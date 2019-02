Volkswagen Passat po kuracji odmładzającej zyskał bardziej zadziorny wyraz twarzy. Przy wprowadzaniu zmian styliści podglądali Touraega, dlatego na wzór największego SUV-a chromowana osłona chłodnicy urosła i płynnie łączy się ze światłami. Zgodnie z trendem na środku klapy bagażnika widnieje teraz napis "Passat".

Volkswagen Passat / dziennik.pl

Wizytówką odświeżonego wnętrza jest nowy system multimedialny MIB3. Wbudowana kata SIM pozwoli na stałe połączenie z internetem. Passata będzie można również zmienić w jeżdżący hotspot WiFi.

Oprócz usług związanych z nawigacją i dostarczaniem danych w czasie rzeczywistym, MIB3 pozwali na korzystanie z innych, nowych technologii i usług jak np. ze streamingu muzyki, radia internetowego, naturalnej obsługi głosowej. W przyszłości pozwoli także na pobieranie danych z chmury. Ponadto kolejną innowacją nowej platformy multimedialnej będzie opcja, która przy wykorzystaniu telefonu umożliwi otwieranie i uruchamiania samochodu.

Passat jako pierwszy model VW pojawi się na rynku z kierownicą pojemnościową - rejestruje ona dotyk, rozpoznaje kiedy kierowca chwycił kierownicę / Volkswagen

Na pokładzie pojawił się też nowy cyfrowy kokpit Active Info Display z 11,7-calowym wyświetlaczem o lepszych parametrach. W porównaniu z poprzednim rozwiązaniem nowa grafika jest prosta i elegancka, a ekran zapewnia większy kontrast. System ma także więcej funkcji. Trzy różne konfiguracje zegarów można teraz zmieniać i uruchamiać tylko jednym przyciskiem na nowej, wielofunkcyjnej kierownicy.

Volkswagen Passat / dziennik.pl

Inżynierowie są dumni z zastosowanego po raz pierwszy w aucie Volkswagena systemu Travel Assist, który pozwala na częściowo automatyczną jazdę od 0 do 210 km/h. Samochód będzie mógł sam hamować, ruszać i utrzymać się na wybranym pasie ruchu. Dostosuje też prędkość do poprzedzającego pojazdu, a także dzięki systemowi czytania znaków drogowych i nawigacji będzie pilnował limitów prędkości. Zadanie prowadzącego ograniczy się do trzymania rąk na kierownicy i kontrolowania sytuacji.

Volkswagen Passat / dziennik.pl

Kolejna nowość to Emergency Steering Assist – układ ten poprzez ingerencję w działanie układu hamulcowego zwiększa bezpieczeństwo podczas manewru wymijania. Z kolei nowe, interaktywne matrycowe reflektory IQ.LIGHT-LED mają w nocy zapewnić widoczność niczym za dnia. Światła w tej technologii są już stosowane aktualnym Touaregu i tu sprawdzają się fenomenalnie – przekonaliśmy się o tym niedawno pokonując tym SUV-em ponad 1500 km.

Volkswagen Passat i jego matrycowe reflektory IQ.LIGHT-LED / Volkswagen

Cicha rewolucja zaszła pod maską. I tak Passat GTE, czyli hybryda typu plug-in (ładowanie akumulatorów z gniazdka), która w zespole napędowym łączy silnik turbobenzynowy o mocy 218 KM z jednostką elektryczną, może teraz w trybie elektrycznym przejechać znacznie dalej. Zasięg w nowym cyklu WLTP wynosi on około 55 km; odpowiada to około 70 km według cyklu NEDC. Hybrydowy Passat już dzisiaj spełnia normę Euro 6d w zakresie emisji spalin, która będzie obowiązywać od 2021 roku.

Passat będzie dostępny jako sedan, kombi oraz nieco podniesiony alltrack / dziennik.pl

Silniki benzynowe będą trzy – 1.5 TSI/150 KM oraz 2.0 TSI o mocy 190 KM i 272 KM. Volkswagen razem z odnowionym Passatem wprowadza cztery silniki Diesla o oznaczeniu TDI evo przystosowane do najnowszych norm emisji spalin 6d-TEMP. Bazowa jednostka wysokoprężna zapewni 120 KM. Następny 2.0 TDI evo to 150 KM. Najwięcej frajdy z jazdy zapewnią dwulitrowe TDI o mocy 190 i 240 KM.

Każdy Passat – zarówno z silnikiem benzynowym, jak i z wysokoprężnym – jest wyposażany w filtr cząstek stałych.

Z Passatem będzie można komunikować się naturalnym głosem – wystarczy powiedzieć "Hello Volkswagen" i wydać polecenie dotyczące sterowania radiem, nawigacją czy temperaturą / Volkswagen / MARTIN MEINERS

Kiedy na drogach? Debiut nowego Passata Volkswagen zaplanował na marcowy salon samochodowy w Genewie. Wraz z premierą zbiega się także rekord produkcji – wiosną fabrykę opuści 30-milionowy egzemplarz tego auta. Oznacza to, że Passat jest najpopularniejszym modelem średniej klasy na świecie.

Przedsprzedaż w kilku krajach Europy rozpocznie się w maju. W salonach dilerskich nowy model pojawi się we wrześniu.

Volkswagen Passat Allrack z napędem na cztery koła 4Motion / Volkswagen / MARTIN MEINERS

1973 rok. Rozpoczyna się epoka gigantów muzyki. Bracia Angus i Malcolm Young zakładają AC/DC. Pink Floyd wydają album wszech czasów - The Dark Side of the Moon. Utworów z tej płyty można słuchać w nowym Volkswagenie – pierwszym Passacie, hatchbacku dostępnym z dwojgiem lub czworgiem drzwi. Jego nadwozie ma długość 4190 mm, jest więc nieco krótsze niż nadwozie współczesnego T-Roca. Wersję Wariant Volkswagen wprowadził na rynek w 1974 roku.