Toyota Gazoo Racing Europe Motorsport Museum w Kolonii dotychczas udostępniało swoje zbiory jedynie pracownikom Toyota Gazoo Racing oraz zaproszonym gościom. Teraz wreszcie mieszczący się w centrum technologicznym marki ośrodek zdecydował się na pokazanie swojej niesamowitej kolekcji w salach wystawowych pod dwoma tunelami aerodynamicznymi szerszemu gronu zwiedzających. Niestety, na razie w dość ograniczonym zakresie, bo w ciągu najbliższych pięciu miesięcy (od 11 maja do 29 września) sportowe modele Toyoty będzie można oglądać tylko przez sześć dni i to w zorganizowanych grupach po 24 osoby. Koszty 90-minutowego zwiedzania z przewodnikiem to 420 euro od grupy, (17,50 euro od osoby).

W kolekcji muzeum znajdziemy historyczne modele japońskiej marki związane z jej uczestnictwem w rywalizacji w międzynarodowych zawodach motorsportowych od 1973 roku do dziś. To w tym obiekcie można oglądać niemal wszystkie samochody, które dla Toyoty wygrywały kultowy wyścig w Le Mans 24h (brakuje jedynie TS050 HYBRID z 2020 roku, które zostało wypożyczone Le Mans 24 Hours Museum), są też wszystkie generacje samochodów Formuły 1 Toyoty od TF101 z 2001 roku po TF109, które w 2009 roku wzięło udział w Grand Prix Abu Zabi, a także modele startujące w rajdowych mistrzostwach świata, w tym B-grupowa "Królowa Afryki", czyli Celica Twincam Turbo.

Co ważne, każdy z udostępnionych dla zwiedzających dni będzie mieć inny motyw przewodni. 11 maja oraz 21 lipca głównym tematem będzie Le Mans 24h, 4 sierpnia i 22 września czas poświęcony będzie autom z WEC, WRC i F1, 25 sierpnia przedstawiona zostanie rajdowa historia Toyoty do 1999 roku, a 29 września zwiedzający szczegółowo poznają historię Toyoty w Formule 1.

Szczegółowe informacje na temat kolekcji wraz z możliwością rezerwacji biletów na wybrane terminy znajdziecie na stronie Toyota Gazoo Racing Europe Motorsport Museum.