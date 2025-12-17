Skoda Octavia - cena, silniki, wyposażenie

Octavia jest obecnie modelem numer 1 na polskim rynku. W listopadzie, kompaktowa Skoda wyprzedziła dotychczasowego lidera, czyli Toyotę Corollę, a z salonów wyjechały aż 1894 sztuki czeskiego modelu. Auto ze zdjęć to konfiguracja w podstawowej wersji wyposażenia - takie samochody nieczęsto pojawiają się w publikacjach, ale Skoda jest pewna swego. Nawet najtańsza Octavia oferuje zalety, których w chińskich autach po prostu nie znajdziemy.

Ile kosztuje taka Octavia i jakie wersje są jeszcze w gamie? Silniki od 115 do 265 KM, napęd na przednie koła lub na obie osie - zróżnicowana oferta podpowiada, co stoi za sukcesem Skody. Oto, co proponuje Octavia.

Skoda Octavia Essence to najtańsza wersja w gamie

Ten samochód jest jak kamuflaż - doskonale wtapia się w drogowy tłum, ale oferuje przy tym praktyczne wnętrze, przestrzeń dla rodziny i niezwykle oszczędny silnik. Auto ze zdjęć to Skoda Octavia Edition 130 Essence - bazowa wersja modelu, która jest trochę jak powrót do korzeni modelu. To niedrogi, ale praktyczny i przestronny samochód, a w wyposażeniu ma komplet udogodnień, które umilają podróż. Obecnie w salonach nie zamówimy już wersji Edition 130, ale zamiast tego Skoda proponuje tożsamą odmianę Drive. Odpowiednikiem w noworocznej gamie będzie Octavia Drive Essence.

W podstawowej konfiguracji Drive Essence znalazła się m.in. kamera cofania, czujniki parkowania z przodu i z tyłu, bezkluczykowy rozruch silnika, "małe", czyli 8-calowe cyfrowe zegary i podłokietnik. W konsoli środkowej do dyspozycji są 2 gniazda USB-C. Nie trzeba nawet dopłacać za automatycznie przyciemniane lusterko boczne - to naprawdę rzadkość w klasie aut popularnych. Bazowy wariant wyposażenia nie oferuje podwójnych szyb, ale mimo to wyciszenie jest bardzo dobre. W trasie, taka Octavia czuje się jak ryba w wodzie. No, może dopóki nie osiągniemy autostradowych 140 km/h - przy takiej szybkości ujawnia się lekki deficyt mocy.

Skoda Octavia 1.5 TSI 115 KM - dane techniczne, spalanie

Jaki silnik napędza bazową Octavię? Pod maską pracuje dobrze znana jednostka 1.5 TSI w 115-konnym wariancie. Dawniej był to motor 1.0 TSI, ale po liftingu 3-cylindrowiec ustąpił miejsca 4-cylindrowemu silnikowi. Wynikają z tego wyłącznie zalety - 1.5 proponuje większy moment obrotowy (220 Nm zamiast 200 Nm) dostępny w znacznie szerszym zakresie obrotów. Maksymalna wartość jest generowana w zakresie 1500-3000 obr./min. Octavia przyspiesza do setki w 10,4 s, a prędkość maksymalna wynosi 203 km/h. Dynamika wystarczy kierowcom, którzy poruszają się głównie po mieście, a w trasie jeżdżą spokojnie. 115-konny napęd łączony jest z ręczną skrzynią biegów. Jedynka i dwójka mają standardowe przełożenie, za to trójka pozwala rozpędzić się już do ponad 130 km/h. Szósty bieg skutecznie obniża spalanie w trasie - przy 140 km/h obroty silnika wynoszą nieco ponad 2300 na minutę.

Ile spala taka Skoda? Średnie zużycie w cyklu mieszanym to około 5,0-5,5 l/100 km. Odrobinę starań i zobaczymy wynik rzędu 4,8-4,9 l/100 km. Naprawdę dynamiczna jazda to rejony 6,5-7,0 l/100 km. Większe wartości? Tylko w korkach albo na krótkich trasach w mieście. Benzynowy silnik ma wyjątkowo skromny apetyt na paliwo.

