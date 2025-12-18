Nissan Micra - cennik, dane techniczne, wyposażenie

Miejski bestseller w nowej odsłonie został zbudowany na platformie AmpR Small i właśnie wjeżdża do salonów. Poprzednie generacje cieszyły się opinią tanich i niezawodnych aut do podboju miasta. Ostatnia Micra, budowana już we współpracy z Renault, nie powtórzyła sukcesu generacji K11 czy K12. Jak będzie z nową odsłoną?

Nowość również ma w sobie wiele genów Renault. Japończycy posłużyli się francuską płytą podłogową, a Micra w nowym wydaniu ma te same podzespoły i niemal identyczne wnętrze co Renault 5. Już na pierwszy rzut oka widać jednak, że przednia część nadwozia studyjnej wersji nawiązuje do najbardziej charakterystycznego z poprzedników. Za projekt jest odpowiedzialne londyńskie studio Nissan Design Europe. Charakterystyczne reflektory lekko wystają ponad gładką, nachyloną powierzchnię między tablicą rejestracyjną a maską i mrugają do kierowcy na powitanie. Okrągłe lampy tylne nie przypominają już tych z dawnej Micry, ale bez wątpienia korespondują z przednią częścią auta.

Oto nowa Micra. Wymiary

Z profilu najmocniej widać geny krewnego, choć i tu styliści postawili na rozwiązania unikalne dla japońskiego modelu. Z narożnika reflektora – z punktu, w którym klosz zachodzi na bok nadwozia – wychodzi podłużne wyżłobienie przebiegające równolegle do linii szyb. 14 dostępnych wariantów pozwoli dopasować auto do indywidualnych gustów i wymagań. W ofercie znajdują się m.in. odcienie biały Pure, szary Elegant, czarny Mystery, granatowy Noble, niebieski Authentic i czerwony Rebel. Wersje dwukolorowe, dostępne w zależności od poziomu wyposażenia, sprawią, że kierowcy będą mogli połączyć wybrany kolor z czarnym bądź szarym dachem.

Nowy Nissan Micra ma długość 3974 mm i rozstaw osi 2541 mm. Nowy model jest więc odrobinę krótszy od poprzedniego, ale ma większy rozstaw osi. Bagażnik proponuje 326 l - w segmencie B to solidna wartość. Wysokość nadwozia to 1499 mm, a szerokość bez lusterek wynosi 1774 mm.

Nowa Micra - silniki i osiągi

Nowa odsłona Micry jest już wyłącznie elektryczna - miejski model jest dostępny z akumulatorem o pojemności 40 kWh i 52 kWh. Pierwszy wariant ma pod maską silnik o mocy 122 KM.Micra z większą baterią rozwija 150 KM. W obu przypadkach mamy do czynienia z napędem na przednią oś.

Zasięg? Bazowa konfiguracja przejedzie 317 km bez konieczności ładowania. Wariant z większym akumulatorem ma zasięg na poziomie 416 km w cyklu mieszanym WLTP. Oprócz zasięgu, różne są też maksymalne moce ładowania. Wersja 40 kWh potrafi przyjąć prąd stały o mocy 80 kW, a bateria 52 kWh ładuje się z mocą do 100 kW. Szybkie ładowanie od 15% do 80% pojemności akumulatora zajmuje około 30 minut. Aby maksymalnie zwiększyć efektywność ładowania, obie wersje akumulatora są wyposażone w pompę ciepła w standardzie oraz funkcję ogrzewania i chłodzenia. W obu wariantach standardem jest też funkcja V2L czyli Vehicle-to-Load, która pozwala na zasilanie zewnętrznych urządzeń elektrycznych prądem z baterii trakcyjnej.

