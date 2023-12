Nowa Izera SUV już gotowa. Włosi stworzyli styl polskiego samochodu

Izera jako kompaktowy SUV nabrała realnych kształtów. Projektanci włoskiego biura Pininfarina zakończyli prace nad nową stylistyką auta dostosowaną do platformy SEA koncernu Geely. Designerzy z Turynu poza modelem SUV opracują też kompleksowy projekt hatchbacka i kombi. Fabryka polskiego samochodu w Jaworznie ma być gotowa w ostatnim kwartale 2025 roku.

Spółka ElectroMobility Poland jest na tyle pewna swego, że już szykuje się do sprzedaży i eksportu aut wyprodukowanych na Śląsku. EMP podpisała listy intencyjne dotyczące dystrybucji Izery na kilku rynkach europejskich m.in. w krajach Beneluksu (Belgia, Holandia i Luksemburg), w Hiszpanii i Portugalii. Kolejne umowy zostaną zawarte na początku 2024 roku. Tu nasuwa się pytanie o cenę…

Reklama

Izera jako SUV jedzie na eksport do krajów UE. Cena jak z Biedronki? To nie będzie towar luksusowy?

Reklama

Izera od początku jest przedstawiana jako marka samochodów rodzinnych. Świadczyć o tym ma m.in. przestronność wnętrza lepsza niż w przypadku innych aut kompaktowych. To efekt dużego rozstawu osi (platforma SEA pozwala dobrać ten parametr w zakresie od 1800 mm do 3300 mm), ustawienia kół na rogach karoserii i rozciągnięcia kabiny do przodu (krótka maska). Spółka EMP podkreśla, że krajowe elektryki nie będą towarem luksusowym, ale pojazdami w zasięgu możliwości finansowych Polaków. Dziś średnia cena samochodu elektrycznego segmentu B to ok. 198 tys. zł, o rozmiar większy EV klasy kompaktowej kosztuje przeciętnie 200 tys. zł - wynika z raportu instytutu Samar.

Izera SUV kontra Kia Niro, Hyundai Kona, Mazda CX-30 i MG4

W segmencie B mamy takie modele jak m.in. Jeep Avenger, Fiat 600, Opel Mokka czy Peugeot 2008. Co może zaskakiwać od tej czwórki koncernu Stellantis nawet o 19 tys. zł tańsze jest Volvo EX30, które powstaje na tej samej platformie SEA co w przyszłości polska Izera SUV. Szwedzki SUV kosztuje od 169 900 zł. Kia w tej samej klasie zapowiada EV3 z ceną na poziomie 150 tys. zł.

Segment C SUV, w którym będzie rywalizować Izera, jest jak basen pełen piranii. Tu właściwie każdy producent ma swojego przedstawiciela. Najczęściej rejestrowane auta w tej klasie to kolejno: Kia Niro (moc 204 KM; średnia cena 213 tys. zł), Hyundai Kona (204 KM; 204 tys. zł) i Mazda MX-30 (145 KM; średnia cena – 169 500 zł).

Niedawno stolik na rynku elektryków w Polsce wywróciła brytyjska marka MG Motor należąca do chińskiego koncernu SAIC. Elektryczny kompakt MG4 z baterią 51 kWh w podstawowej wersji kosztuje od 125 200 zł. Odmiana topowa XPOWER z napędem 4x4 i mocą 435 KM to cena od 169 000 zł. Jak na tym tle powinna wyglądać nowa Izera SUV "made in Jaworzno"?

Ile będzie kosztować Izera SUV? Cena polskiego samochodu z Jaworzna może namieszać

– Volvo EX30 to segment B SUV. Technicznie spokrewniona ze szwedzkim autem Izera potencjalnie zostanie sklasyfikowana w segmencie C SUV. Musimy jednak uwzględnić, iż będziemy mieli do czynienia z polską produkcją, a to powinno oznaczać finalnie mniejsze koszty, czyli cenowo raczej skłaniam się kierunku B SUV a nie C SUV – powiedział dziennik.pl Wojciech Drzewiecki, szef instytutu SAMAR.

– MG Motor ze swoim elektrykiem ma bardzo atrakcyjne ceny. Jeśli Izera ma odnieść sukces musi iść raczej w kierunku ceny Mazdy MX-30, a nie Hyundaia Kona. Czyli w bazowej wersji Izera SUV powinna kosztować na poziomie 160-170 tys. zł. To maksimum. Lepiej by ceny były niższe, bo mówimy o nowym produkcie, do którego trzeba przekonać kupujących. W Polsce jak wiadomo cena czyni cuda, szczególnie w przypadku klientów indywidualnych. Finalnie, jeżeli podstawowa Izera startowałaby z poziomu najtańszego MG4 (125 200 zł) to byłby ideał. Czy uda się na ten poziom sprowadzić koszty, to już inna sprawa – ocenił Drzewiecki.

Izera SUV - silnik, pojemność akumulatora i zasięg

Co za takie pieniądze dostanie polski kierowca? Specyfikacja techniczna platformy pozyskanej dla Izery SUV przewiduje napęd na tylną oś i silnik o mocy 272 KM. Kupujący narodowy samochód elektryczny będzie miał do wyboru akumulator podstawowy o pojemności 51 kWh i większy 69 kWh. Pierwszy ma zapewnić 340 km zasięgu, a topowy nawet 450 km jazdy na jednym ładowaniu. Architektura przewiduje szybkie ładowanie z mocą 150 kW. Wówczas uzupełnienie energii do 80 proc. ma trwać ok. 30 min.

Nowa Izera SUV w sprzedaży istotnie tańsza. Będzie premia za wybór nowej marki

Spółka EMP podkreśla, że krajowe elektryki nie będą towarem luksusowym, ale pojazdami w zasięgu możliwości finansowych Polaków. Jednak miga się od wyciągnięcia cenników z sejfu.

– Cena samochodu to ostatnia informacja, jaką ujawnia się przed wejściem auta do salonu sprzedaży – powiedział dziennik.pl Piotr Zaremba, prezes EMP. – Choćby dlatego, żeby konkurencja nie wiedziała jaka będzie strategia. Nie popełnię błędu i nie zdradzę kwoty. Wewnętrznie pracujemy na złożeniu, że musimy zaoferować samochód, który będzie istotnie tańszy niż samochód o tych samych parametrach naszej konkurencji. Tak, by premia cenowa za wybór nowej marki była zachowana. Oczywiście tej przestrzeni na cenę Izery mamy trochę więcej, kiedy konkurencja podnosi ceny. Naturalnie będzie jej mniej kiedy rywale będą obniżać cenniki. Dbamy jednak o odpowiednią proporcję między ceną Izery, a samochodami innych marek – podkreślił.

Gdzie będzie można kupić samochód Izera?

EMP zakłada, że sprzedaż Izery będzie opierała się na czterech kanałach.– W przestrzeni cyfrowej, czyli w internecie, z wykorzystaniem efektywnych narzędzi e-commerce oraz fizycznej – w postaci Izera Home, concept stores oraz pop-up stores – zapowiada Wojciech Mieczkowski, dyrektor sprzedaży, marketingu i ścieżki klienta w ElectroMobility Poland.

Izera Home można porównać do tradycyjnego punktu dilerskiego, w którym mieści się zarówno salon samochodowy oraz serwis. W takim punkcie położonym poza centrum miasta będzie można załatwić formalności związane z zakupem auta, a także odbyć jazdę próbną.

– Concept store to format, który jest tam, gdzie potencjalny nabywca będzie obecny. Może to być centrum handlowe czy centrum miasta. W takim kompaktowym obiekcie będzie można dowiedzieć się, czym jest marka Izera, samochód elektryczny, na czym polega elektryfikacja motoryzacji, czyli zdobyć doświadczenie związane z marką, ale niekoniecznie z całą obudową punktu dilerskiego – wyjaśnił Mieczkowski.