Raport Motocykle 2019 oparty jest na danych z ponad 50 tys. zleceń transportowych motocykli opublikowanych w serwisie Clicktrans w latach 2011-2019. Raport pokazuje, że rośnie udział zleceń na sprowadzenie motocykla do Polski w stosunku do zleceń na transport motocykli z kraju za granicę. W 2019 75,8 proc. zleceń dotyczyło sprowadzenia motocykli z zagranicy. Dla porównania w 2017 było to 67,7 proc. Najpopularniejszym miesiącem był lipiec – wtedy odbyło się najwięcej zleceń na sprowadzenie motocykli do Polski.

Reklama

Skąd Polacy sprowadzają motocykle

Od lat niekwestionowanymi liderami wśród państw, z których Polacy sprowadzają motocykle są Niemcy (37,2 proc.) i Wielka Brytania (27,5 proc.). W 2019 roku na 3. miejscu uplasowała się Francja, której udział z roku na rok wzrasta.

Do jakich polskich województw trafiają motocykle? W 2019 ponad 1/5 zleceń na transport motocykli z zagranicy odbyła się do województwa małopolskiego (12,4 proc.) i mazowieckiego (10,5 proc.). Pozostałe województwa nie przekroczyły 10 proc. udziału w zleceniach transportowych.

Ile kosztuje sprowadzenie motocykla?

W 2019 transport motocykla na terenie Polski kosztował średnio 328 zł, co oznacza wzrost ceny zaledwie o 2,5 proc. w porównaniu do 2018. Za to średnia cena sprowadzenia motocykla z zagranicy do Polski wyniosła 704 zł, o ponad 5 proc. więcej w stosunku do 2018. Sprowadzając motocykl z zagranicy, Polacy najwięcej płacili na trasach z Hiszpanii (1270 zł), najmniej – z Belgii (545 zł). Na większości tras średnia cena transportu motocykla do Polski wzrosła od zeszłego roku, wśród najpopularniejszych tras wyjątek stanowią: Hiszpania, Szwajcaria i Szwecja.

Marki sprowadzanych motocykli

Wśród motocykli, które Polacy ściągają do kraju najpopularniejsze marki od lat pozostają niezmienne: Honda, Yamaha i Suzuki. Od 2011 roku te 3 marki stanowią ponad 50 proc. zleceń na transport motocykli do kraju.

Wśród najpopularniejszych krajów, z których Polacy sprowadzają motocykle, tylko ze Szwecji najczęściej sprowadzaliśmy nie motocykle Hondy czy Yamahy, ale marki KTM.

W 2019 roku Polacy najchętniej sprowadzali ścigacze (40,1 proc. zleceń na transport motocykli do Polski) i motocykle: crossowe, enduro i supermoto (razem 37,1 proc.).

Wspólnie stanowią prawie 80 proc. zleceń na transport motocykli do Polski. W ostatnich latach wzrost udziału w zleceniach odnotowują przede wszystkim motocykle crossowe/enduro/supermoto – w 2016 roku stanowiły 31,8 proc. zleceń na transport motocykli do Polski, co oznacza, że od tego czasu ich udział wzrósł o 5,3 p. p.