Wariant z mocniejszym napędem to prawdziwy miejski gokart - setka pojawia się na liczniku po 8 sekundach. Podstawowa, 122-konna jednostka rozpędza Nissana do 100 km/h w 9 sekund. Prędkość maksymalna, niezależnie od odmiany, wynosi 150 km/h. Stosunkowo niewielka masa około 1500 kg sprawia, że Micra powinna się też przyjemnie prowadzić. Kierowca może dostosowywać siłę rekuperacyjnego hamowania za pomocą manetek umieszczonych za kierownicą. Także w tym modelu znajdziemy system e-Pedal, który pozwala całkowite zatrzymanie auta bez wykorzystywania hamulca. Za wytracanie prędkości odpowiada silnik elektryczny.

Nissan Micra z usługami Google

Nowy Nissan Micra jest także wyposażony w pakiet usług Google zintegrowanych z systemem multimedialnym NissanConnect, dzięki czemu kierowca ma do dyspozycji m.in. Mapy Google już w standardzie.

Z Map Google korzysta również pokładowy planer tras, który umożliwia ustawienie punktu docelowego z automatycznym uwzględnieniem stacji ładowania, jeśli odległość do celu przekracza bieżący zasięg pojazdu. System analizuje aktualny stan naładowania akumulatora, średnie zużycie energii oraz temperaturę, po czym rekomenduje optymalne postoje na trasie, wskazując przewidywany poziom energii po dotarciu do celu, a także sugerując czas ładowania i ilość energii do uzupełnienia przed dalszą jazdą. Co więcej, może wstępnie ogrzać akumulator, aby zapewnić maksymalną moc i szybkość ładowania.

Nowa Micra - cena i wyposażenie

W ramach oferty przedsprzedażowej nowy Nissan Micra dostępny jest w dwóch najwyższych wersjach wyposażenia: Evolve oraz Evolve Plus. Dobra wiadomość jest taka, że z czasem, gdy do gamy dołączy bardziej "okrojony" wariant, cena spadnie. Póki co, Micra kosztuje przynajmniej 133 900 zł w konfiguracji z akumulatorem 40 kWh oraz 146 900 zł w wariancie 52 kWh. Bogatsza wersja Evolve Plus, oferowana wyłącznie z akumulatorem 52 kWh, została wyceniona na 154 300 zł. Jakie wyposażenie w standardzie znajdziemy w Micrze Evolve?

Dopłaty nie wymaga inteligentny system hamowania awaryjnego, system interwencji i ostrzegania przy niezamierzonej zmianie pasa ruchu, monitorowanie martwego pola, autonomiczne hamowanie awaryjne z funkcją wykrywania ruchu poprzecznego z tyłu, inteligentny tempomat z funkcją Stop&Go, system monitorowania uwagi kierowcy oraz ostrzeganie o przekroczeniu ograniczenia prędkości. Auto wyjeżdża z salonu na 18-calowych obręczach kół ICONIC, z dwukolorowym nadwoziem z czarnym dachem, przyciemnianymi szybami, a we wnętrzu - podgrzewanymi fotelami przednimi, podgrzewaną kierownicą, klimatyzacją automatyczną oraz systemem oświetlenia ambientowego. Kierowca ma do dyspozycji dwa 10-calowe ekrany - jeden od zestawu zegarów a drugi - systemu infotainment.

Pozostałe elementy wyposażenia (obecnie) bazowej odmiany to system nagłośnienia Arkamys, ładowarka indukcyjna do smartfonów, czujniki parkowania z przodu, tyłu i z boku, kamera cofania, system e‑Pedal, trzystopniowa regulacja rekuperacji sterowana manetkami przy kierownicy ładowarka pokładowa AC 11 kW (3-fazowa) oraz funkcja V2L z adapterem w standardzie.

Najwyższa wersja Evolve Plus została dodatkowo wzbogacona o zaawansowany system ProPILOT z Navi-link, który wspiera kierowcę w płynnej jeździe m.in. na drogach szybkiego ruchu, a także o system nagłośnienia Harman Kardon z dziewięcioma głośnikami. Do tego sportowe fotele z tapicerką materiałową w kolorze beżowo-szarym, a na liście opcji pakiet obejmujący częściowo skórzaną tapicerkę w kolorze niebieskim oraz 18-calowe obręcze kół Sport.