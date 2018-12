UFG i KNF prześwietliły sprzedaż 30-dniowych polis OC, które przeznaczone są wyłącznie dla komisów samochodowych, czyli podmiotów prowadzących działalność pośrednictwa w kupnie i sprzedaży pojazdów. Efekt?

Okazało się, że w minionym roku agenci niektórych firm ubezpieczeniowych zaczęli oferować je m.in. właścicielom aut z dużą liczbą wypadków na koncie, zastępując roczne ubezpieczenie OC dwunastoma miesięcznymi umowami, kusząc tym samym pozorną oszczędnością.

Jak wyjaśnia UFG mechanizm był prosty – przy zakupie krótkoterminowej polisy towarzystwa stosują uproszczoną ocenę ryzyka i kalkulację składki, w której nie biorą pod uwagę historii szkodowości danego kierowcy i w efekcie znaczącej zwyżki składki przy dużej liczbie wypadków.

Pozorna korzyść wpędzała kierowców w tarapaty. Osobom, które zdecydowały się na 30-dniową polisę, ale nie prowadziły działalności pośrednictwa sprzedaży aut groziła – w najlepszym wypadku windykacja całorocznej składki przez ubezpieczyciela. W najgorszym wypadku UFG karał za brak obowiązkowej polisy i dodatkowo obciążał kierowcę regresem (w przypadku szkody). Rekordzista ma do zapłacenia ponad 4 mln zł.

Przepisy jednoznacznie wskazują, że krótkoterminowe ubezpieczenie OC można zawrzeć wyłącznie prowadząc działalność pośrednictwa w kupnie i sprzedaży pojazdów.

– I to tylko w odniesieniu do tych pojazdów, które przeznaczone są do kupna lub sprzedaży, o czym wyraźnie mówi art. 27 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych UFG i PBUK – podkreśla Iwona Kaja, radca prawny, kierownik Samodzielnego Wydziału Prawnego UFG . – Na pewno nie jest to polisa dla tych, którzy posiadają odpowiedni wpis PKD, ale korzystają z posiadanych aut dla potrzeb własnych – dodaje.

Jeszcze w 2017 roku sprawie 30-dniowych polis zaczęły przyglądać się KNF i UFG. Ubezpieczyciele zostali wezwani do przekazania szczegółowych informacji o sprzedanych umowach. KNF przeprowadził także dwie bezpośrednie kontrole sprawdzające poprawność zawierania krótkoterminowych polis. Już stwierdzono naruszenie przepisów.