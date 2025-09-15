Fiat Pandina - cena, wyposażenie, dane techniczne

Fiat Pandina to po prostu dobrze znana Panda, dostosowana do nowych, unijnych regulacji. Miejski samochód ma imponujący rynkowy staż, ale wciąż pokazuje pazury w walce o klienta. Włosi ścinają ceny do poziomu rodem z 2022 roku. Za Fiata w najtańszej wersji wyposażenia POP trzeba zapłacić 59 800 zł, czyli o 3800 zł mniej niż do tej pory. Dzięki tej obniżce, Pandina jest obecnie najtańszym nowym samochodem, który można kupić w polskich salonach. Kosztuje mniej niż Dacia Sandero.

Jakie wyposażenie odróżnia Pandinę od Pandy i jaki silnik pracuje pod maską? Samochód został dostosowany do nowych unijnych regulacji po to, by nadal mógł być oferowany w salonach. To oznacza, że na pokładzie znalazły się nowe systemy wsparcia kierowcy - nie wszystkie przypadną kierowcom do gustu, ale niektóre stanowią bardzo przydatne udogodnienia.

Tyle kosztuje Fiat Pandina. Promocyjna cena od 59 800 zł

Standardowe wyposażenie wersji POP, która otwiera cennik, obejmuje m.in. system hamowania awaryjnego, który zmniejsza ryzyko kolizji; aktywny system utrzymania pasa ruchu, system wykrywania zmęczenia, ostrzegający kierowcę w przypadku wykrycia oznak znużenia; oraz system rozpoznawania znaków drogowych, który wykrywa i wyświetla znaki na w pełni cyfrowym 7-calowym zestawie wskaźników. Ekran zamiast wskaźników nie wymaga dopłaty, choć przekątna 7 cali dobitnie podkreśla budżetowy charakter auta. Miłą niespodzianką jest z kolei klimatyzacja dostępna w standardzie. W odróżnieniu od Dacii Sandero, z którą cenowo rywalizuje Pandina, możliwość schłodzenia wnętrza nie wymaga ani złotówki dopłaty.

W mieście nie sposób nie docenić czujników parkowania w standardzie. Bezpieczeństwo zwiększa z kolei sześć poduszek powietrznych w standardzie. Tempomat jest dostępny w standardzie, ale dopiero w wersjach Icon i Cross. Nie jest to adaptacyjny system, a proste, znane od lat rozwiązanie, które można aktywować podczas jazdy z prędkością 30 km/h i większą.

Fiat Pandina to najtańsze nowe auto w Polsce

Wśród opcjonalnych elementów wyposażenia, Fiat Pandina proponuje 7-calowy ekran dotykowy radia DAB z Apple CarPlay i Android Auto. W topowym wariancie Cross standardem jest też garść stylistycznych dodatków. Taka Pandina wyróżnia się deską rozdzielczą lakierowaną na biało, fotelami z wytłoczonym monogramem i logo „Pandina”, podwójnymi żółtymi szwami, białymi detalami oraz tapicerką Seaqual, wykonaną ze zrównoważonego, w pełni identyfikowalnego surowca pochodzącego z recyklingu (a mówiąc wprost - głównie z sieci rybackich i butelek PET). Wygląd zewnętrzny samochodu jest wzbogacony o detale, takie jak buźka małej pandy na felgach, napis „Pandina” na listwach bocznych oraz sitodruk „Pandina” na tylnej szybie. Sporo się tu dzieje, choć taka Pandina Cross jest rzecz jasna odpowiednio droższa od uboższych odmian...

Fiat Pandina - silnik, osiągi

Kierowców ucieszy fakt, że pod maską mierzącej 3,7 m Pandiny pracuje sprawdzony silnik benzynowy z układem miękkiej hybrydy, który odzyskuje energię zgromadzoną podczas hamowania i wykorzystuje ją ponownie do zasilania pokładowych urządzeń i napędzania samochodu. Jednostka 1.0 Hybrid o mocy 70 KM to 3-cylindrowa konstrukcja z rodziny FireFly wyposażona w system Mild Hybrid, który łączy spalinowy motor z 12-woltowym elektrycznym BSG (Belt integrated Starter Generator) i małym akumulatorem litowo-jonowym. Pandina nie zaskoczy w czasie startu pod świateł, ale nie będzie też najwolniejsza w mieście. Pierwsza setka pojawia się na zegarach po 13,9 s, a prędkość maksymalna wynosi 164 km/h. Za przeniesienie napędu na przednią oś odpowiada 6-biegowa, manualna skrzynia. Nawet w opcji nie ma tu już przekładni automatycznej. Średnie zużycie paliwa wynosi równe 5 l/100 km.

Samochód ma typowo miejskie usposobienie, a o przynależności do segmentu A doskonale świadczą również wymiary - długość wynosi 3705 mm w odmianie Cross i 3686 mm w pozostałych wariantach. Rozstaw osi to skromne 2300 mm, a szerokość 1714 mm ułatwia miejskie manewry. Wysokość jest zależna od wersji wyposażenia. Odmiany Pop i Icon mierzą 1551 mm, a podwyższony Cross ma 1605 mm wzrostu. Bagażnik, niezależnie od wyposażenia, mieści 225 litrów - do codziennych zadań wystarczy.

Fiat Pandina teraz w promocji. Cena?

Przedstawiciele marki zapewniają, że obecna 3. generacja będzie wytwarzana co najmniej do 2027 roku. Fiat z imponującym, rynkowym stażem wraca do gry o klienta, któremu zależy na możliwie niskiej cenie. Bazowa wersja to wydatek 58 900 zł, a ile kosztują pozostałe? Fiat Pandina Icon wyceniona jest na 66 500 zł, a topowa Pandina Cross kosztuje 79 000 zł.

Wygląda na to, że przepowiednie o zmierzchu niedrogich, spalinowych samochodów były nieco przesadzone. Włosi wracają do korzeni, a spowolnienie na rynku aut elektrycznych sprawiło, że obecnie trwają nawet prace nad spalinową konwersją... elektrycznego Fiata 500. Elektryk zyska układ napędowy z jednostką 1.0 - tą samą, która trafia pod maskę Pandiny. W ubiegłym roku popyt na tanie auta napędzane konwencjonalnymi silnikami był tak wysoki, że aby sprostać zapotrzebowaniu z europejskich rynków, fabryka w Pomigliano zwiększyła także produkcję Pandy o 20 proc. do ok. 175 tys. aut.