Skoda Octavia - wymiary i wnętrze

Niezmiennie praktyczna Octavia zachwyca skutecznym rozplanowaniem przestrzeni. Nadwozie przez lata zdecydowanie urosło (ma teraz 4698 mm długości i rozstaw osi 2686 mm) i plasuje się w rozkroku między klasą kompaktów a segmentem samochodów klasy średniej. Spore wymiary i sprytne zagospodarowanie przestrzeni widać też w bagażniku - oferuje on 600 l i 1109 l po złożeniu tylnych oparć. Nawet w bazowej wersji jest są tu nawiewy dla pasażerów z tyłu, a drugi rząd siedzeń składa się podzielony w proporcjach 40:60. Przednie fotele mają regulację podparcia lędźwiowego w standardzie, a na na prawym siedzeniu znalazły się uchwyty isofix.

Kufer jest zresztą dosłownie po brzegi wypełniony praktycznymi rozwiązaniami - co prawda podwójna podłoga zarezerwowana jest dla bogatszych wersji wyposażenia, ale pod wykładziną znajduje się miejsce na koło dojazdowe i pokaźny schowek. Po lewej stronie umieszczone jest gniazdo 12-woltowe, a na obu burtach do dyspozycji są praktyczne schowki. W bagażniku znajdziemy też przydatne haczyki i zaczepy do rozciągnięcia akcesoryjnej siatki. Takich rzeczy na próżno szukać w chińskich autach.

Skoda Octavia - wyposażenie i cena

Samochód ze zdjęć kosztuje 109 000 zł. To nowa, promocyjna cena, która każe powątpiewać w sens wycieczki do salonu chińskiej marki. W Skodzie podstawowe wyposażenie jest może nieco skromniejsze, ale z drugiej strony - obfituje w elementy nieobecne w "chińczykach". Fotochromatyczne lusterko boczne, praktyczne rozwiązania w bagażniku, mocowanie isofix z przodu, oszczędny napęd - to argumenty, które od lat przekonują do wyboru Skody.

Wersja wyposażenia Drive Essence jest też dostępna z mocniejszymi silnikami. 150-konny wariant wyceniono na 117 700 zł, a wersja 1.5 TSI mHEV 150 KM z automatyczną skrzynią biegów to wydatek 124 800 zł. Diesel 2.0 TDI też występuje w dwóch wariantach mocy (115 i 150 KM), wycenionych odpowiednio na 124 400 zł i 136 800 zł.

Możliwości konfiguracji w Skodzie pozostają szerokie, dlatego zamiast mocniejszego silnika można wybrać bogatszą wersję wyposażenia Drive Selection. To drugi z limitowanych poziomów Drive, w którym standardem są reflektory TOP LED Matrix, adaptacyjny tempomat, elektrycznie otwierana klapa bagażnika, podgrzewane fotele przednie, 17-calowe felgi, system bezkluczykowy oraz 10-calowy cyfrowy zestaw wskaźników. Cena? 126 850 zł. I nagle chińskie auta wcale nie wydają się tanie...

Skoda Octavia Sporline i RS

Oprócz wariantów Essence i Selection, w gamie dostępne są również sportowo stylizowany Sportline i "pełnoprawny" RS. Co to za wersje i ile kosztują? Najtańsza Octavia Sportline to wydatek 142 500 zł. Standardem jest 150-konny silnik 1.5 z manualną, 6-biegową przekładnią. RS, w cenie 170 300 zł proponuje flagowe 2.0 TSI o mocy 265 KM, znakomite osiągi (6,4 s do setki i prędkość maksymalna 250 km/h) i niemal kompletne wyposażenie. Zawiera ono udogodnienia z wersji Sportline (m.in. reflektory TOP LED Matrix, sportowe zawieszenie, wybór profilu jazdy, 18-calowe felgi, sportowe fotele i aluminiowe nakładki na pedały) uzupełnione dodatkowo o adaptacyjny tempomat, 13-calowy ekran systemu infotainment z nawigacją, a także system Travel Assist. Model RS jest także bojowo stylizowany - wyraźnie różni się od wariantu Sportline.