Suzuki Moto Szkoła przez 15 lat działalności urosła do miana prawdziwej marki w środowisku motocyklistów. Kursy podnoszące umiejętności jazdy na motocyklach i skuterach dedykowane dla każdego posiadacza dwukołowego Suzuki są cenione za profesjonalną organizację i wysoki poziom merytoryczny. Mogą w nich uczestniczyć kierowcy na wszystkich poziomach zaawansowania. Nie bez znaczenia jest też indywidualne podejście instruktorów do każdego z uczniów. A o tym jak bardzo potrzebne są tego typu szkolenia może świadczyć ogromne zainteresowanie poprzednimi edycjami.

Suzuki Moto Szkoła uczy motocyklistów

Teraz rusza nowy cykl podzielony na osiem tur (jedna w Czechach) rozpisanych w dni wolne od pracy. Pierwsze zajęcia Suzuki Moto Szkoły zaplanowano już 22 maja na Autodromie Jastrząb.

Program zajęć jest ukierunkowany na doskonalenie techniki jazdy. Scenariusz każdego szkolenia to dwa podstawowe elementy – teoria i praktyczne zadania wykonywane na torze. Uczestnicy dosiadając własnych maszyn będą ćwiczyć bezpieczne pokonywanie zakrętów, taktykę jazdy, obserwację toru jazdy, punkt skrętu, szczyt zakrętu oraz zasady efektywnego operowania hamulcem i gazem. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje specjalny certyfikat.

– Cykl kursów bezpiecznej jazdy sygnowany logo Suzuki to jedyny tak długo prowadzony projekt na rynku, skupiający posiadaczy jednej marki. W tym roku rusza 15. edycja Suzuki Moto Szkoły, a firma Allianz po raz kolejny jest oficjalnym partnerem wydarzenia – powiedział dziennik.pl Mikołaj Matsumoto, dyrektor marketingu Suzuki Motor Poland.

Suzuki Moto Szkoła, czyli wyższa szkoła jazdy

Poprzednie edycje pokazały, że godzina zajęć na specjalnie przygotowanym obiekcie szybko weryfikowała umiejętności niektórych uczestników. Na jaw wychodziły braki czy złe nawyki. Stąd można pokusić się o stwierdzenie, że blankiet prawa jazdy to ledwie początkowy etap wtajemniczenia, coś w rodzaju kijka do nauki jazdy na rowerze. Im więcej motocyklistów to sobie uświadomi, tym lepiej...

Ile kosztuje kurs w Suzuki Moto Szkoła i jak wyglądają zajęcia?

Opłata za kurs to jedynie 250 zł od osoby. Cena obejmuje całodniowe szkolenie wraz z obiadem.

Plan zajęć:

9.00 - część teoretyczna

9.45 - zajęcia praktyczne cz. 1

13.00 - lunch (II danie obiadowe)

13.45 - zajęcia praktyczne cz.2

16.30 - podsumowanie dnia i wręczenie pamiątkowych certyfikatów

17.00 - Koniec

Wymagania dotyczące ubioru uczestników szkolenia:

Kurtka skórzana lub tekstylna, wyposażona w protektory ramion, łokci i pleców (ew. zamiast protektora pleców tzw. "żółw")

Spodnie skórzane lub spodnie tekstylne, wyposażone co najmniej w protektory kolan

Rękawice motocyklowe

Kask z atestem

Buty chroniące kostkę

Motocykl uczestnika powinien być zarejestrowany i posiadać ubezpieczenie OC.

Suzuki Moto Szkoła - harmonogram