie auta zdarzają się raz na 130 lat

Nowa Skoda Enyaq RS skrywa dwa silniki elektryczne – jeden na przedniej i jeden na tylnej osi – które wspólnie dają 340 KM mocy systemowej i zapewniają napęd 4x4. W efekcie jest najmocniejszą i najszybciej rozpędzającą się seryjną Skodą w 130-letniej historii marki.

Na drodze wrażenie zrobi przyspieszanie. Czeski SUV rusza z zaskakującym impetem. Napęd EV zapewnia świetne osiągi, a 5,4 s od zera do 100 km/h wydają się jak najbardziej możliwe (o 1,4 s lepiej niż Octavia RS). Dociśnięcie "gazu" brutalniej wbije plecy w fotel i utrzyma dopóki nie odpuścimy. Elastyczność? Manewry wyprzedzania przypominają jazdę motocyklem. Rzadko zdarzają się spalinowe modele, które są w stanie nadążyć za Skodą. Jednak możliwości na prostej to dopiero połowa frajdy. Ukryty w podłodze akumulator wydaje się działać jak magnes przyciągający auto do drogi. Napęd na cztery koła sprawia, że SUV Skody stabilnie wchodzi i wychodzi z zakrętów. Ta sprawność niejednemu może zaimponować. Fakt, swoje waży (ok. 2,7 tony, w tym ok. 500 kg baterii), ale wcale się tego nie czuje, bo zwinnie pokonuje łuki.

Nowy Skoda Enyaq RS – jakie osiągi i przyspieszenie?

Enyaq RS zapewni 560 km zasięgu, 7 km więcej przejedzie coupe. Do tego łopatkami przy kierownicy można ustawić poziom rekuperacji, czyli odzyskiwania energii podczas hamowania. Prawa łopatka – więcej siły hamowania, lewa – mniej, prościej chyba już nie można. Do dyspozycji przewidziano kilka stopni, od niemal swobodnego "żeglowania" aż po maksymalne odzyskiwanie prądu (tryb B przełącznika). Wysoka moc ładowania i podgrzewanie wstępne akumulatora również podnoszą uniwersalność nowej Skody.

Przy mocy do 185 kW akumulator 84 kWh można naładować prądem stałym od 10 do 80 proc. w ciągu 26 minut. To bardzo dobry wynik i najlepszy w gamie Skody. Ośmiogodzinne ładowanie prądem AC z mocą 11 kW uzupełni zapas energii od 0 do 100 procent. Nowością jest funkcja ładowania dwukierunkowego, która pozwala wykorzystać akumulator jako dodatkowe źródło energii.

Stabilne prowadzenie i zwinności zapewni sportowe zawieszenie obniżone o 15 mm z przodu oraz o 10 mm z tyłu. Za dopłatą można mieć zawieszenie adaptacyjne DCC, wówczas pracę podwozia można regulować za pomocą czterech trybów: Normal, Comfort i Sport oraz Individual. Ten ostatni pozwala wybrać aż z 15 ustawień. Enyaq RS ma też mocniejsze hamulce na przedniej osi z dwutłoczkowymi zaciskami.

Ile kosztuje nowa Skoda Enyaq RS? Tanieje o 40 000 zł

Najtańsza nowa Skoda Enyaq 60 w nadwoziu SUV z tylnym napędem i silnikiem o mocy 204 KM kosztuje od 189 900 zł. Po uwzględnieniu rządowej dopłaty NaszEauto cena może spaść maksymalnie o 40 000 zł do 149 900 zł. Z kolei wersja w stylowym wydaniu Coupe jest dostępna od 221 650 zł (od 181 650 zł z rządowym dofinansowaniem) w wersji 85 z napędem na tylną oś.

Enyaq 85, czyli model z największym akumulatorem i silnikiem o mocy 285 KM, kosztuje od 209 900 zł. Wariant Enyaq 85 Sportline – czyli przedsionek do odmiany RS - kosztuje przynajmniej 224 240 zł.

Wreszcie debiutująca na rynku Skoda Enyaq RS kosztuje od 241 400 zł. Po odliczeniu 40 000 zł czeska rakieta zejdzie z ceną do 201 400 zł. Enyaq RS Coupe to wydatek od 253 150 zł. Auta można już konfigurować i zamawiać. Wyposażenie to m.in.:

