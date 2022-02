Skoda Fabia to jeden z ulubionych samochodów czeskiej marki w Polsce. Model czwartej generacji urósł wzdłuż i wszerz. Do tego zyskał modny styl podlany sportowymi proporcjami. Bagażnik zapewnia 380 l pojemności! To tyle co obecny Volkswagen Golf i lepiej niż Polo (351 l).

Fabia nad Wisłą jest dostępna w trzech wersjach wyposażeniowych. Jednak niebawem gama powiększy się o zadziorną odmianę Monte Carlo. Przedsmak nowego wcielenia dają pierwsze grafiki… Ta linia pojawiła się w ofercie Skody w 2011 roku. Dzięki kilku zabiegom stylistycznym i dodatkowemu wyposażeniu auta mają podkreślać sportowe dziedzictwo marki, odwołując się wprost do jej udziału i zwycięstwa w historycznym rajdzie Monte Carlo.

Skoda Fabia Monte Carlo, czyli najładniejsza

Nowa Fabia Monte Carlo będzie wyróżniać się lakierowanymi na czarno elementami nadwozia. Lista lśniących czernią dodatków obejmuje grill, przedni spliter, tylny dyfuzor, spojler i dach, obudowy lusterek, listwy progowe. Duże alufelgi są dwukolorowe. Detale udanie kontrastują z intensywną czerwienią karoserii.

Sportowy styl wlewa się także do wnętrza. Za drzwiami czeka czarna podsufitka i profilowane fotele ze zintegrowanymi zagłówkami. Pokryta skórą kierownica z czerwonym ściegiem jest spłaszczona u dołu. Panele na desce rozdzielczej imitują karbon, ale nakładki na pedały są już z prawdziwego aluminium.

Wariant Monte Carlo debiutował na rynku razem z Fabią II generacji. Później w tej wersji produkowana była również Skoda CITIGO, Yeti i Rapid Spaceback. Dziś dostępna jest Scala Monte Carlo i Kamiq Monte Carlo.