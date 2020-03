"World Car of the Year", czyli plebiscyt na Światowy Samochód Roku jest organizowany od 16 lat. Eksperci branży medialnej uznają go za numer jeden wśród tego typu konkursów. Auta są oceniane w pięciu kategoriach. 86 jurorów z 24 państw pod uwagę bierze nie tylko wygląd pojazdów, komfort pasażerów i bezpieczeństwo, ale również aspekty środowiskowe, osiągi, pozycję rynkową oraz stosunek wydajności do ceny.

Do kogo w tym roku trafi złota statuetka motoryzacyjnego Oscara? Właśnie ogłoszono listę aut, które stoczą bój w finałowej rozgrywce tegorocznej edycji WCOTY 2020.

O tytuły najlepszych walczą:

World Car of the Year (kategoria główna, Światowy Samochód Roku)

- Kia Telluride

- Mazda CX-30

- Mazda3

World Urban Car (Światowy Miejski Samochód Roku)

- Kia e-Soul

- Mini Electric

- Volkswagen T-Cross

World Luxury Car (Światowy Luksusowy Samochód Roku)

- Mercedes EQC

- Porsche 911

- Porsche Taycan

World Performance Car (Światowy Sportowy Samochód Roku)

- Porsche 718 Spyder/Cayman GT4

- Porsche 911

- Porsche Taycan

World Car Design of the Year (Światowy Samochodowy Design Roku)

- Mazda3

- Peugeot 208

- Porsche Taycan

– Czegoś takiego jeszcze nigdy nie było w finale konkursu na światowy samochód roku: totalna dominacja przez zaledwie trzy firmy, z czego jedna to beniaminek. Kia, Mazda i Porsche zmasakrowały rywali – powiedział dziennik.pl Maciej Pertyński, dziennikarz motoryzacyjny i juror plebiscytu World Car of the Year. – W tej chwili nie ma już aż takiego znaczenia, kto zdobędzie który tytuł, ważne, że do ścisłego finału dostał się poza nimi tylko jeden Volkswagen, a i to nie do tego finału i nie ten model, który się wszyscy spodziewaliśmy. Fascynujące, ale… Tak dziś naprawdę wygląda rynek samochodowy. Ogromne gratulacje dla wszystkich finalistów – skwitował.

Zwycięzców i pokonanych poznamy już 8 kwietnia 2020 roku.