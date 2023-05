Reklama

Bohun ma koła o średnicy 160 cm! W modelu odkrytym zajmują niemal 90 proc. jego bocznej powierzchni. Szerokie opony o agresywnym bieżniku nie tylko ułatwiają zdobywanie przeszkód terenowych. Dzięki nim ten wszędołaz pokonuje bagna czy skały.

Bohun z marszu może przepłynąć rzekę czy inną przeprawę wodną niczym łódź. Niezwykły sprzęt dotrze tam, gdzie tradycyjny samochód terenowy nie dojedzie. Co uwodnił ukraiński minister obrony podczas testów…

Bohun to nowy pojazd terenowy z Ukrainy

– Dwa takie pojazdy już walczą w różnych oddziałach – poinformował Ołeksij Reznikow, minister obrony Ukrainy. – Na przykład, specjalnie dla oddziałów desantowych, szturmowych wyprodukowano Bohuna typu kabriolet, w którym usunięto kabinę, a urządzono miejsca dla załogi, czyniąc z niego wóz desantu – wyjaśnił.

Bohun dla żołnierzy desantu i wojsk szturmowych Ukrainy (wideo)

Minister dodał, że inne formacje już testują ten pojazd, instalując wewnątrz różnego rodzaju uzbrojenie. Istnieje również wersja Bohuna jako pojazdu sanitarnego do transportu rannych.

Reznikow prywatnie jest fanem samochodów terenowych. Uczestniczył w wielu rajdach. Niedawno zasłynął z żartobliwego nagrania, w którym odniósł się do czołgów Leopard 2A4 przesłanych przez Warszawę. W żartobliwym filmiku dopytywał po polsku: Przepraszam, gdzie jest droga do Moskwy?

Opancerzony Bohun to ATV rosyjskiej marki Sherp?

Bohun do złudzenia przypomina wóz ATV rosyjskiej marki Sherp, której jedna fabryka mieści się w Rosji, a druga w Ukrainie. Być może Ukraińcy wykorzystali ten fakt i pojazd będzie teraz służył w walkach z agresorem.

Oryginalny ATV ma ok. 3,4 m długości i waży 1,3 t. Napęd zapewnia turbodiesel 1.5 o mocy 44 KM. To wystarczy, by rozpędzić się do 40 km/h na lądzie i 6 km/h w wodzie. Zużycie paliwa liczone w motogodzinach wynosi od 2 do 3 l na godzinę, dzięki temu pojazd daje możliwość operowania nawet przez 100 godzin.