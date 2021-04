Jak naprawić uszkodzone koło? O pomysłowości kierowcy ciężarówki przekonali się inspektorzy ITD, którzy w Tchórzewie na krajowej "dziewiętnastce” zatrzymali do kontroli zestaw należący do przewoźnika z Rumunii. 20 ton ładunku jechało z Turcji do Rosji.

Inspektorzy ITD musieli mieć wielkie oczy, kiedy zobaczyli w jaki sposób kierowca rumuńskiej ciężarówki naprawił jedno z kół. Reklama – Zamiast wymienić koło, wpadł na pomysł, aby uszkodzone koło podwiesić na pasach transportowych. Był to jednak zły pomysł, ponieważ w takim przypadku całe obciążenie zawieszenia i układu hamulcowego spoczywało tylko na pięciu kołach. Zaburzało to również stateczność pojazdu, który z racji swojej budowy ma dość wysoko położony środek ciężkości – wyjaśnili przedstawiciele ITD. Kierowca naprawił usterkę. Inspekcja zapowiedziała, że wobec przewoźnika będzie wszczęte postępowanie administracyjne. Grozi mu 2 tys. zł kary.