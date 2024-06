Ceny paliw na stacjach jak przed wojną w Ukrainie. Ile kosztuje benzyna 95 i LPG od 13 czerwca 2004?

Jakie ceny benzyny 95, diesla i LPG powitają kierowców na stacjach paliw od 13 czerwca 2024 roku? Odpowiedzi niesie najświeższy raport z rynku. Oto szczegóły zmian…

– Koszty tankowania spadają kolejny tydzień z rzędu, a szczególne powody do zadowolenia mają kierowcy samochodów z instalacją LPG. Zauważalna przecena na hurtowym rynku gazu płynnego spowodowała kolejne obniżki cen autogazu na stacjach. To sprawiło, że to paliwo jest tak tanie, jak było w przeddzień napaści Rosji na Ukrainę – zauważają analitycy e-petrol.pl.

Reklama

Benzyna 95 tanieje o 6 groszy. Gaz LPG rozbił bank i jest najtańszy od lutego 2022 roku

Benzyna 95 potaniała o 6 groszy do 6,43 zł/l. Diesel to 4 grosze obniżki, stąd cena 6,45 zł/l. Oba rodzaje paliw dzieli już jedynie 2 grosze różnicy. Tankowanie gazu LPG jest o 3 grosze tańsze – to wydatek na poziomie 2,69 zł/l. Zdaniem analityków jest to jego najniższa cena od dnia poprzedzającego atak Rosji na Ukrainę (wojna wybuchła 24 lutego 2022 roku). Skąd zmiana?

– Pomimo tego, że w ostatnich dniach paliwa drożały w rafineriach, pozostające na wysokim poziomie marże detaliczne oraz nie do końca przeniesione na rynek detaliczny hurtowe obniżki z przełomu maja i czerwca, dały przestrzeń do dalszej przeceny na stacjach – wyjaśniają eksperci.

Paliwo Cena od 13 czerwca 2024 Zmiana Benzyna 95 6,43 zł/l - 6 groszy Olej napędowy czyli diesel 6,45 zł/l - 4 grosze Gaz LPG 2,69 zł/l - 3 grosze

Benzyna 95 i diesel najdroższe w kraju. Zestawienie cen w czerwcu 2024

Najtańsze paliwo można kupić woj. warmińsko-mazurskim. Benzyna 95 kosztuje tam 6,31 zł/l. Diesel to wydatek na poziomie 6,32 zł/l. Gaz LPG - 2,55 zł/l. Najwyższe rachunki za tankowanie benzyny 95 mają kierowcy w woj. podlaskim, gdzie litr tego paliwa kosztuje średnio 6,50 zł/l. Olej napędowy najdroższy jest w woj. dolnośląskim – za litr diesla trzeba zapłacić 6,54 zł. Za autogaz najwięcej liczą sobie stacje w woj. lubuskim – tam LPG kosztuje 2,79 zł/l.

Tyle zapłacimy za paliwo od 17 czerwca. Ekspert pokazał wyliczenia

– Od początku czerwca (kiedy jednego dnia ceny benzyny i oleju napędowego na stacjach spadły o 4 grosze na litrze) utrzymuje się w Polsce trend spadkowy – zapowiada Marek Wcisło, dyrektor ds. partnerstwa w 4Trans Factoring. – W ciągu ostatniego tygodnia średnie ceny zmalały o ok. 5 groszy na litrze. Odwzorowuje to nastroje na rynkach naftowych, które również spodziewają się dalszych spadków – zapowiada analityk.

Zdaniem eksperta na sytuację wpływa między innymi bardzo wysoki poziom zapasów ropy naftowej w krajach OECD. Obecnie wynoszą one 48 mln baryłek, a to znacząco przewyższa średni poziom zapasów z lat 2015-2019, który wynosił wtedy ok. 30 mln baryłek.

Reklama

– W wyniku sukcesywnego spadku cen ropa Brent na giełdzie w Rotterdamie po raz pierwszy od końca lutego osiągnęła poziom poniżej 80 dolarów za baryłkę. Stąd w przyszłym tygodniu prawdopodobny jest niewielki spadek cen paliw na stacjach benzynowych – rzędu 2-3 groszy na litrze – zapowiedział Wcisło.