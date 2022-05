Oczywiście, że nie! Jednak jak pokazują badania, nadal wielu z nas nie zwraca uwagi na stan reflektorów. Wraz z każdym przejechanym kilometrem ich efektywność spada, a brak naszej reakcji może mieć bardzo poważne konsekwencje. Dlatego zastanów się: kiedy ostatnio zadbałeś o reflektory w swoim aucie? W jakim stanie są obecnie? Czy wystarczy regeneracja, czy to już czas, aby je wymienić?

Czy regeneracja reflektorów ma sens?

Zanim podejmiesz decyzję o tym czy regenerować, czy wymienić reflektory musisz ocenić, w jakim stanie są one obecnie. Najbardziej widoczne zmiany świadczące o tym, że najwyższy czas działać, to zmatowienie powierzchni reflektorów, widoczne rysy oraz oczywiście zauważalne pogorszenie oświetlania drogi w trakcie jazdy. Wspomniane defekty są skutkiem oddziaływania promieni słonecznych oraz codziennej eksploatacji samochodu. Regeneracja zmatowiałych reflektorów to idealny sposób na wydłużenie ich żywotności stosunkowo niewielkim kosztem. Samodzielna regeneracja pozwala na usunięcie z nich wspomnianych zmatowień oraz rys i tym samym przywrócenie im dawnej sprawności. Dodatkowo zregenerowanie reflektorów poprawia wygląd samochodu i sprawia, że nasze auto wydaje się być o kilka lat młodsze.

Regeneracja reflektorów - krok po kroku

Samodzielna regeneracja reflektorów wymaga czasu, jednak wykonanie jej pomocą środków dostępnych w sklepie Inter Cars, jest naprawdę proste. Standardowy zestaw do regeneracji zawiera pastę polerską, papiery ścierne o różnej gradacji, gąbki oraz lakier do plastiku. Ważne! Przed rozpoczęciem procesu regenerowania zapoznaj się ze szczegółową instrukcją dołączoną do zamówionego zestawu. Możemy jednak wyszczególnić uniwersalne kroki samodzielnej regeneracji, według których za pomocą gąbki nakładamy na zmatowiały reflektor pastę polerską, którą wcieramy przy użyciu papieru ściernego. Po usunięciu rys i zmatowień przystępujemy do polerowania reflektorów. Następnie oczyszczamy reflektor z pozostałości środków używanych przy regeneracji, a gdy efekt jest zadowalający, nakładamy na niego lakier do tworzyw sztucznych. Nałożenie lakieru jest istotne, ponieważ, jego warstwa pozwoli cieszyć się zregenerowanymi reflektorami przez dłuższy czas. Opisane czynności odnoszą się wyłącznie do zewnętrznej części reflektora, do której mamy swobodny dostęp.

Jeżeli po zakończeniu całego procesu reflektory nadal nie wróciły do oczekiwanej sprawności, to prawdopodobnie regeneracji wymagają odbłyśniki. W tym przypadku nie przeprowadzimy tej operacji samodzielnie. Czeka nas demontaż całego reflektora i wizyta w wyspecjalizowanym warsztacie. Jednocześnie regeneracja odbłyśników to kosztowny proces, który po podliczeniu wszystkich kosztów może okazać się nieopłacalny. W takiej sytuacji warto zastanowić się nad kompleksowym rozwiązaniem, jakim jest wymiana reflektorów na nowe.

Nowe reflektory w aucie używanym

Największą zaletą nowych reflektorów jest fakt, iż są idealnie przezroczyste, pozbawione rys i matowego nalotu, a wszystkie ich elementy są fabrycznie nowe. Dzięki temu masz gwarancję 100-procentowej efektywności świecenia w każdych warunkach. Nie bez znaczenia jest również fakt, że nasze auto zyska “odświeżony” wygląd. Oczywiście wymiana reflektorów na nowe jest bardziej kosztowna niż regeneracja, jednak nie jesteśmy skazani wyłącznie na drogie reflektory, które możemy kupić wyłącznie w autoryzowanej stacji obsługi pojazdów wybranej marki. Sklepy motoryzacyjne takie jak Inter Cars posiadają w swojej ofercie cały wachlarz reflektorów renomowanych producentów do większości modeli samochodów, które można spotkać na polskich drogach.

Zatem jeżeli podjąłeś już decyzję wystarczy, że wybierzesz markę i model auta, a wyszukiwarka dopasuje reflektory do Twojego auta. Jednocześnie gdy zdecydujesz się na zakup, możesz to połączyć z podrasowaniem wyglądu swojego auta i zamówić reflektory po lekkim tuningu np. z legalnie przyciemnionym wnętrzem. Dzięki czemu Twój samochód będzie bezpieczny, komfortowy i wyjątkowy. się dodatkowo wyróżniał na ulicy i po prostu lepiej wyglądał.