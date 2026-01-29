Nowe akumulatory w Fordach

Capri i Explorer to dwa SUV-y opracowane we współpracy z Volkswagenem. Elektryczne modele bazujące na platformie MEB trafiły do sprzedaży w 2023 i 2024 roku, a teraz przyszedł czas na solidną aktualizację technologiczną. Oba Fordy zyskają teraz nowe baterie LFP w bazowej wersji Standard Range.

Reklama

Ta zmiana oznacza lepsze osiągi i większy zasięg. Oprócz tego, akumulatory LFP lepiej znoszą długotrwałą eksploatację i popularny nawyk kierowców. Oto szczegóły...

Ford Explorer z nową baterią

Explorer to nieco mniejszy z pary elektrycznych SUV-ów. Ford, który na rynek wjechał w 2023 roku ma 4468 mm długości, szerokość 1871 mm i rozstaw osi 2767 mm. Wnętrze oferuje sporo przestrzeni, zarówno z przodu, jak i na tylnej kanapie, a oprócz tego jest pełne obszernych schowków i sprytnych rozwiązań, takich jak zamykany schowek za przesuwanym, pionowym ekranem. Bagażnik ma 470 l pojemności. Wprowadzenie nowej baterii LFP w wersji Standard Range ma poprawić komfort eksploatacji, zwiększyć odporność akumulatora na intensywne użytkowanie i uprościć codzienne ładowanie.

Reklama

Za tymi deklaracjami stoją konkretne dane - Explorer w wersji Standard Range może teraz po pełnym naładowaniu przejechać do 444 km w cyklu mieszanym WLTP. Zmiana względem dotychczasowej wersji jest solidna - przybyło aż 66 km. Oprócz zwiększonego zasięgu wprowadzono również usprawnienia poprawiające osiągi, a moc silnika wzrosła do 190 KM. Pozwoliło to skrócić czas przyspieszenia do setki z 8,7 do 8 sekund.

Ford Capri - teraz większy zasięg

Capri to model, który wjechał na rynek w 2024 roku. Nieco większy SUV z opadającą linią dachu nawiązuje do Capri z lat 70. Elektryk Forda ma długość 4634 mm, szerokość 1872 mm i rozstaw osi 2767 mm. Wykorzystuje tę samą platformę, te same rozwiązania i proponuje tę samą gamę silników. Bagażnik jest większy niż w Explorerze - oferuje 572 litrów. Wnętrze Capri jest łudząco podobne do tego z Explorera. Styliści nawiązali do klasycznego modelu lekko modyfikując kierownicę.

Ford Capri w wersji Standard Range z nową baterią LFP proponuje zasięg do 464 km - większy o 71 km. Podobnie jak Explorer, teraz bazowy wariant ma 190 KM mocy i osiąga setkę w 8 sekund.

Dlaczego Ford zastosował akumulatory LFP?

Technologia LFP zyskuje popularność za sprawą niższych kosztów produkcji i odporności na codzienne użytkowanie z ładowaniem do 100 procent. W odróżnieniu od baterii NMC nie występuje tu efekt pamięci. System akumulatorów litowo-żelazowo-fosforanowych), jest prostszy i bardziej trwały, a na dodatek nie wymaga wykorzystania rzadkich surowców. Wszystko ma jednak swoją cenę - gęstość energetyczna jest mniejsza niż w akumulatorach NMC, spadek pojemności na mrozie bardziej wyraźny, a ładowanie w niskich temperaturach wymaga mocniejszego ogrzania ogniw.

– Dzięki modernizacji modeli Explorer i Capri poprzez zastosowanie nowej technologii akumulatorów LFP zwiększamy zasięg i trwałość, zachowując jednocześnie przystępną cenę. Oto definicja nieustannego rozwoju: celem wykorzystanie najnowocześniejszych innowacji jest dostarczenie lepszego, bardziej wydajnego produktu – powiedział Jon Williams, dyrektor generalny Ford Blue i Model E w Europie. Wydłużenie zasięgu o 70 km w przystępnych cenowo wersjach Standard Range zachęci większą grupę kierowców do przejścia na napęd elektryczny.