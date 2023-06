Reklama

Podczas rutynowej kontroli drogowej może okazać się, że mandat dostanie nie tylko kierowca, ale także i pasażer. Jest on bowiem traktowany jako uczestnik ruchu drogowego. O jakich sytuacjach mowa?

Mandat dla pasażera, który nie powstrzymał przed jazdą pijanego kierowcy

Pasażer wsiadający do auta, którym kieruje osoba pod wpływem alkoholu, podlega karze grzywny. O tym przepisie wiele osób nawet nie wie. Prawo jednak jasno mówi, że każdy, kto widzi osobę nietrzeźwą za kółkiem, powinien ją powstrzymać przed jazdą. W takim przypadku mandat dla pasażera może wynieść nawet 5 tys. zł.

Jednak jak usłyszeliśmy w KGP policjant w takiej sytuacji kieruje sprawę do sądu, a tam grozi grzywna od 5 do 30 tys. zł. Mało tego – jeżeli z winy nietrzeźwego kierowcy dojdzie do wypadku, to pasażer, który nie odebrał kluczyków, staje się osobą współwinną takiego zdarzenia.

Mandat dla pijanego pasażera

Kara grzywny dla pasażera grozi także w sytuacji, gdy to on jest pod wpływem alkoholu i np. spowoduje wypadek (np. poprzez złapanie za kierownicę lub zaciągnięcie hamulca ręcznego). W ekstremalnych przypadkach może zostać postawiony mu zarzut narażenia drugiej osoby na utratę życia lub uszczerbek na zdrowiu. Pasażerowi, który postąpił nieumyślnie i spowodował wypadek, może grozić do 3 lat pozbawienia wolności. Policja zazwyczaj nakłada mandat w takiej samej wysokości lub powiększonej o 500 zł w porównaniu do wyrządzonych szkód.

Mandat dla pasażera za brak zapiętych pasów bezpieczeństwa

Jeżeli podróżujesz autem i nie masz zapiętych pasów, policja ma prawo ukarać cię mandatem w wysokości 100 zł. Kary możesz uniknąć wyłącznie wtedy, gdy jesteś w zaawansowanej ciąży lub masz specjalne orzeczenie od lekarza, które pozwala ci nie zapinać pasów w trakcie jazdy. Warto przypomnieć, że za twoją nieodpowiedzialność zapłaci też kierowca – nawet jeżeli sam miał zapięte pasy. Policja nałoży na niego 4 punkty karne i wręczy taki sam mandat jak tobie.

W jakich innych sytuacjach pasażer może dostać mandat?

Policja może ukarać pasażera pojazdu także wtedy, gdy dopuści on do sytuacji, w której kierowca siądzie za kółko pomimo braku uprawnień. Można za to otrzymać mandat w wysokości 200 zł. Sytuacja wygląda podobnie, gdy auto, jakim porusza się kierowca i pasażer, nie ma wymaganych przeglądów i ubezpieczenia. Trzeci przypadek to sytuacja, w której w aucie nie ma wymaganych sprzętów (np. trójkąta ostrzegawczego, gaśnicy, apteczki). W tych dwóch ostatnich przykładach mandat wynosi od 50 zł do 200 zł, a kara dotyczy tylko tych pasażerów, którzy są właścicielami lub użytkownikami danego auta.

Grzywna w wysokości 50 zł - 200 zł obowiązuje również pasażerów zanieczyszczających drogę (np. niedopałkami papierosów czy wyrzucanymi przez okno butelkami, puszkami czy innymi śmieciami).