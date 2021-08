Tablica rejestracyjna przypisana do samochodu staje się rzeczywistością - jeśli kupisz auto używane, to będziesz mógł zachować jego numer i oszczędzić 100 zł. Do tego nowe prawo wprowadza czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, ale nie dla wszystkich. Kiedy te rozwiązania wejdą w życie? Jakie warunki trzeba spełnić?

Tablice rejestracyjne po zakupie samochodu używanego będzie można zachować oraz czasowo wycofać pojazd z ruchu – ogłosiło ministerstwo infrastruktury i podało termin wejścia w życie zmian w przepisach. Na co i od kiedy mogą liczyć kierowcy? Jakie warunki postawił rząd?

– Składający wniosek o rejestrację pojazdu może wnioskować o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego, w tym tablic (tablicy) rejestracyjnych, jeżeli pojazd był już zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – brzmi nowy przepis. – W takim przypadku starosta, dokonując rejestracji pojazdu, wydaje decyzję o rejestracji pojazdu i dowód rejestracyjny oraz dokonuje legalizacji dotychczasowych tablic (tablicy) rejestracyjnych – czytamy w ustawie.

Tablice rejestracyjne na całe życie

Mandaty ostro w górę. Oto NOWY taryfikator kar dla kierowców

Zobacz również

To oznacza możliwość zachowania przez nowego właściciela auta "starych" numerów, bez względu na to, z jakiego województwa pochodzi samochód. Jednak jeśli "blachy" będą nieczytelne lub zniszczone (podrapane, wyblakłe, pogięte) wówczas urzędnik w wydziale komunikacji nie zgodzi się ich pozostawienie.

– Opłata za najczęściej wydawane tablice samochodowe to 80 zł, dzięki pozostawieniu dotychczasowego numeru rejestracyjnego nie będzie trzeba jej ponosić, jak również nie trzeba będzie ponosić opłaty za nalepkę kontrolną – w sumie razem z opłatą ewidencyjną da to oszczędności 99,50 zł – wyjaśnił Szymon Huptyś, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury.

Czasowo wycofasz pojazd z ruchu, ale tylko rozbity

Nowym rozwiązaniem są również przepisy, które wprowadzają rozszerzenie katalogu pojazdów wycofanych czasowo z ruchu o samochody osobowe.

– Będzie to jednak dotyczyło sytuacji uszkodzonych, a nie chwilowo nieużywanych samochodów – zapowiedział Huptyś. – W przypadku konieczności naprawy samochodu (np. po wypadku) wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji będzie można wycofać pojazd z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy i nie wcześniej niż po upływie 3 lat od daty poprzedniego wycofania z ruchu – wyjaśnił.

Przywrócenie do ruchu będzie wiązało się przeprowadzeniem dodatkowego badania technicznego pojazdu po naprawie.

– Ta zmiana pozwoli właścicielowi naprawianego i czasowo wycofanego z użytku samochodu ograniczyć koszty ubezpieczenia pojazdu – podkreślił przedstawiciel ministerstwa.

Obecnie czasowo można wycofać z ruchu samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t, ciągniki samochodowe, pojazdy specjalne oraz autobusy.

– Uproszczenie schematu załatwiania spraw urzędowych jest w Polsce bardzo potrzebne. Możliwość czasowego wycofania auta z ruchu czy zachowania dotychczasowego numeru rejestracyjnego, to rozwiązania, na które kierowcy czekają od lat. Zmiany pozwolą zaoszczędzić nie tylko czas, ale i pieniądze – powiedziała dziennik.pl Magda Zglińska, reprezentująca operatora systemu Yanosik.

Nowe przepisy od 31 stycznia 2022 r.

Można jednak spodziewać się, że zmiana nie zadowoli wszystkich kierowców. W zreformowanym katalogu nie przewidziano miejsca na czasowe wyrejestrowanie "pojazdów sezonowych", czyli np. motocykli, kabrioletów, kamperów czy aut zabytkowych... Szkoda.

Nowe przepisy pozwalające zachować dotychczasowy numer rejestracyjny samochodu oraz czasowo wycofać pojazd z ruchu wejdą w życie od 31 stycznia 2022 r.

Tomasz Sewastianowicz