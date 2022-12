Reklama

Via Baltica zyskała 24 km nowej drogi ekspresowej S61. Tym razem do ruchu oddano odcinek Suwałki - Budzisko w województwie podlaskim.

– W tym roku udostępniliśmy kierowcom ponad 47 km trasy Via Baltica. To dzisiejszy odcinek i oddany we wrześniu ponad 23-kilometrowy fragment Szczuczyn - Ełk Południe. Kolejne trzy odcinki Via Baltica o łącznej długości 55 km są w realizacji. W przyszłym roku ukończymy znaczą ich część, bo ponad 42 kilometry. Planujemy, że 2024 roku kierowcy przejadą już całą Via Batlicą na terenie Polski – zapowiedział Tomasz Żuchowski, Szef GDDKiA.

Via Baltica S61 Suwałki - Budzisko to nowa droga ekspresowa

Via Baltica na odcinku S61 Suwałki - Budzisko to droga ekspresowa o przekroju dwujezdniowym, o długości ok. 24,2 km. Nawierzchnia z betonu cementowego jest przystosowana do ciężkiego ruchu, obciążeń 11,5 tony/oś. Powstały na niej dwa węzły (Suwałki Północ i Szypliszki) oraz dwie pary Miejsc Obsługi Podróżnych: Żubryn Wschód i Zachód oraz Budzisko Wschód i Zachód.

Drogowcy wybudowali także 34 obiekty inżynierskie, czyli mosty, wiadukty, estakady i przejścia dla zwierząt. Przebudowano drogi (powiatowe i wojewódzka) krzyżujące się z ekspresową S61. Kontrakt na odcinek S61 Suwałki - Budzisko podpisany z firmą Budimex opiewa na ok. 1 mld zł. Inwestycja jest dofinansowana ze środków unijnych. Łączna kwota dofinansowania dla całego odcinka S61 obwodnica Szczuczyna - granica państw to ok. 1,6 mld zł. Do ruchu oddano ciąg główny S61 pomiędzy Suwałkami i granicą z Litwą, a cały kontrakt zakończy się 7 kwietnia 2023 r.

Via Baltica S61 to militarnie ważny szlak w obliczu napaści Putina na Ukrainę

– Biorąc pod uwagę rosyjską agresję przeciwko Ukrainie, Via Baltica ma jeszcze większe znaczenie we wspieraniu mobilności wojskowej – powiedział Olivier Silla, dyrektor ds. zrównoważonych sieci i inwestycji w Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska. – Droga S61 jest częścią transeuropejskiej sieci transportowej łączącej Polskę z krajami bałtyckimi i zapewnia ciągłość Korytarza Sieci Bazowej Morze Północne - Bałtyk pomiędzy dwoma najbliższymi węzłami miejskimi po obu stronach polsko-litewskiej granicy. Modernizacja tego ważnego odcinka drogi przyczyni się również do ożywienia przewozów towarowych i pasażerskich, w regionie i poza nim, przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa transportu drogowego i skróceniu czasu przejazdu – wyjaśnił.

Teraz na Litwę dojedziesz ekspresowo

Via Baltica to międzynarodowy korytarz transportowy łączący kraje bałtyckie (Litwa, Łotwa, Estonia) z państwami Europy Zachodniej. W Polsce kluczowym fragmentem tego szlaku, jest droga ekspresowa S61, która docelowo ma mieć około 220 km - od węzła Ostrów Mazowiecka Północ na drodze ekspresowej S8 aż do Budziska.

Oddany do ruchu odcinek Suwałki - Budzisko oprócz tego, że łączy Polskę z Litwą, wydłuża także wcześniej oddane do użytku części S61. Kierowcy mogą już korzystać z prawie 70-kilometrowego fragmentu trasy Via Baltica w standardzie dwujezdniowej drogi ekspresowej od węzła Kalinowo do granicy z Litwą. Dostępny jest też kolejny długi, ponad 65-kilometrowy odcinek pomiędzy węzłami Kolno i Ełk Południe, a także odcinek Śnadowo - Łomża Południe.

Via Baltica i plany drogowców na 2023 rok

Po oddaniu do ruchu odcinka S61 Suwałki - Budzisko w realizacji pozostaną tylko trzy części S61 o długości nieco ponad 55 km. W 2023 roku GDDKiA planuje udostępnić kierowcom 23 km pomiędzy węzłami Ełk Południe i Kalinowo (woj. warmińsko - mazurskie) oraz ok. 19,5 km od węzła Ostrów Mazowiecka Północ (na S8) do węzła Śniadowo (na styku woj. mazowieckiego i podlaskiego). Udostępniony zostanie również węzeł Łomża Zachód, a tym samym ok. 7 km trasy od węzła Łomża Południe.

Droga S61 obwodnica Łomży

W połowie 2024 roku wykonawca obwodnicy Łomży (węzeł Łomża Zachód - węzeł Kolno) ma zapewnić przejezdność tego odcinka, czyli udostępnić do ruchu minimum jedną jezdnię (w przekroju 1x2) na całej długości trasy głównej. Zdaniem GDDKiA to umożliwi nie tylko ominięcie Łomży, ale także przejechanie całej S61 od Ostrowi Mazowieckiej do Budziska, co jest szczególnie ważne dla ruchu tranzytowego.

Cały odcinek S61 od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno - z dwoma jezdniami i całą infrastrukturą towarzyszącą - planowany jest do oddania w połowie 2025 r. Wtedy też zakończy się budowa drogi ekspresowej S61, która na całej długości będzie drogą dwujezdniową.