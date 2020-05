Volkswagen w Polsce postanowił zmienić ofertę na swoje samochody. Ogłosił też nowe sposoby finansowania. A to może być sposobność dla przedsiębiorców, którzy stoją przed potrzebą sprawienia nowych aut do firmy. Szczególnie, że w przypadku VW zdecydowana większość (około 75 proc.) osób prowadzących biznes korzysta z leasingu EasyDrive oferowanego przez Volkswagen Financial Services. Teraz niemiecka marka deklaruje przejęcie na siebie płatności trzech pierwszych rat, a alternatywną opcją do tego rozwiązania jest ubezpieczenie komunikacyjne na 1 rok za 1 zł (dla pozostałych leasingów i kredytów).

– W dobie pandemii koronawirusa i związanej z nią niepewności klientów dotyczącej stabilności ich zatrudnienia, Volkswagen postanowił zaoferować w ramach leasingów Easy Drive i Easy Buy ubezpieczenie od utraty pracy, będące integralną częścią obu produktów finansowych – powiedział Łukasz Zadworny, dyrektor marki Volkswagen – To niezwykle ważne rozwiązanie. Zależało nam, aby za jego pośrednictwem podkreślić, że rozumiemy obawy naszych klientów i wsłuchujemy się w ich głos. Wierzę, że oferując tego rodzaju ubezpieczenie, zmniejszamy ewentualne obawy wiążące się z zakupem wymarzonego samochodu – wyjaśnił.

Ubezpieczenie obowiązuje przez 12 miesięcy, a maksymalna rata leasingu przy skorzystaniu z polisy nie może byś wyższa niż 6 tys. zł.

30 tys. zł w kieszeni

Volkswagen ogłosił również poważne rabaty na samochody z 2020 roku. W przypadku modeli Arteon i Touareg zniżka sięga 20 tys. zł. W przypadku nowego Golfa VIII można liczyć na 6 tys. upustu.

Znacznie więcej może zostać w kieszeni osób decydujących się na auta wyprodukowane w 2019 roku – Golf siódmej generacji jest oferowany o 23 tys. zł taniej. Volkswagen Passat Variant czy Arteon to nawet 30 tys. zł promocji.

VW obniżył także ceny pakietów przeglądów serwisowych obowiązujących przez 4 lata. Teraz mają być dostępne od 39 zł.