Chińska motoryzacja w Polsce przeżywa prawdziwy boom. Podczas gdy w 2023 roku zarejestrowano zaledwie 370 aut pochodzących z Chin, to w 2024 liczba ta eksplodowała do ponad 11 tysięcy! To przyrost o imponujące 2963%.

Wraz z rosnącą popularnością chińskich marek w Polsce, coraz większe jest też zainteresowanie ich historią oraz stanem technicznym, autoDNA jako lider rynku raportów historii pojazdów odnotował o 725% więcej sprawdzeń numerów VIN samochodów, które zawitały do Polski z Państwa Środka. Więcej szczegółów znajdziesz w poniższym tekście oraz w analizie chińskich samochodów na polskim rynku przygotowanej przez autoDNA. Chińskie auta w bazie autoDNA – rosnące zainteresowanie Reklama AutoDNA, lider w dziedzinie raportów historii pojazdów, odnotował w 2024 roku dynamiczny wzrost liczby sprawdzeń historii chińskich samochodów. Z pomocą numerów VIN wygenerowano ponad 500 raportów, co stanowi wzrost o 725% w porównaniu do 2023 roku. To wyraźnie pokazuje, że pomimo wciąż skromnego rynku wtórnego chińskich aut, klienci zaczynają coraz dokładniej analizować pojazdy przed zakupem. Jak podkreśla Mirosław Ciomcia - ekspert autoDNA - Przedmiotami transakcji w 2024 r. były głównie samochody demonstracyjne, gdyż prawdziwy rynek chińskich aut używanych dopiero się tworzy. W 2025 r. skończą się pierwsze umowy leasingowe zawierane w 2023 r., zaś w kolejnych latach rynek zasilą też samochody kupowane przez klientów indywidualnych Najpopularniejsze chińskie marki w Polsce W 2024 roku liderem pod względem rejestracji chińskich marek w Polsce było MG, które odnotowało 7104 rejestracje (wzrost z 85 szt. w 2023 r.). Najpopularniejsze chińskie modele w Polsce Reklama W 2024 roku rejestracje chińskich samochodów w Polsce zdominowały rodzinne SUV-y, wyceniane na 120-150 tysięcy złotych. Wśród najczęściej rejestrowanych modeli znalazły się: MG HS – 4586 rejestracji (wzrost z 39 szt. w 2023 r.)

MG ZS – 1789 rejestracji (wzrost z 32 szt. w 2023 r.)

Omoda 5 – 1101 rejestracji (nowość na rynku)

BAIC Beijing 5 – 694 rejestracje (nowość na rynku)

Jaecoo 7 – 504 rejestracje (nowość na rynku) Pierwszy model elektryczny – MG4 – znalazł się dopiero na 9. miejscu z wynikiem 431 rejestracji. Jednak ze względu na nowy program dopłat do zakupu pojazdów zeroemisyjnych sytuacja może się zmienić już w 2025 roku. Czy warto kupować chińskie samochody? Chińskie samochody zdobywają coraz większe uznanie w Polsce głównie dzięki atrakcyjnym cenom, bogatemu wyposażeniu oraz dobremu stosunkowi jakości do ceny. Jak wskazują dane autoDNA, zainteresowanie chińskimi autami na rynku wtórnym również rośnie, a klienci coraz chętniej sprawdzają je przed zakupem (wzrost sprawdzeń historii pojazdu w autoDNA o 725% w 2024 roku!). Ponadto sukces marek takich jak MG, BAIC czy Omoda potwierdza, że chińscy producenci skutecznie konkurują z europejskimi i japońskimi markami w segmencie SUV-ów. Przeglądając portale z ogłoszeniami, znajdziemy głównie samochody nowe czy demonstracyjne. Jedynie kwestią czasu pozostaje, aż z większą regularnością zaczną pojawiać się także chińskie auta używane. Na pierwszy rzut oka może wydawać się, że historia takich „egzotycznych” pojazdów jest niedostępna, jednak baza danych autoDNA obejmuje ponad 500 milionów pojazdów, co sprawia, że sprawdzenie chińskich używanych aut nie będzie problemem w przyszłości. Jak sprzedają się chińskie samochody w Polsce? Według analizy autoDNA w 2024 chińskie marki osiągnęły już blisko 5% udziału w polskim rynku motoryzacyjnym z 11 355 zarejestrowanymi egzemplarzami swojej produkcji. Ich sukces wynika z konkurencyjnych cen, bogatego wyposażenia oraz rosnącego zaufania polskich kierowców. Czy 2025 rok będzie jeszcze lepszy dla chińskich producentów? Wiele zależy od polityki cenowej, dopłat do elektryków oraz strategii poszczególnych marek. Jedno jest pewne – chińska motoryzacja w Polsce nie jest już niszowym zjawiskiem, lecz realnym konkurentem dla europejskich, japońskich i koreańskich producentów.