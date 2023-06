Reklama

Volkswagen Tiguan od lat trzyma koronę najpopularniejszego auta niemieckiej na całym świecie. Łącznie od 2007 roku wyprodukowano ponad 7,4 mln egz. obu generacji.

Jednak dobra passa nie trwa wiecznie. Szczególnie, że rywalizacja w klasie jest równie zażarta, co wśród szafiarek na instagramie. Teraz pora na zmianę warty!

Nowy Volkswagen Tiguan jest większy. Jaka pojemność bagażnika?

Volkswagen Tiguan trzeciej generacji powstał na nowej platformie MQB evo. W efekcie SUV stał się o 3 cm dłuższy. Jednak wysokość, szerokość i rozstaw osi pozostają niemal identyczne jak w poprzedniku. Mimo nieznacznej zmiany gabarytów inżynierowie lepiej wykorzystali wnętrze - pojemność bagażnika wzrosła porządnie, bo aż o 33 litry do 648 l (do wysokości oparć tylnej kanapy).

Volkswagen Tiguan nowej generacji jak Touareg. Oto wyposażanie

Nowa architektura uwolniła też drogę do wdrożenia szeregu innowacji, który nie było w poprzedniku. Pod względem wyposażenia, jakości materiałów, wyciszenia i komfortu Tiguan ma czerpać z samochodów klasy premium. Jednym z takich zapożyczeń może być technologia reflektorów matrycowych HD LED Matrix z Touarega. Również podgrzewane i klimatyzowane przednie fotele ergoActive z pneumatyczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego w czterech kierunkach oraz funkcją pneumatycznego masażu, to rozwiązanie znane ze świata droższych samochodów.

Tiguan w trzecim wcieleniu wchodzi na rynek z nowym kokpitem i nowym systemem infotainment. 15-calowy ekran to centrum zarządzania autem – za jego pomocą można sterować nawigacją, muzyką i klimatyzacją, jest także możliwość ustawienia najczęściej używanych funkcji za pomocą przycisków szybkiego dostępu.

Nowy Tiguan i wyłącznie automatyczna skrzynia biegów DSG

Nowego Tiguna za żadne pieniądze nie dostaniesz z manualną skrzynią biegów. Nowy SUV będzie dostępny wyłącznie z automatyczną przekładnią DSG. Podobnie jak w elektrycznych modelach rodziny ID. o trybie jazdy zdecyduje przełącznik po prawej stronie kolumny kierownicy. Obrót do przodu (D) samochód rusza przed siebie. Obrót do siebie na R i Tiguna cofa. Hamulec postojowy jest uruchamiany przez naciśnięcie boku przełącznika. Przy kierownicy są też łopatki do zmiany przełożeń.

Nowy Volkswagen Tiguan adaptacyjnym zawieszeniem jak Golf GTI

Platforma MQB evo umożliwiła zastosowanie nowej generacji adaptacyjnego sterowania zawieszeniem: opcjonalnego DCC Pro z amortyzatorami dwuzaworowymi. Nowy Tiguan jes też standardowo wyposażony w menedżera dynamiki pojazdu, który zadebiutował w Golfie GTI. System steruje funkcjami elektronicznych blokad mechanizmu różnicowego (XDS) oraz amortyzatorami w zawieszeniu DCC Pro.

W ocenie inżynierów dzięki temu, że układ może przyhamować wybrane koła i regulować siłę tłumienia, nowy VW prowadzi się bardziej stabilnie i precyzyjnie. Znacznie wzrósł komfort jazdy, a na zakrętach SUV zachowuje się niemal jak sportowe auto.

Oto nowy Tiguan, Volkswagen ratuje silnik Diesla, hybryda z dużym zasięgiem

Nowy Volkswagen Tiguan będzie oferowany z silnikami Diesla (2.0 TDI), benzynowymi z turbo (TSI),benzynowymi jednostkami z turbodoładowaniem w wersji mild hybrid (eTSI) i jako ładowana z gniazdka hybryda plug-in (eHybrid).

Producent zapowiada, że Tiguan PHEV na jednym ładowaniu akumulatora zapewni zasięg do 100 km! Ponadto ładowanie prądem przemiennym będzie szybsze we wszystkich wersjach eHybrid, a prawdziwą bombą będzie możliwość ładowania akumulatora prądem stałym DC.

Nowy Volkswagen Tiguan, kiedy ceny w Polsce?

Nowy Volkswagen Tiguan oficjalnie zadebiutuje jesienią 2023 roku. Na rynku pojawi się w 2024 roku, wtedy poznamy ceny w Polsce.