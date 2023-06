Reklama

Jesteś kierowcą i niejednokrotnie zdarzało ci się w trakcie upalnego lata prowadzić auto w klapkach lub japonkach? Czy za coś takiego można dostać mandat, kiedy zatrzyma nas policja albo spowodujemy kolizję?

W klapkach i japonkach za kółkiem – czy to dozwolone?

Przepisy w sposób kategoryczny nie zabraniają kierowcom wsiadać za kółko w przewiewnych butach, kiedy na dworze letnie temperatury dają się we znaki. Nie oznacza to jednak, że każdy rodzaj obuwia jest bezpieczny, aby prowadzić auto. Kierowca, który zamierza wyruszyć nawet w najkrótszą trasę, powinien mieć z tyłu głowy to, że włącza się do ruchu, a zatem musi zachować się odpowiedzialnie i ostrożnie.

Co grozi kierowcy za niezachowanie ostrożności za kółkiem?

Za nietrzymanie się wyżej wymienionych zasad jest specjalny paragraf, w którym czytamy:

Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny.

Prawo w tej kwestii nie do końca jest precyzyjne. Jeżeli policjant uzna, że głównym powodem np. kolizji mogło być nieodpowiednie obuwie kierowcy, może nałożyć na niego grzywnę w wysokości do 500 zł. Warto pamiętać, że zawsze można w takiej sytuacji odmówić przyjęcia mandatu, wówczas sprawa zostaje kierowana do sądu, który rozstrzygnie taki spór.

W jaki sposób klapki i japonki mogą utrudniać prowadzenie samochodu?

Włożenie klapek lub japonek do jazdy autem wydaje się nieco ryzykowne. Tego typu obuwie jest elastyczne i przylega jedynie do podeszwy stopy, która może się ześliznąć z pedału sprzęgła, hamulca czy gazu. Buty potrafią się też wyginać albo zahaczać o pedały i dywaniki samochodowe. Tym samym mogą utrudniać reakcję kierowcy w trudnych sytuacjach i uniemożliwiać mu szybką zmianę biegu czy zatrzymanie pojazdu. Pamiętaj, że za kierownicę nie powinno się też wsiadać boso lub w szpilkach.

Prowadzenie auta w klapkach lub japonkach karane za granicą

W niektórych krajach kierowcy, którzy prowadzą samochód w klapkach lub japonkach, według przepisów mogą otrzymać za to wysoki mandat. Przykładem może być Francja, gdzie za takie wykroczenie grozi nawet do 90 euro kary.

Jakie buty wybierać do jazdy autem w lecie?

Wybierając buty do jazdy autem podczas lata, przede wszystkim postaw na swoją wygodę, przewiewność i bezpieczeństwo. Zwróć też uwagę na szerokość i grubość podeszwy obuwia. Najlepszym wyborem wydają się lekkie buty sportowe, wykonane z oddychających tkanin. Najwygodniejsze modele to takie, które nie krępują ruchu stopy i nie mają śliskich podeszew. Jeżeli wsiadasz za kółko, bo akurat jedziesz np. na plażę, zwykłe obuwie zamień na japonki lub klapki po dotarciu na miejsce. Tak będzie najbezpieczniej dla ciebie i innych użytkowników drogi.