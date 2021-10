Toyota Camry od debiutu pierwszej generacji w 1982 roku skusiła ponad 19 mln osób w ponad 100 krajach na świecie. W 2004 roku japoński producent zdecydował o wycofaniu tego auta z rynku europejskiego.

To był cios dla masy wielbicieli, ale pozostał wielki sentyment do tego modelu i duża rozpoznawalność – z badań zrobionych przez Toyotę wynika bowiem, że aż 70 proc. polskich kierowców wciąż pamięta poprzednie wcielenia Camry. Niektórzy traktują ten samochód jako osobną japońską markę, synonim niezawodności. I oto po 14 latach suszy przyszedł deszcz – w 2019 roku nad Wisłę wjechała ósma generacja tego światowego modelu i jest dostępna wyłącznie z napędem hybrydowym.

Toyota Camry najpopularniejsza, Tesla zaczyna ścigać Japończyków

A teraz okazuje się, że Toyota Camry w pierwszej połowie 2021 roku zanotowała sprzedaż na poziomie 344 745 szt. na świecie. Wynik ten zapewnił sedanowi japońskiej marki pierwsze miejsce i 8,2-procentowy udział w segmencie – czytamy w raporcie Focus2Move.com. Na drugim miejscu ze stratą ponad 86 tys. szt. znalazł się Nissan Sylphy (258 589 aut). Na trzecią lokatę awansowała Tesla Model 3 (251 220 szt.).

Na 4. miejscu sklasyfikowano BMW serii 3 (220,6 tys. rejestracji; 5,2 proc. udziału w światowym rynku). Honda Accord z wynikiem 220,2 tys. szt. (5,2 proc.) spadała o dwie lokaty na 5. miejsce. Volkswagen Lavida (znany w Chinach) wylądował na 6. lokacie (181,3 tys. egz.; udział na poziomie 4,3 proc.). Mercedes klasy C to dopiero 7. miejsce w globalnym rankingu (153,1 tys. aut; 4,4 proc.). Tak pożądany w Polsce Volkswagen Passat w skali świata znajduje się na ósmym miejscu popularności (137,5 tys. szt.; 3,3 proc. udziału; pod uwagę brano wszystkie odmiany, czyli europejską, amerykańską i chińską). Audi A4 z wynikiem 132 tys. rejestracji (3,1 proc.) zasłużyło na dziewiąte miejsce. Top 10 zamyka Buick Excelle GT – 121,5 tys. aut sprzedanych (2,9 proc. udział w rynku).

Toyota Camry - jaka moc hybrydy

I o ile w niższych partiach Top10 następują przetasowania, to Toyota Camry pozostaje globalnym bestsellerem segmentu aut średniej wielkości nieprzerwanie od 18 lat (od 2003 roku). Pojawienie się na rynku 8. generacji spowodowało regularny wzrost sprzedaży w latach 2018 i 2019 oraz utrzymanie dobrego wyniku w roku 2020 pomimo pandemii. W całym 2020 roku Camry trafiła do 609 303 kierowców, co dało jej 7,1 proc. udziału w segmencie.

Camry 8. generacji zadebiutowała w Polsce w 2019 roku. Samochód jest dostępny w Europie z napędem hybrydowym o mocy 218 KM, złożonym z silnika benzynowego 2,5 l oraz jednostki elektrycznej. Japoński sedan z tym napędem rozpędza się od 0 do 100 km/h w 8,3 s. Średnie zużycie paliwa deklarowane przez producenta wynosi od 5,3 l/100 km.

Technicznie ósma Camry to całkowicie świeża konstrukcja – od kół po czubek dachu. Auto korzysta z nowej platformy GA-K z serii TNGA (Toyota New Global Architecture). Dlatego prawie 5-metrowe nadwozie (4885 mm długości i 1840 szerokości) przysłoni większość rywali z klasy średniej.

Toyota Camry - wyposażenie

Camry po zmianach jakie niedawno wprowadziła Toyota zyskała nową konsolę. Świeży projekt kokpitu podąża za modą – na szczycie deski w honorowym miejscu jest teraz szybciej reagujący na dotyk 9-calowy ekran dotykowy stacji multimedialnej z nawigacją. Wyświetlacz przypomina ten stosowany w Corolli czy C-HR, czyli można nim sterować także za pomocą fizycznych przycisków i pokręteł. A to wielka zaleta.

Ulepszony system multimedialny zyskał bardziej wydajne oprogramowanie i możliwość integracji ze smartfonami (Apple CarPlay i Android Auto). Wykończenia na tablicy wskaźników, konsoli centralnej i panelu przycisków na drzwiach mogą być wykonane z kompozytu Black Engineered Wood przypominającego drewno lub z tworzywa Titanium Line Pattern o regularnym geometrycznym wzorze, dającym efekt 3D. Do tego są jeszcze dwie skórzane tapicerki (czarna lub beżowa; umożliwiają wentylację siedzeń). Producent wprowadził też zupełnie nowe czarne obicie ze sztucznej skóry z materiałowymi wstawkami.

Na pokładzie jest też system multimedialny z 6 głośnikami, Android Auto i Apple CarPlay, który można wzbogacić o audio klasy premium firmy JBL, a także usługi łączności Toyota Connected Car oraz maksymalnie trzy wyświetlacze: 10-calowy kolorowy wyświetlacz Head-up Display (HUD), 7-calowy ekran między zegarami oraz 7- lub 9-calowy ekran dotykowy w konsoli centralnej. Automatyczna klimatyzacja dwu- lub trzystrefowa ma standardowo wbudowany system oczyszczania i nawilżania powietrza Nanoe.

Toyota Camry - ceny w Polsce

Toyota Camry w Polsce występuje w trzech wersjach wyposażenia. Bazowa odmiana Comfort wg. regularnego cennika wymaga 157 900 zł, jednak japońska marka ścięła cenę o 11 500 zł i teraz najtańsza Camry kosztuje od 146 400 zł.

Środkowa Cmary Prestige startuje od 153 800 zł. Z kolei najbogatsza wersja Executive to 165 900 zł, czyli o 13 tys. zł mniej niż wcześniej.