Podpisanie umowy o dofinansowanie dla projektu "Działania edukacyjne na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych i ograniczenia nadmiernej prędkości pojazdów" odbyło się w czwartek w Centrum Unijnych Projektów Transportowych z udziałem kierownictwa Ministerstwa Infrastruktury oraz sekretarza Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Reklama

Przed podpisaniem umowy minister Adamczyk podkreślił, że poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego to priorytet "każdego z nas". "Któregokolwiek uczestnika ruchu drogowego by nie zapytać, na pewno potwierdzi, że polskie drogi powinny być bezpieczniejsze" - mówił, dodając, że poprawę bezpieczeństwa na drogach jako jeden z priorytetów rządu Zjednoczonej Prawicy wskazywał w swoim expose premier Mateusz Morawiecki. "M.in. tym wydarzeniem potwierdzamy realizację tego priorytetu" - zaznaczył.

Jak mówił, kierowcy często zapominają, że łamiąc przepisy stają się zagrożeniem nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla innych. Podkreślił przy tym, że liczba poszkodowanych w wypadkach drogowych spada, ale nie na tyle, by powiedzieć, że jest to "spektakularny sukces". "Mamy nadzieję, że działania, które podejmujemy, wpłyną na poprawę tej sytuacji" - powiedział minister.

Jego zastępca Rafał Weber wskazał, że z raportu na temat stanu bezpieczeństwa drogowego w 2019 r. wynika, że w ubiegłym roku mieliśmy do czynienia z najmniejszą liczbą wypadków drogowych, rannych oraz ciężko rannych od 30 lat. "Bardzo mocno widać poprawę w ruchu drogowym, natomiast wciąż mamy wiele do zrobienia" - przyznał.

P.o. dyrektora CUPT Joanna Lech podkreśliła natomiast, że projekt, którego umowę podpisano w czwartek, to już piąta inicjatywa związana z edukacją dotyczącą bezpieczeństwa drogowego. Pierwsza dotyczyła bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Inny z projektów skierowany był do nauczycieli, którzy mieli przekazywać wiedzę w tym temacie dzieciom i młodzieży. Najnowszy projekt zakłada m.in. przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej skierowanej do całego społeczeństwa.

- Grupą docelową jest całe społeczeństwo. Krajowa Rada planuje przeprowadzanie ogólnopolskiej kampanii informacyjnej, edukacyjnej w mediach różnego rodzaju - począwszy od internetu, żeby dotrzeć do tych najmłodszych odbiorców- mówiła. Jak podkreśliła, na działania edukacyjne prowadzone przez sekretariat KRBRD wydano dotychczas ponad 80 mln zł, a kwota dofinansowania unijnego przekroczyła 60 mln zł.

- Wielokrotnie w tej sali podpisywaliśmy wiele ważnych umów inwestycyjnych (...). Podpisanie tej umowy to również podpisanie umowy na realizację inwestycji - w edukację - podkreślił z kolei sekretarz Krajowej Rady Konrad Romik.

Planowana kampania zakłada m.in. przygotowanie i emisję spotów reklamowych w radiu oraz telewizji. "Chcemy także, żeby w ramach projektu przygotowane były również narzędzia ewaluacyjne, gdyż wyciąganie wniosków z projektów edukacyjny jest naturalnym elementem tego działania" - dodał.

Z raportu Komendy Głównej Policji wynika, że w 2019 roku do policji zgłoszono 30 288 wypadków drogowych. W porównaniu z 2018 rokiem ta liczba spadła o 1386 wypadków, czyli o 4,4 procent. W wyniku wypadków drogowych w ubiegłym roku zmarło 2909 osób, a 35 477 zostało rannych. Zgodnie z przedstawionymi danymi 87,6 proc. wypadków spowodowanych zostało przez kierujących, a jedynie 6,2 proc. - przez pieszych.