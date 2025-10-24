Mazda wygrała sprawę o akcyzę dla samochodów z miękką hybrydą

Mazda świętuje sukces, a pozostali producenci powinni być jej wdzięczni za wytrwałość w walce z Krajową Administracją Skarbową. Japońska marka wyrokiem NSA wygrała sprawę o niższą akcyzę dla samochodów z układem mild hybrid, czyli z tzw. miękkimi hybrydami.

Reklama

Sprawa dotyczyła samochodów Mazda 3, Mazda CX-30, Mazda CX-5, Mazda CX-60 oraz Mazda CX-80 wyposażonych w instalacje o napięciu 24 i 48 wolt, które w myśl art. 105 ustawy o podatku akcyzowym kwalifikują się do obniżonej o 50 proc. stawki akcyzowej, bo wyposażone są w wymieniony w ustawie hybrydowy napęd spalinowo-elektryczny. Ten zapis, wprowadzony w 2019 r. miał premiować pojazdy, których emisja była niższa dzięki zastosowaniu dodatkowego silnika elektrycznego wspomagającego jednostkę spalinową. Świetna idea, ale życie napisało inny scenariusz…

Skarbówka uznała, że niższa stawka akcyzy nie dotyczy miękkich hybryd

Reklama

Krajowa Informacja Skarbowa od II połowy 2022 r. zaczęła kwestionować bonifikatę akcyzy w przypadku samochodów wyposażonych w napęd miękkiej hybrydy. KAS twierdziła, że należy się ona tylko w przypadku, gdy silnik elektryczny wchodzący w skład napędu hybrydowego jest w stanie samodzielnie napędzać pojazd (czyli na elektryku można np. manewrować na parkingu lub przejechać kawałek trasy; klasyczna hybryda HEV).

Mazda wygrała po raz pierwszy. WSA: wystarczy, że moc generują dwa silniki

Mazda zaskarżyła tę decyzję do WSA w Warszawie, który w sierpniu 2024 r. orzekł, że samochodem o napędzie spalinowo-elektrycznym jest każdy samochód osobowy, który jest oparty na współdziałaniu obydwu silników – spalinowego i elektrycznego. Fiskus nie ugiął się przed argumentacją japońskiej marki. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej złożył skargę kasacyjną do wyroku WSA i sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Mazda wygrywa w NSA. Silniki nie muszą działać niezależnie

Efekt? NSA uznał, że stanowisko fiskusa jest błędne i ostatecznie oddalił skargę oraz podtrzymał decyzję WSA. Orzekł, że aby samochód był objęty niższą akcyzą, nie jest konieczne, by silniki działały niezależnie. Wystarczy, że silnik elektryczny wspiera działanie jednostki spalinowej.

– Niższa stawka akcyzy została wprowadzona przez ustawodawcę po to, by osiągnąć cel środowiskowy w postaci obniżenia zużycia paliwa. Nie ma podstaw, by przyjąć, że celem ustawodawcy było wyłączenie samochodów typu mild hybrid z możliwości korzystania z obniżonej stawki – stwierdziła sędzia Izabela Najda-Ossowska.

Kierowcy mogą starać się o odzyskanie pieniędzy

– To ważny wyrok nie tylko dla naszej spółki, ale generalnie dla rynku, w tym samochodów używanych sprowadzanych z zagranicy – mówi dziennik.pl Szymon Sołtysik, dyrektor PR Mazda Motor Pola. – Warto zauważyć, że mniej więcej od 2019 roku praktycznie każdy nowy samochód wprowadzany na rynek europejski ma pewien element hybrydyzacji ze względu na coraz bardziej wymagające normy emisji CO 2 . To właśnie względy środowiskowe stały za wprowadzeniem niższych stawek akcyzy promujących każdy rodzaj napędu hybrydowego, dlatego cieszymy się, że w wyroku NSA zwyciężyło myślenie nie tylko logiczne, ale i ekologiczne – wyjaśnia.

Decyzja NSA w przypadku kierowców, którzy sprowadzili auta z miękką hybrydą oznacza, że mogą wystąpić o zwrot zawyżonej akcyzy. Fiskus napytał sobie biedy...

Jaka jest stawka akcyzy od hybryd? Co mówi prawo?

Dziś akcyzą objęty jest import, nabycie wewnątrzwspólnotowe oraz pierwsza sprzedaż samochodów osobowych w kraju, jeśli nie były tu wcześniej zarejestrowane. Ustawa o podatku akcyzowym przewiduje cztery stawki daniny: 18,6 proc., 9,3 proc., 3,1 proc. i 1,55 proc. Obowiązująca od 2020 r. stawka 9,3 proc. dotyczy samochodów:

o hybrydowym napędzie spalinowo-elektrycznym, w którym energia elektryczna nie jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, o pojemności silnika spalinowego wyższej niż 2000 cm 3 , ale nie wyższej niż 3500 cm 3 ,

, ale nie wyższej niż 3500 cm , stanowiących pojazd hybrydowy w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. 2024 poz. 1289) o pojemności silnika spalinowego wyższej niż 2000 cm3, ale nie wyższej niż 3500 cm3.

Wyrok NSA z 23 października 2025 r., sygn. akt I FSK 2037/24