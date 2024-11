Uruchomiliśmy ogólnopolski program grantowy skierowany do organizacji pozarządowych – „Drogowskaz”. Zapraszamy do niego wszystkie organizacje, które chciałby by mieć wpływ na poprawę bezpieczeństwa dzieci na polskich drogach - fundacje, stowarzyszenia, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły i przedszkola. W tym roku rozdysponowaliśmy 1,4 miliona złotych na 44 projektów – mówi Katarzyna Oleksowicz, Członkini Zarządu Fundacji InterCars.