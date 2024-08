Ostatnie Pokolenie będzie blokować ulice w centrum Warszawy

Organizacja znana z drogowych blokad i protestów szykuje wielką akcję na początek roku szkolnego. Już w poniedziałek, 2 września aktywiści będą blokować drogi w centrum Warszawy. Protest, w trakcie którego uczestnicy akcji wyjdą na ulice ma zwrócić uwagę na zmiany klimatyczne.

Data początku akcji nie jest przypadkowa. Jak tłumaczą aktywiści protesty zaczynają się wraz z początkiem roku szkolnego, bo kryzys klimatyczny przekreśla bezpieczną dorosłość, marzenia i plany dzieci, które idą teraz do szkoły (…) Co powiemy dzieciom, jeśli nic nie zrobimy? Jesteśmy Ostatnim Pokoleniem, które może zatrzymać katastrofę klimatyczną. Musimy zrobić to dla naszych dzieci, dla naszego młodszego rodzeństwa i dla naszych bliskich - dodaje Julia Keane, rzeczniczka Ostatniego Pokolenia.

Blokady w centrum Warszawy. Paraliż dla kierowców i nie tylko

Blokady zaczną się w poniedziałek, ale organizacja nie wskazuje dokładnie gdzie będzie prowadzić akcję obywatelskiego nieposłuszeństwa. W komunikacie aktywiści piszą jedynie o "samym centrum Warszawy". Oznacza to, że kierowcy muszą szykować się na gigantyczne korki i utrudnienia. Protesty mogą odbywać się m.in. na ul. Marszałkowskiej, na al. Jana Pawła II, na moście Poniatowskiego czy Al. Jerozolimskich. To ważna informacja również dla tych, którzy w poniedziałek mają zaplanowane podróże kolejowe z Warszawy i do Warszawy - protest Ostatniego Pokolenia może utrudnić dojazd na Dworzec Centralny.

Blokada dotknie jednak nie tylko kierowców - protesty Ostatniego Pokolenia nie pozostaną bez znaczenia dla kursowania komunikacji miejskiej, szczególnie dla autobusów. Możemy spodziewać się, że akcja rozpocznie się w porannych godzinach - wtedy, gdy Warszawiacy będą zmierzać do biur, miejsc pracy i szkół.

Ostatnie Pokolenie protestuje w Warszawie

Członkowie organizacji w ostatnich dniach nie próżnują. Kilka dni temu aktywiści grupy kolejny raz zwrócili na siebie uwagę, oblewając pomarańczową farbą wejście do warszawskich Złotych Tarasów. Ostatnie Pokolenie ma na koncie również wielokrotne blokady dróg i mostów, a także akcje polegające na oblewaniu pomarańczową farbą m.in. warszawskiej syrenki. Pomarańczowy kolor jest symbolem aktywistów, a w liście zapowiadającym akcję zachęcają oni do przyłączenia się do poniedziałkowych działań: To jest moment, by przyjść na spotkanie i włożyć pomarańczową kamizelkę.

Dlaczego Ostatnie Pokolenie będzie protestować w Warszawie?

Ostatnie Pokolenie to grupa aktywistów, która działa m.in. w Polsce, Niemczech, Austrii i we Włoszech. Członkowie organizacji blokowaniem ulic i mostów chcą wymusić na rządach spełnienie postulatów. Jakie żądania przedstawiają protestujący? Oto dwa główne postulaty Ostatniego Pokolenia:

Skokowe zwiększenie inwestycji w kolej i komunikację zbiorową poprzez przekazanie 100% środków z budowy nowych dróg ekspresowych i autostrad na regionalne i lokalne połączenia kolejowe i autobusowe od 2025.Stworzenie biletu miesięcznego za 50 zł na transport regionalny w całym kraju. Chcemy jednolitego systemu honorowania biletów

Do kiedy potrwa akcja Ostatniego Pokolenia?

Aktywiści zapowiadają, że akcja w Warszawie rozpocznie się 2 września. Nie wspominają jednak o dacie zakończenia działań - nie wiadomo do kiedy zamierzają blokować ulice. Oznacza to, że działania mogą być zaplanowane na większą liczbę dni, a co za tym idzie, przybrać niespotykaną dotąd skalę.