Stacje szybkiego ładowania o mocy 50 kW i 100 kW obsługują wszystkie typy samochodów elektrycznych oferowane na rynku europejskim. Zostały wyposażone w trzy złącza do ładowania – wtyczki CHAdeMO (do 50 kW) i CCS (z prądem stałym do 100 kW) oraz w złącze Typ 2 (z prądem przemiennym do 44 kW). Na razie każdy może za ich pomocą naładować pojazd za darmo, bez posiadania żadnej karty.

Reklama

Stacje szybkiego ładowania Ekoenergetyki zostały rozlokowane na stacjach Orlen głównie w południowej i południowo-zachodniej Polsce.

Oto dokładne lokalizacje:

STACJA PALIW 4479 Wierzchosławice 852 – moc 100 kW

SP 1198 Katowice Roździeńskiego 194 - moc 100 kW

SP 273 Tychy ul. Beskidzka 60 - moc 100 kW

SP 639 Kraków ul. Nowohucka 71 – moc 100 kW

SP 197 Katowice, ul.Rozdzieskiego 102 – 100 kW

SP 405 MOP Kępnica – moc 100 kW

SP 4007 Poczesna – moc 100 kW

SP 1378 Kraków ul. Armii Krajowej – moc 50 kW

SP 1317 Zakopane ul. Ustup – moc 50 kW

SP 1149 Poznań ul. Ludwika Zamenhofa – moc 50 kW

SP 4454 Gorzów Wlkp. ul. Złotego Smoka – moc 50 kW

Reklama

SP 1161 Poznań ul. Warszawska – moc 50 kW

SP 1388 Częstochowa Św. Barbary – moc 100 kW

SP 504 Częstochowa Warszawska – moc 100 kW

SP 4451 Dąbrowa Górnicza – moc 100 kW

SP 4001 MOP Alekasandrowice – moc 50 kW

SP 4002 MOP Morawica – moc 50 kW

SP 4379 MOP Góra Św. Anny – moc 50 kW

SP 4380 MOP Wysoka – moc 50 kW

SP 25 Rybnik – moc 100 kW

SP 4057 MOP Tulce – moc 100 kW

SP 4058 MOP Krzyżowniki – 100 kW

SP 4391 MOP Sosna – moc 100 kW

SP 4390 MOP Gnilec – moc 100 kW

SP 282 Bytom, ul. Chorzowska – moc 100 kW

SP 4457 Katowice, ul. Piotrowicka – moc 100 kW

SP 4475 Tychy, ul. Fabryczna – moc 100 kW

Ekoenergetyka-Polska to spółka z siedzibą w Zielonej Górze. Na rynku elektromobilności działa od 10 lat. Do tej pory dostarczyła ponad 500 stacji ładowania do 60 miast w 12 krajach o łącznej mocy prawie 45 000 kW.

Infrastruktura polskiego producenta zasila pojazdy elektryczne m.in. w Szwecji, Norwegii, Finlandii, Hiszpanii, Francji, Rosji, Singapurze i w Niemczech. Firma wylicza, że każdego dnia zainstalowane stacje ładowania, w trakcie ponad 1100 cykli ładowań dostarczają do baterii pojazdów ponad 30 000 kWh energii elektrycznej.