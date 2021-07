Samochody używane szerokim strumieniem płyną do Polski. Tylko od początku 2021 roku do końca czerwca na lawetach wjechało ich niemal 434 tys., to niemal 27 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. – wynika z raportu Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. W tej rzece z cudem graniczy wyłowienie czterech kółek o nienagannej przeszłości. Analitycy rynku bez ogródek mówią, że na każde 10 ofert nawet 8-9 to auta po kolizji, a większość ma korygowane liczniki. Weryfikacja rzeczywistego przebiegu czy historii napraw samochodu w wielu przypadkach jest wręcz niemożliwa. Czy taka rzeczywistość zawsze już będzie dręczyć kupujących samochody z drugiej ręki? Właśnie pojawiło się światełko w tunelu...

Reklama

Serwis ogłoszeniowy OTOMOTO i firma Carsmile uruchamiają właśnie nową platformę ogłoszeniową OTOMOTO KLIK i wprowadzają Cyfrowy Paszport Pojazdu (Digital Vehicle Pasport), czyli wirtualny dokument oparty na technologii blockchain (firma informatyczna MC2 Innovations dostarczyła technologię).

Cyfrowy Paszport Pojazdu - jak to działa?

– Dzięki połączeniu technologii blockchain oraz kompleksowej inspekcji pojazdu według standaryzacji ISO, Cyfrowy Paszport Pojazdu będzie dokumentował stan techniczny auta w sposób niepodważalny i nienaruszalny. Będzie to najbardziej wiarygodny i kompleksowy dokument potwierdzający stan techniczny pojazdu, jaki został stworzony w historii polskiej motoryzacji – wyjaśnia Anna Streżyńska, prezes MC2, która jako minister cyfryzacji odpowiadała za projekt mObywatel (w tym e-dokumenty samochodu i kierowcy), współtworzyła CEPIK, a także usługę "Historia pojazdu" (130 mln pobrań w 2019 r.). Zapoczątkowała ponadto prace nad wykorzystaniem technologii blockchain w europejskiej administracji.

Samochód używany i ukryte wady

W Polsce co roku zawieranych jest ok. 2,5 mln transakcji kupna/sprzedaży samochodów używanych. Największym problemem tego rynku jest tzw. asymetria informacji, czyli sytuacja, w której sprzedający ma znacząco większą wiedzę o rzeczywistym stanie technicznym pojazdu niż kupujący. Skutkuje to brakiem zaufania obu stron rynku do siebie, a w efekcie prowadzi do tego, że Polacy kupują stare auta - w myśl zasady: i tak wyjdą usterki, więc po co przepłacać.

Najnowsze dane są alarmujące. Z badania przeprowadzonego przez twórców Cyfrowego Paszportu Pojazdu wynika, że ponad milion Polaków traci rocznie czas, pieniądze, a nawet zdrowie w związku z zakupem używanego samochodu. Aż 75 proc. badanych zadeklarowało konieczność naprawy pojazdu w ciągu pół roku od jego zakupu. Co drugi kupujący doświadczył problemu ukrytej wady. 70 proc. badanych oceniło, że w ogłoszeniach samochody przedstawiane są lepiej niż wyglądają one w rzeczywistości. 74 proc. pokonało co najmniej 100 km, aby obejrzeć samochód. W ocenie pomysłodawców Cyfrowy Paszport Pojazdu ma ukrócić nieuczciwe praktyki sprzedających...

Cyfrowy Paszport Pojazdu - samochód używany

Wydanie Cyfrowego Paszportu Pojazdu będzie poprzedzone inspekcją auta, dokonywaną zgodnie ze standardami DEKRA oraz ISO 9001:2015. Badanych będzie 120 elementów samochodu:

powłoka lakiernicza,

opony,

elementy zewnętrzne (lusterka, szyby, itp.),

oświetlenie,

silnik,

podwozie i układ kierowniczy,

wnętrze pojazdu,

elektronika,

wyposażenie.

Przeprowadzone będą też testy diagnostyczne. Inspekcji dokonywać będzie jedna z największych firm w Europie, badająca rocznie ok. 300 tys. samochodów. Na podstawie badania samochód otrzyma indywidualną ocenę w 9-stopniowej skali z przedziału od A+ do C-. Ocena będzie uwzględniała istotność wykrytych usterek z punktu widzenia bezpieczeństwa oraz kosztów naprawy. Ale to jeszcze nie koniec. Żeby jednym kliknięciem nie kupić "kota w worku" samochód będzie fotografowany metodą 360 stopni, dzięki czemu użytkownik zainteresowany autem będzie mógł odbyć wirtualną jazdę próbną bez wychodzenia z domu.

Samochód używany z gwarancją

Reklama

Twórcy platformy podkreślają, że każdy samochód będzie objęty 12-miesięczna gwarancją, a kupujący będzie mógł go zwrócić w ciągu 14 dni.

– To dodatkowy bufor, jaki dajemy nabywcom na zapoznanie się z samochodem, chociaż dzięki paszportowi nie powinny tu wystąpić żadne rozbieżności między opisem w ogłoszeniu a rzeczywistym stanem pojazdu. Dzięki naszej technologii, zakup auta używanego będzie niemal tak bezpieczny, jak zakup nowego samochodu – podkreślił Arkadiusz Zaremba, szef OTOMOTO KLIK i dyrektor zarządzający w Carsmile.

Auto kupione na OTOMOTO KLIK można sfinansować kredytem, leasingiem lub gotówką. Platforma udostępni też formę abonamentów, czyli wynajmu długoterminowego.