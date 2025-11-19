Yutong sypie nowościami

Październikowe targi Busworld Europe 2025 stały pod znakiem elektromobilności. Jedno z największych branżowych wydarzeń na świecie to setki wystawców i gości z ponad 40 krajów. To właśnie w Brukseli prezentuje się nowe modele, rozprawia o technologiach i rozważa przyszłość transportu. Yutong Bus and Coach pod hasłem Think Eco, Move Green pokazał aż 4 modele.

Chiński gigant zdobył łącznie siedem nagród, otrzymując uznanie za doskonały parametry eksploatacyjne pojazdów, bezpieczeństwo i ochronę środowiska. Największy producent autobusów na świecie zebrał prestiżowe wyróżnienia dzięki tegorocznym premierom. Jakie pojazdy zostały zaprezentowane?

Nowości Yutonga zebrały nagrody

Yutong U15, czyli 15-metrowy zeroemisyjny autobus miejski zdobył nagrodę "Grand Award Bus" i trzy kolejne wyróżnienia. Na konto producenta powędrowały „Label of Excellence Safety Bus”, „Label of Excellence Ecology Bus” oraz „Label of Excellence Design Bus”. U15 może przewozić do 90 pasażerów, a maksymalny zasięg wynosi aż 850 km. Autobus jest także wyposażony w system zarządzania flotą Link+ - to rozwiązanie zapewnia bezpieczniejsze i bardziej wydajne zarządzanie i staje się cennym narzędziem w rękach operatorów miejskiego transportu publicznego.

Nie tylko autobusy miejskie zostały obsypane nagrodami. Na targach Busworld 2025 luksusowy autobus turystyczny Yutong T14E otrzymał nagrodę „Grand Award Coach”. Co to za model? Ma 14 metrów długości, akumulator o pojemności 621 lub 704 kWh, dzięki którym zasięg wynosi aż 850 km. We wnętrzu na pasażerów czeka 61 miejsc siedzących, a pod podłogą kryje się bagażnik o pojemności 8,5 m³. Na pokładzie jest luksusowo - system dźwięku przestrzennego, inteligentny system kokpitu oraz fotele turystyczne nowej generacji o wysokim komforcie, które oferują różnorodne funkcje zwiększające komfort, takie jak masaż i ogrzewanie. Autokar jest również wyposażony w system ciągłej kontroli tłumienia (CDC) w połączeniu z zawieszeniem pneumatycznym, który zapewnia inteligentną adaptacyjną regulację jazdy, oraz podnośnik dla pasażerów niepełnosprawnych oraz z ograniczoną mobilnością. Jak ładuje się taki kolos? Uzupełnianie energii w zakresie od 12 do 100 procent trwa... zaledwie 72 minuty. Wymaga to oczywiście specjalnej infrastruktury - podwójne stacje ładowania o dużej mocy, chłodzone cieczą, umożliwiają dostarczenie prądu o natężeniu 700 A przez pojedynczą ładowarkę i 1400 A przez podwójną ładowarkę.

Nie tylko miejskie autobusy

Kolejnym przykładem jest autobus międzymiastowy IC12E, który otrzymał z kolei nagrodę „Label of Excellence Ecology Coach”. Tegoroczna premiera zyskała uznanie m.in. za sprawą baterii nowej generacji o wysokiej gęstości energii i niskie zużycie prądu na poziomie 0,67 kWh/km. Autobus ma zasięg 675 kilometrów i doskonale poradzi sobie również w górskim terenie - pokonuje drogi o nachyleniu 25%. W pojeździe również zastosowano rozwiązanie podwójnych stacji ładowania o dużej mocy, chłodzonych cieczą, umożliwiających dostarczenie prądu o natężeniu 700 A przez pojedynczą ładowarkę i 1400 A przez podwójną ładowarkę, co pozwala naładować akumulator od 12% do 100% w około 72 minuty.

Podczas targów w Brukseli debiut zaliczyły również modele U11DD i U12 - kolejne dodatki do portfolio modelowego, dzięki którym oferta jest jeszcze bardziej zróżnicowana. Ponadto system zarządzania flotą Link+ firmy Yutong został uhonorowany złotą nagrodą „Busworld Digital Award”.

Nowa technologia - gwarancja na 1,5 miliona kilometrów

Chińska firma wciela się w lidera branży i proponuje też nową technologię EV Long-Life Tech. Chodzi o wydłużenie żywotności podzespołów, a w szczególności baterii, która ma być objęta gwarancją na 1,5 miliona kilometrów. Producent obiecuje 15-letnią żywotność akumulatora.

Nowe rozwiązanie wyróżnia się wysoce zintegrowaną, lekką konstrukcją, która poprawia wytrzymałość strukturalną i minimalizuje degradację. Uzwojenie silnika typu Hairpin zwiększa wydajność i niezawodność, a lekki, zintegrowany kontroler poprawia wykorzystanie przestrzeni, bezpieczeństwo i wydajność, jednocześnie zmniejszając awaryjność. To innowacja, która przynosi korzyści nie tylko dla przewoźnika czy samorządu, ale i ma wpływ na aspekty społeczne - w tym zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, zmniejszenie zależności od zasobów i promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym.